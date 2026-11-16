Agyonverték az inflációt a magyar nyugdíjpénztári portfóliók: rekordévre készül a szektor

Közel 9 százalékos hozam a harmadik negyedévben
A 2026. július-szeptemberi időszakban az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma elérte az 1,068 millió főt, ami közel 18 ezres növekedést jelent év/év alapon – egyebek között ez is kiderül az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) legújabb szektorelemzéséből.
A nyugdíjpénztári tagok 27,4 milliárd forintot tettek félre időskori jövedelemkiegészítésre az esztendő harmadik negyedében,
ami az egy évvel korábbit közel 12 százalékkal múlja felül.
A munkáltatók 14,6 milliárd forintot utaltak a tagok számláira, ami 19 százalék feletti növekedést jelez.
„A nyugdíjpénztári szektorban a tavalyihoz hasonlóan az idén is új rekordokra van kilátás, hiszen eddig minden negyedévben nőtt mind a taglétszám, mind pedig az egyéni és a munkáltatói befizetések volumene. Ha az eddigi növekedési ütem nem lassul az év utolsó negyedében, az év egészében 190 milliárd forint körül alakulhat a nyugdíjkasszák összesített tagdíjbevétele” – mondta Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke.
A nyugdíjpénztárak a harmadik negyedévben 8,79 százalék éves becsült hozamot értek el,
ami 7,12 százalékos reálhozamot jelent. A pénztárak által kezelt összesített tagi vagyon 13,6 százalékos emelkedéssel megközelítette a 2600 milliárd forintot, az egy pénztártagra jutó átlagvagyon pedig éves összevetésben közel 12 százalékkal 2,4 millió forint fölé nőtt.
Egyre népszerűbb a lakáshitel törlesztése az egészségpénztári pénzekből
Remek negyedévet zártak az egészségpénztárak is. A harmadik negyedév végén már 1,22 millióan élvezték ennek az öngondoskodási formának az előnyeit, vagyis egy esztendő alatt közel 70 ezer fővel bővült a taglétszám.
Az egészségpénztári tagok összesített megtakarításai a negyedév végére megközelítették a 106 milliárd forintot, ami az egy évvel korábbinál 12,6 százalékkal magasabb értéket jelent. A munkáltatók a harmadik negyedévben 3,3 milliárd forinttal (+19,7%) egészítették ki a tagok 18,9 milliárd forintra (+13,2%) rúgó befizetéseit.
Az egészségkasszákban gyűjtött megtakarítások számos felhasználási lehetősége között a lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések mutatták a legnagyobb, 40 százalékot meghaladó ugrást. Ezzel e felhasználási mód részesedése az összes kiadásból 6 százalékra emelkedett. Mindemellett továbbra is igaz, hogy az önkéntes egészségkasszákból alapvetően az egészségmegőrzéssel, gyógyulással kapcsolatos költségeiket fedezik a munkavállalók, hiszen a kiadások 92 százalékát költik erre a célra. Itt éves összevetésben 10 százalékot meghaladó növekedés történt. A gyermekekkel kapcsolatos kiadások ugyanakkor csökkentek, részarányuk az egy évvel korábbi 4 százalékról 2 százalékra esett vissza.
„Az egészségpénztárak esetében egyre aktívabbak a tagok, egyre többen élnek a különböző, akár a gyógyszervásárlásokon és egészségügyi szolgáltatásokon túli szolgáltatások igénybevételének lehetőségével” – árulta el Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.
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