Nagy bírságot kapott a Meta, 20 millió felhasználó személyes fotóihoz férhetett hozzá

805 millió eurós bírságot szabott ki az olasz adatvédelmi hatóság a Metára, amiért a Facebook alkalmazáson keresztül a felhasználók kifejezett hozzájárulása nélkül fért hozzá az androidos telefonokon tárolt fényképekhez és videókhoz. A hatóság szerint közel 20 millió embert érinthetett az adatvédelmi jogsértés. A Meta vitatja a döntést, aránytalannak tartja a büntetést, és fellebbezést tervez, írja a Bloomberg.

Újabb jelentős adatvédelmi bírságot kapott a Meta Európában.

Az olasz adatvédelmi hatóság 805 millió eurós büntetést szabott ki a Facebook anyavállalatára,

miután megállapította, hogy a vállalat megfelelő tájékoztatás és kifejezett felhasználói hozzájárulás nélkül fért hozzá az androidos okostelefonokon tárolt fényképekhez, videókhoz és az azokhoz kapcsolódó metaadatokhoz.

A hatóság szombaton közzétett közleménye szerint a Facebook alkalmazásán keresztül végzett adatkezelés közel 20 millió olaszországi androidos felhasználót érinthetett. A probléma egy olyan funkcióhoz kapcsolódik, amely a telefon képgalériájában található tartalmak alapján javaslatokat kínál a Facebookon történő megosztáshoz.

Az olasz szabályozó szerint a Facebook által megjelenített általános engedélykérés nem volt elegendő ahhoz, hogy a felhasználók pontosan megértsék, milyen adatkezeléshez járulnak hozzá. A telefon fényképtárához való hozzáférés engedélyezése ugyanis nem jelentett megfelelően tájékozott hozzájárulást ahhoz is, hogy az alkalmazás a galériában található tartalmak alapján megosztási javaslatokat készítsen.

A hatóság ezért arra kötelezte a Metát, hogy 60 napon belül vezessen be egy külön, kifejezetten erre a funkcióra vonatkozó hozzájárulási lehetőséget. A vállalatnak emellett biztosítania kell, hogy a szolgáltatás alapértelmezés szerint ki legyen kapcsolva, és csak a felhasználók aktív engedélyezése után működhessen.

A Meta vitatja a hatóság megállapításait. A vállalat szóvivője szerint az olasz szabályozó tévesen értékelte a tényeket és a vonatkozó jogszabályokat, a kiszabott bírságot pedig aránytalannak tartják. A társaság azzal érvel, hogy a szóban forgó funkció egyszerűbbé teszi a fényképek és videók Facebookon történő közzétételét, működéséhez pedig a felhasználóknak előzetesen engedélyt kell adniuk a telefonjukon. Ezt az engedélyt a készülék beállításaiban bármikor visszavonhatják.

A vállalat jelezte, hogy fellebbezni fog a döntés ellen.

Az olasz adatvédelmi hatóság fenntartotta a lehetőségét annak, hogy külön vizsgálatot indítson a Meta egy 2026-ban bevezetett új funkciójával kapcsolatban, amely lehetővé teszi a felhasználók telefonján tárolt képgaléria-tartalmak felhőalapú feldolgozását.

A mostani 805 millió eurós büntetés a Meta globális éves árbevételének mintegy 0,47 százalékát teszi ki az olasz hatóság számításai szerint. A bírság meghatározásakor azt is figyelembe vették, hogy a vállalattal szemben 2019-ben már indult adatvédelmi hatósági eljárás.

A mostani döntés tovább növeli a Metára nehezedő európai szabályozói nyomást. Az Európai Bizottság tavaly 200 millió eurós bírságot szabott ki a vállalatra az eredeti, úgynevezett fizess vagy járulj hozzá hirdetési modellje miatt. A Bizottság szerint a felhasználóknak nem biztosítottak megfelelő, kevesebb személyes adatot felhasználó alternatívát. A Meta ezt a döntést is megtámadta, és azóta módosította hirdetési lehetőségeit.

A vállalatot 2024 novemberében egy másik jelentős, 798 millió eurós uniós versenyjogi bírsággal is sújtották, amiért a Facebook Marketplace szolgáltatást összekapcsolta közösségi platformjával, és tisztességtelen kereskedelmi feltételeket alkalmazott a konkurens apróhirdetési szolgáltatókkal szemben.

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