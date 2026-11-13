Nincs megállás: bődületes összegeket mozgatnak meg az állami alapok, a jövő technológiáját keresik

Az előrejelzések alapján az évtized végére a szuverén vagyonalapok által kezelt vagyon 22 400 milliárd dollárra, az állami nyugdíjalapoké pedig 36 300 milliárd dollárra duzzadhat. Ez évesített szinten az előbbiek esetében 8, az utóbbiaknál pedig 6 százalékos növekedési ütemet jelent. A kétszáz legnagyobb intézmény jelenleg megközelítőleg 34 000 milliárd dollárnyi vagyont kezel, amelyből 15 500 milliárd dollár a szuverén alapoknál, 18 500 milliárd pedig a nyugdíjalapoknál összpontosul.
A szektorban ugyanakkor egyre erősebb a tőkekoncentráció, így viszonylag kevés szereplő diktálja a globális befektetési trendeket. A tíz legnagyobb alap birtokolja a teljes állami befektetői vagyon 41 százalékát, míg a legfelső huszonöt intézmény a tőke 61, az első ötven pedig a 77 százalékát tudhatja magáénak. Ezzel párhuzamosan a nagybefektetők szerepfelfogása is átalakult, így a korábbi, hagyományosan passzív tőkeallokáció helyett ma már nem hagyatkoznak kizárólag külső vagyonkezelőkre.
Ehelyett maguk kezdeményeznek tranzakciókat, többségi tulajdonrészeket szereznek, saját befektetési platformokat építenek, és operatív szerepet vállalnak a megvásárolt eszközök működtetésében.
A befektetések legfőbb hajtóerejévé az AI és a hozzá kapcsolódó fizikai infrastruktúra vált, olyannyira, hogy tavaly csak a mesterséges intelligenciába és a digitalizációba mintegy 66 milliárd dollárnyi állami tőke áramlott. A hosszú távú tőkeigény ráadásul óriási, a PwC becslése szerint ugyanis 2050-ig 151 000 milliárd dollárnyi beruházásra lesz szükség a digitális hálózatok, a tiszta energiát biztosító rendszerek és a közlekedés modernizálására. A nyugdíjalapok már most is hatalmas összegeket mozgatnak meg ezen a téren. Jó példa erre a kanadai CPP Investments, amely a Blackstone-nal közösen szállt be az ausztrál AirTrunk adatközpont-üzemeltető felvásárlásába, a szingapúri GIC alappal és az Equinixszel pedig egy több mint 15 milliárd dolláros vegyesvállalat keretében épít ki hatalmas amerikai adatközpontokat. Az AI terjedése az energiaigényt is megdobta, ezért a nyugdíjalapok egyre intenzívebben fektetnek be az áramtermelő és -átviteli hálózatokba is.
Földrajzi szempontból továbbra is Észak-Amerika a legvonzóbb célpont, ahová a PwC által vizsgált 2723 nyilvános tranzakció 42 százaléka irányult, megelőzve Európát és az ázsiai–csendes-óceáni térséget. Az egyes régiók nagybefektetői ugyanakkor eltérő stratégiát követnek. Míg a kanadai nyugdíjalapok és a szingapúri állami befektetők globálisan diverzifikált portfóliókat tartanak fenn, addig a Perzsa-öböl menti szuverén alapok egyre inkább kifejezetten az egyesült államokbeli technológiai és infrastrukturális lehetőségeket keresik.
Az aktívabb befektetési stratégiákra való átállás és az azonos befektetési témák előtérbe kerülése azonban újfajta kockázatokat is hordoz. Mivel az intézmények egyszerre növelik kitettségüket a mesterséges intelligencia, az adatközpontok és az energetikai infrastruktúra irányába,
a papíron diverzifikáltnak tűnő portfóliókban egymást fedő, halmozott kockázatok alakulhatnak ki.
Emiatt a közvetlen tranzakciókat bonyolító és az eszközöket ténylegesen működtető nyugdíjalapok számára elengedhetetlenné vált a szigorúbb befektetési irányítás, a mélyebb operatív szakértelem és a fejlett kockázatkezelés.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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