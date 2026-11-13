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Porig alázta saját utódját Jensen Huang – Döbbenetes részletek szivárogtak ki az Nvidia kulisszái mögül
Befektetés

Porig alázta saját utódját Jensen Huang – Döbbenetes részletek szivárogtak ki az Nvidia kulisszái mögül

Portfolio
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Súlyos vezetői konfliktusok és komoly pénzügyi kockázatok előzték meg Jensen Huang távozását az Nvidia éléről - írja a The Wall Street Journal. A leváltott vezérigazgató még a nyáron kemény szavakkal illette a helyét ideiglenesen átvevő Colette Kresst, miközben a vállalat egyre kockázatosabb üzletekkel próbálta fenntartani a mesterséges intelligenciára épülő ökoszisztémát, a legnagyobb ügyfelei pedig már a cég elhagyását tervezték.

Jensen Huang még augusztusban hívta össze a vállalat legfelsőbb pénzügyi vezetőit, miután a cég merész befektetéseivel megtámogatott AI-piac megingott, és a vezérigazgató tisztán akart látni a folyamatokban. Az értekezleten Huang élesen bírálta a most a helyére lépő pénzügyi igazgatót, Colette Kresst, aki korábban megkérdőjelezte a cégvezető egyes üzleti lépéseit. A beszámolók szerint Huang félbeszakította Kress előadását, és

tehetetlennek, a feladata ellátására alkalmatlan vezetőnek nevezte őt.

Úgy fogalmazott, hogy Kress csupán a számok jelentésére képes pénzügyi vezető, nem pedig olyan stratéga, aki segíteni tudna neki az irányvonalak kijelölésében vagy a döntéshozatalban (“a deer in the headlights”).

A feszült találkozó összehívását egy egyre súlyosbodó probléma indokolta. Az Nvidia ugyanis arról tárgyalt, hogy dollármilliárdos nagyságrendű garanciákat vállal olyan cégeknek, amelyek egyébként nem engedhették volna meg maguknak a vállalat chipjeit. Ezen ügyletek egy részét Huang veje, Nico Caprez irányította, aki feltörekvő felhőszolgáltatóknak és adatközpont-fejlesztőknek kínált finanszírozást abban a reményben, hogy hosszú távú ügyfeleket faraghat belőlük. Bár ezt a nagyszabású üzletkötési hullámot maga Huang indította el, a nyár végére már ő is elbizonytalanodott abban, hogy nem mentek-e túl messzire.

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A megbeszélésen a volt vezérigazgató rendkívül borús képet festett a vállalat helyzetéről. Elmondása szerint

a nagy felhőszolgáltatók menekülnek az Nvidiától, és alternatív chipek bevezetését tervezik, hogy csökkentsék a cégtől való függőségüket.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az Nvidia korábban hatalmas mennyiségű chip gyártására, valamint memóriachipek beszerzésére vállalt kötelezettséget. A kereslet átrendeződése miatt azonban ezek a korábban lekötött mennyiségek egyre nagyobb terhet jelentettek a vállalatnak, Huang szavaival élve valóságos lavinaként zúdultak rájuk.

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Címlapkép forrása: Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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