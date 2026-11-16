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Egyéves mélypontra esett az arany, 2015 óta a legrosszabb évét zárhatja a nemesfém
Befektetés

Egyéves mélypontra esett az arany, 2015 óta a legrosszabb évét zárhatja a nemesfém

Portfolio
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Egyéves mélypontra zuhant hétfőn az arany világpiaci ára, miután a magas amerikai állampapírhozamok, az erősödő dollár és a szigorúbb monetáris politikára vonatkozó várakozások együttesen nyomták le a jegyzést. A nemesfém ezzel az elmúlt több mint egy évtized leggyengébb évét zárhatja, és a piaci folyamatok további áresést vetítenek előre.

Az arany unciánkénti ára hétfőn 3830,74 dollárra esett, amire 2025. október 2. óta nem volt példa. Ez 31,5 százalékos zuhanást jelent a januárban elért, 5594,82 dolláros történelmi csúcshoz képest,

így a nemesfém 2015 óta a legrosszabb éves teljesítménye felé tart.

Az elemzők ugyanakkor rámutattak, hogy a jegyzésnek egyelőre sikerült a lélektani határnak számító 3800 dolláros szint felett maradnia.

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Az áresés hátterében nagyrészt az áll, hogy a piacok további kamatemelésekre számítanak. A CME FedWatch adataiból látszik, hogy a befektetők 25 bázispontos szigorítást várnak az amerikai jegybank (Fed) következő, decemberi ülésén, de még egy 50 bázispontos lépésre is látnak némi esélyt, ami megdobta az államkötvények hozamát. Eközben a dollár a 2025 áprilisa óta nem látott csúcsok közelében mozog, ami más devizák birtokosai számára megdrágítja a nemesfémet, és már hónapok óta visszafogja a keresletet.

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A kamatvárakozásokat a február végén kirobbant amerikai–izraeli–iráni háború is fűti, amely felhajtotta az olajárakat, fokozva a globális inflációs félelmeket. Bár a kamatot nem fizető aranyra hagyományosan az infláció elleni menedékeszközként tekintenek, emelkedő kamatkörnyezetben rendszerint veszít a vonzerejéből. További nyomást helyezett a piacra az Nvidia részvényeinek zuhanása is, a technológiai óriás piaci kapitalizációja ugyanis október eleje és múlt péntek között 1900 milliárd dollárral, 3900 milliárd dollárra zsugorodott. Nicky Shiels, az MKS PAMP szakértője szerint ilyen helyzetben a befektetők rövid távon likviditási forrásként használják az aranyat, vagyis ezt adják el, hogy készpénzhez jussanak.

A fizikai arannyal fedezett, tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) a magasabb hozamok és az erős dollár ellenére 211 tonnás tőkebeáramlást könyvelhettek el a harmadik negyedévben, az aranyrudak és -érmék iránti kereslet azonban meredeken visszaesett.

A jegybankok az év korábbi szakaszában még aktív vásárlók voltak, a World Gold Council (WGC) becslései szerint január és szeptember között összesen 675 tonna aranyat halmoztak fel. Ebből a körből azonban valószínűleg kiesik a legaktívabb vásárlónak számító Lengyelország, mivel a lengyel jegybank elérte a 700 tonnás tartalékcélt – bár a jegybankelnök nem zárta ki a későbbi vásárlások lehetőségét. Ezzel szemben Kína továbbra is a kereslet ritka motorja maradt, ahol a központi bank már két éve folyamatosan bővíti aranytartalékát, ami a helyi befektetői hangulatot is támogatja.

Forrás: Reuters

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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