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Nézd meg te is a Professional Investment Day és díjátadó legjobb pillanatait!
Befektetés

Nézd meg te is a Professional Investment Day és díjátadó legjobb pillanatait!

Portfolio
Gyors összefoglaló
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Pezsgő szakmai program, teltházas előadások, éles piaci viták és a hazai vagyonkezelési szakma talán legjobban várt díjátadója tette emlékezetessé az idei Portfolio Professional Investment Day 2026 konferenciát és az azt követő Portfolio Investment and Wealth Management Awards eseményt. A beszélgetésekben az AI, a geopolitikai kockázatok, a vagyonadó, az alternatív befektetések és a nagy vagyonok jövője került fókuszba, a rendezvény csúcspontjaként pedig a magyar alapkezelői, privátbanki és vagyonkezelési piac legjobb teljesítményeit ismerte el a Portfolio. A díjak rangját az objektív piaci adatokra, iparági szavazatokra, közönségvisszajelzésekre és független szakmai zsűrire épülő értékelési rendszer adja, így a győztesek valóban a szakma legszélesebb visszajelzései alapján kerültek ki. Most képgalériánkban is megmutatjuk a nap legemlékezetesebb momentumait.
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Információ és jelentkezés

A geopolitikai bizonytalanság, a mesterséges intelligencia térnyerése és a vagyonadó megjelenése egyszerre alakítják át a befektetési és vagyonkezelési piacot. Ebben a környezetben kell döntéseket hozniuk az alapkezelőknek, privátbankároknak, family office-oknak és vagyonos ügyfeleknek, miközben a klasszikus befektetési receptek egyre kevésbé adnak biztos kapaszkodót – fejtették ki a magyar befektetési szakértők a november 11-i Portfolio Professional Investment Day 2026 konferencián. A szakma meghatározó szereplői arról is beszéltek,

miben tartják a magyarok a vagyonukat, hogyan írja át a vagyonkezelést a mesterséges intelligencia, milyen befektetési lehetőségeket teremthet az átalakuló világrend,

és mi jöhet a 60/40-es portfólió korszaka után. Szó esett a magyar privátbanki piac versenyképességéről, az alternatív befektetések előretöréséről, az ingatlanpiac lehetőségeiről, és arról is, hogyan gondolkodnak Magyarország legnagyobb magánvagyonainak kezelői.

A konferencia végén került sor a 2026-os Portfolio Investment and Wealth Management Awards díjátadóra: a Portfolio idén is egyedülálló szakmai díjakkal ismerte el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit. Objektív adatok, iparági szavazatok, közönségvisszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján 10 kategóriában, közel 60 pályázat közül dőlt el, kik formálják ma a magyar befektetési szektor jövőjét. Az élő zsűrit alkotta: Holló Bence, Kállay András, Mező Gyula, Nagy Péter Gábor, Orbók Ilona, Oszkó Péter, Pallos Noémi, Pozvai Zsolt, Tibor Dávid és Vízkeleti Sándor.

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Sok esetben nagyon szoros volt a verseny, erős mezőnyben dőlt el mindaz, hogy ki az év alapkezelője, privát- és prémium bankja, vagy éppen melyik lett a legjobbnak ítélt befektetési alap.

2026-ban ők lettek a Portfolio Investment and Wealth Management Awards díjazottjai:

  • Az Év Private Banking Szolgáltatója – Concorde Private Banking
  • Az Év Prémium Banking Szolgáltatója – Erste Prémium Szegmens
  • Az Év Alapkezelője – OTP Alapkezelő
  • Az Év Magyarországon Kezelt Alapja – HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (Hold Alapkezelő)
  • Az Év Privátbanki fejlesztése – OTP Stratégiai Filantrópiai Tanácsadás (OTP Private Banking)
  • Az Év Alapkezelői fejlesztése – NAGYON. MÁS. ALAPOK. (Apelso Capital)
  • Az Év ESG Fenntartható Szolgáltatója/Befektetési Megoldása – K&H Alapkezelő (KBC Asset Management N.V.)
  • Az Év Privátbankára – Victor Tamás Máté, Hold Alapkezelő
  • Az Év Portfóliómenedzsere – Gyurcsik Attila, CFA, Accorde Alapkezelő
  • Az Év Intézményi Alapkezelője – VIG Alapkezelő

Gratulálunk a díjazottaknak!

Képgalériánk most azok számára is bepillantást enged a konferencia és a díjátadó legjobb pillanataiba, akik nem vettek részt a rendezvényen.

Nézd végig a képgalériánkat, és éld át te is a konferencia és a díjátadó legjobb pillanatait!

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