Ítéletet mondott a magyar befektetési szakma a vagyonadóról, a menekülőeszközőkről és az alternatív befektetésekről

A Portfolio Professional Investment Day 2026 konferencián elhangzottakról részletesen itt, a díjátadóról pedig itt írtunk. Képes beszámolónk alábbi cikkünkben található:
Sok szó esett a konferencián a világgazdasági környezetből fakadó kockázatokról. A következő éveket a növekvő bizonytalanság, a világrend átalakulása és a fejlett piacok fenntarthatatlanná váló államadósságterhe határozza meg. A nagyhatalmak a globalizációt és a függőséget nyomásgyakorlási eszközként használják, ami a katonai kérdéseknél is fontosabbá válhat. Mindehhez hozzájárul a négy fő régió (USA, Európa, Kína, Japán) eltérő monetáris politikája, a háborús konfliktusok és az AI-beruházások kiszámíthatatlansága.
A közönség egy pénzügyi válság, illetve az AI kockázatait értékelte a legnagyobbnak.
Egy komoly világválságban a réz, az ezüst és a kontraciklikus befektetési alapok, valamint a készpénz és a rövid lejáratú pénzpiaci eszközök nyújthatnak hasznos diverzifikációs lehetőséget a konferencián elhangzottak szerint. A likvid eszközök azért is kulcsfontosságúak, mert ezekkel lehet érdemben kihasználni a válság során adódó jó beszállási lehetőségeket. Hosszabb távú előrejelzések helyett a dinamikus kockázatkezelésre és a gyors alkalmazkodásra kell helyezni a hangsúlyt. A közönség úgy vélte, a szélesen diverzifikált befektetési portfólió a legjobb kockázatmérséklő eszköz.
A klasszikus 60/40-es portfólió kora lejárt, és felértékelődtek a volatilitást csökkentő, nem korreláló alternatív eszközök, mint az ingatlan, a private equity, a private credit és az arany. Mivel a publikus piacokon egyre nehezebb többlethozamot elérni, érdemes olyan befektetéseket keresni, amelyekhez a széles piac kevésbé fér hozzá. Ha viszont a tulajdonos családi cége erősen kitett a reálgazdaságnak, akkor konzervatívabb, kötvénytúlsúlyos portfólió és alacsonyabb alternatív súly indokolt.
A közönség felének a véleménye szerint az alternatív eszközök súlya leginkább 5-15% között kell, hogy legyen.
A túl kicsi portfólióelemek sokszor nem hatékonyak, mert aránytalanul sok időt és kompetenciát igényelnek, az ingatlanalapoknál pedig a magas kamatkörnyezet és a kiszámítható szabályozás hiánya jelent kihívást. Emellett a reálgazdasági folyamatoknak erősen kitett családi cégek tulajdonosai a reálérték megőrzése érdekében tudatosan kerülik az újabb kockázatokat, és kisebb súlyt tartanak alternatív eszközökben – hangzott el a konferencián, ahol a közönségszavazásból kiderült: az átláthatóság hiánya és az árazás nehézségei tartják vissza a leginkább az alternatív eszközöktől a befektetőket.
Alapjaiban határozza meg napjaink vagyonkezeléssel kapcsolatos beszélgetéseit a Tisza-kormány által bevezetett vagyonadó. A kezdeti aggodalom ellenérzésbe csapott át, mivel a törvénytervezet a társasági adóéval vetekedő bonyolultságú lett. Az ügyfelek egy gyászfolyamathoz hasonlóan élik meg a helyzetet a dühtől és az alkudozástól az elfogadásig – hangzott el. Sokak szerint egy új adórendszer bevezetésénél szinte bármi egyszerűbb lett volna, hiszen meglévő adónemek emelésével is elérhető lett volna ugyanez a bevételi hatás.
A közönség 37%-a rossz véleménnyel van a vagyonadóról, és ezzel szemben csak 26% szemében jó a megítélése.
Az egymilliárd forintos belépési küszöb kifejezetten alacsonynak számít az új adóforma esetében. A szabályozás máris rányomta a bélyegét a jövőről való gondolkodásra, így számos cégvezető már nem az innovációra és az értékteremtésre fókuszál – derült ki a beszélgetésekből. Ha lehetne változtatni a vagyonadón, akkor a hallgatóságban ülők relatív többsége az alsó sávhatárt emelné meg az 1 milliárd forintos szintről.
Többféle vélemény is elhangzott a vagyonadó fiskális hasznáról. Egy markáns vélemény szerint az első évben összejöhet a tervezett 200 milliárd forintos költségvetési bevétel, a későbbi években azonban ez az összeg csökkenhet. Emellett kulcskérdés marad, hogy a kormány pontosan mire költi majd a befolyó összeget. A közönségben azonban a legtöbben úgy gondolták:
a vagyonadó egy politikai termék, így nem is igazán a várható bevétel számít.
Az adó alapjaiban írhatja át a vagyonkezelési piacot: komoly kihívást jelent a cégek és a passzív eszközök értékelése, valamint a törvény összetettsége. Várhatóan megnő az ajándékozási szerződések száma, miközben visszaszorulhat a cégvezetők innovációs kedve és a jótékonykodásra szánt összegek nagysága is. Összességében 44% vélte úgy a közönségben, hogy a befektetési szektorra negatívan fog hatni az adó, és csak 23%-ot győztek meg az ezzel ellentétes irányba mutató érvek.
Nem egyszeri befizetésről, hanem évente ismétlődő adóról van szó. Sok piaci szereplő bízik azonban abban, hogy öt-tíz év múlva ez az adó már nem a mostani formájában fog létezni.
Reálisan 4 évet adott a többség a vagyonadónak.
Címlapkép forrása: Portfolio
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