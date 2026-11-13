8°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Nincs megállás: bődületes összegeket mozgatnak meg az állami alapok, a jövő technológiáját keresik
Befektetés

Nincs megállás: bődületes összegeket mozgatnak meg az állami alapok, a jövő technológiáját keresik

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A szuverén vagyonalapok és az állami nyugdíjalapok által kezelt együttes vagyon 2030-ra elérheti az 58 700 milliárd dollárt. A PwC legfrissebb, a világ 350 legnagyobb állami befektetőjét vizsgáló tanulmánya szerint a látványos bővülést elsősorban a mesterséges intelligenciába (AI) és az infrastruktúrába irányuló tőkekihelyezések hajtják, miközben a piac egyre inkább koncentrálódik, a szereplők pedig mind aktívabb befektetési stratégiára váltanak – számolt be a European Pensions.
Deep Tech 2026
Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az előrejelzések alapján az évtized végére a szuverén vagyonalapok által kezelt vagyon 22 400 milliárd dollárra, az állami nyugdíjalapoké pedig 36 300 milliárd dollárra duzzadhat. Ez évesített szinten az előbbiek esetében 8, az utóbbiaknál pedig 6 százalékos növekedési ütemet jelent. A kétszáz legnagyobb intézmény jelenleg megközelítőleg 34 000 milliárd dollárnyi vagyont kezel, amelyből 15 500 milliárd dollár a szuverén alapoknál, 18 500 milliárd pedig a nyugdíjalapoknál összpontosul.

A szektorban ugyanakkor egyre erősebb a tőkekoncentráció, így viszonylag kevés szereplő diktálja a globális befektetési trendeket. A tíz legnagyobb alap birtokolja a teljes állami befektetői vagyon 41 százalékát, míg a legfelső huszonöt intézmény a tőke 61, az első ötven pedig a 77 százalékát tudhatja magáénak. Ezzel párhuzamosan a nagybefektetők szerepfelfogása is átalakult, így a korábbi, hagyományosan passzív tőkeallokáció helyett ma már nem hagyatkoznak kizárólag külső vagyonkezelőkre.

Ehelyett maguk kezdeményeznek tranzakciókat, többségi tulajdonrészeket szereznek, saját befektetési platformokat építenek, és operatív szerepet vállalnak a megvásárolt eszközök működtetésében.

A befektetések legfőbb hajtóerejévé az AI és a hozzá kapcsolódó fizikai infrastruktúra vált, olyannyira, hogy tavaly csak a mesterséges intelligenciába és a digitalizációba mintegy 66 milliárd dollárnyi állami tőke áramlott. A hosszú távú tőkeigény ráadásul óriási, a PwC becslése szerint ugyanis 2050-ig 151 000 milliárd dollárnyi beruházásra lesz szükség a digitális hálózatok, a tiszta energiát biztosító rendszerek és a közlekedés modernizálására. A nyugdíjalapok már most is hatalmas összegeket mozgatnak meg ezen a téren. Jó példa erre a kanadai CPP Investments, amely a Blackstone-nal közösen szállt be az ausztrál AirTrunk adatközpont-üzemeltető felvásárlásába, a szingapúri GIC alappal és az Equinixszel pedig egy több mint 15 milliárd dolláros vegyesvállalat keretében épít ki hatalmas amerikai adatközpontokat. Az AI terjedése az energiaigényt is megdobta, ezért a nyugdíjalapok egyre intenzívebben fektetnek be az áramtermelő és -átviteli hálózatokba is.

Még több Befektetés

Itt az újabb csontváz az Nvidia szekrényéből: milliárdos kínai titokra derült fény

Gigantikus összeolvadás készül – Elon Musk már idén bejelentheti a nagy dobást

Porig alázta saját utódját Jensen Huang – Döbbenetes részletek szivárogtak ki az Nvidia kulisszái mögül

Földrajzi szempontból továbbra is Észak-Amerika a legvonzóbb célpont, ahová a PwC által vizsgált 2723 nyilvános tranzakció 42 százaléka irányult, megelőzve Európát és az ázsiai–csendes-óceáni térséget. Az egyes régiók nagybefektetői ugyanakkor eltérő stratégiát követnek. Míg a kanadai nyugdíjalapok és a szingapúri állami befektetők globálisan diverzifikált portfóliókat tartanak fenn, addig a Perzsa-öböl menti szuverén alapok egyre inkább kifejezetten az egyesült államokbeli technológiai és infrastrukturális lehetőségeket keresik.

Az aktívabb befektetési stratégiákra való átállás és az azonos befektetési témák előtérbe kerülése azonban újfajta kockázatokat is hordoz. Mivel az intézmények egyszerre növelik kitettségüket a mesterséges intelligencia, az adatközpontok és az energetikai infrastruktúra irányába,

a papíron diverzifikáltnak tűnő portfóliókban egymást fedő, halmozott kockázatok alakulhatnak ki.

Emiatt a közvetlen tranzakciókat bonyolító és az eszközöket ténylegesen működtető nyugdíjalapok számára elengedhetetlenné vált a szigorúbb befektetési irányítás, a mélyebb operatív szakértelem és a fejlett kockázatkezelés.

Kapcsolódó cikkünk

Régóta érett ez a pofon: most igazán nagy összeget veszített a gigászi nyugdíjalap

Hiába a rengeteg megtakarítás, súlyos nyugdíjkrízis fenyegeti a fejlett világot – Magyarország különösen nehéz helyzetben van

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Ez is érdekelhet
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Összeomlott az olajár, de a dízelt ez nem hatja meg – Valami nagyon furcsa történik a magyar kutakon
A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását: vagy fizetéscsökkentés jön, vagy gyárakat zárnak be
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility