Hardy Ilona kapta a Magyar Tőkepiacért Díjat, a magyar tőzsde történetének egyik legfontosabb alakját ismerték el

Hardy Ilona, a magyar tőkepiac egyik meghatározó alakja, a Budapesti Értéktőzsde 1990-es újraalapításának egyik fontos szereplője és első ügyvezető igazgatója kapta a Portfolio és a Budapesti Értéktőzsde által közösen alapított Magyar Tőkepiacért Díjat. Az idén először átadott, a Portfolio Investment and Wealth Management Awards keretében létrehozott elismeréssel Hardy Ilona több évtizedes szakmai munkásságát, a magyar tőkepiac fejlődésében és a hazai pénzügyi rendszer modernizációjában betöltött kiemelkedő szerepét díjazták. Az elismerést a 11. BÉT50 konferencián adták át, ahol újabb 50 sikeres magyar vállalatot mutattak be. A rendezvényen többek között Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, dr. Fábián Ágnes, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára, valamint Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is előadást tartott. A felszólalók a magyar tőkepiac fejlődési lehetőségeiről, a lakossági megtakarítások gazdasági szerepéről, a vállalati beruházások ösztönzéséről és a hazai vállalkozások tőzsdei megjelenésének fontosságáról beszéltek.

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Hardy Ilona kapta a Magyar Tőkepiacért Díjat

Hardy Ilona, a magyar tőkepiac egyik meghatározó alakja, a Budapesti Értéktőzsde újraalapításának egyik kulcsszereplője kapta a Magyar Tőkepiacért Díjat a BÉT50 konferencián.

Az elismerést a Portfolio és a Budapesti Értéktőzsde közösen alapította, és a Portfolio Investment and Wealth Management Awards keretében ítélik oda annak a szakembernek, aki tevékenységével, kezdeményezéseivel vagy közösségformáló szerepével kiemelkedően hozzájárult a magyar tőkepiac fejlődéséhez, versenyképességéhez és szakmai színvonalának emeléséhez. A díjat idén első alkalommal adták át.

Hardy Ilona a Budapesti Értéktőzsde 1990-es újraalapításának egyik meghatározó szereplője és első ügyvezető igazgatója volt. Pályafutása során a Magyar Nemzeti Bank jegybanktanácsának és monetáris tanácsának tagjaként is dolgozott, emellett számos pénzügyi és tőkepiaci intézmény vezetésében vállalt szerepet. Jelenleg a BÉT tanácsadó testületének elnöke, az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár alapító elnöke, valamint a Richter Gedeon igazgatóságának tagja.

A díj átvételekor Hardy Ilona megköszönte az elismerést, és felidézte a magyar tőkepiac újjászületésének történetét. Elmondta, hogy már 1986-ban, az Állami Fejlesztési Bankban szerveztek olyan eseményeket, amelyek a későbbi tőzsdei kereskedés előfutárainak tekinthetők. Négy évvel később, 1990 júniusában pedig nyugati mintára, szabályozott keretek között újraalapították a Budapesti Értéktőzsdét. A kezdeményezés alulról szerveződött, az alapításban a korabeli bankok, értékpapírcégek és a Magyar Nemzeti Bank is részt vettek.

Hardy Ilona szerint a magyar tőzsde az elmúlt évtizedekben hatalmas fejlődésen ment keresztül, ugyanakkor a lehetőségeihez képest ma is jóval nagyobb lehetne. Két történelmi gazdaságpolitikai döntést különösen súlyos hibának nevezett. Az egyik, hogy az 1990-es években az állami vállalatok privatizációja nem nagyobb arányban tőzsdei bevezetéseken keresztül valósult meg, noha ehhez a szükséges feltételek már rendelkezésre álltak. A másik a magánnyugdíjpénztári rendszer 2010–2011-es felszámolása volt, amely szerinte jelentős hosszú távú intézményi befektetői forrásoktól fosztotta meg a magyar tőkepiacot.

Mindezek ellenére Hardy Ilona sikeresnek tartja a Budapesti Értéktőzsde fejlődését, és hangsúlyozta, hogy a tőzsdei jelenlét rangot és elismerést jelent a vállalatok számára. Külön méltatta a BÉT50 programot, amelyet a tőzsde egyik legsikeresebb kezdeményezésének nevezett. A program immár 550 magyar vállalatot fog össze, és Hardy Ilona azt kívánta a résztvevőknek, hogy minél többen jussanak el a sikeres tőzsdei bevezetésig.

18 400 milliárd forint hever parlagon a magyarok bankszámláin

A magyar háztartások pénzügyi vagyona már meghaladja a 125 ezermilliárd forintot, ám ennek továbbra is viszonylag kis részét tartják tőzsdei részvényekben. Ráadásul 18 400 milliárd forint parkol lekötés nélkül, gyakorlatilag kamatmentesen a lakossági bankszámlákon. Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a 11. BÉT50 konferencián arról beszélt, hogy a hazai megtakarítások nagyobb arányú tőzsdei befektetése egyszerre teremthetne hozamlehetőséget a háztartásoknak és finanszírozási forrást a magyar vállalatoknak.

A jegybank alelnöke beszédében kiemelte, hogy a gazdasági növekedés alapja a beruházás, amihez tőkére van szükség. Ebben meghatározó szerepe van a szabályozott tőkepiacnak, amely átlátható és biztonságos feltételeket teremthet a vállalatok és a befektetők számára. Banai szerint a Magyar Nemzeti Bank többségi tulajdonában álló Budapesti Értéktőzsde az elmúlt években kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A BUX index 2026 augusztusában átlépte a 150 ezer pontos szintet, azóta pedig többször is történelmi csúcsot döntött. Hozzátette, hogy a magyar részvénypiac hosszabb, akár több évtizedes időtávon is jelentős hozamlehetőséget kínált a befektetőknek, bár a múltbeli teljesítmény önmagában nem garantálja a következő évtizedek eredményeit.

Banai méltatta a BÉT50 programot is, amelynek keretében idén újabb 50 olyan magyar vállalatot mutatnak be, amelyek már alkalmasak lehetnek a tőzsdei megjelenésre, vagy közelednek ehhez a fejlettségi szinthez. Hangsúlyozta, hogy a tőzsdére lépés hosszú, tudatos felkészülést igénylő folyamat, amelyet a vállalatok stratégiai céljaihoz kell igazítani. A BÉT kezdeményezése éppen ebben segítheti a cégeket, megismertetve velük a nyilvános működés követelményeit és hosszú távú előnyeit.

A jegybank alelnöke szerint a magyar gazdaság a változékony nemzetközi környezet ellenére több szempontból is kedvező helyzetben van. A forint stabil, a devizatartalékok rekordszinten állnak, a tőzsde emelkedik, a hozamkörnyezet pedig kedvező. Úgy vélte, a gazdaság eredményeinek tartós megőrzéséhez elengedhetetlen a bizalom és az együttműködés erősítése, amelynek egyik fontos színtere a Budapesti Értéktőzsde lehet.

Ennek jelentőségét a lakossági megtakarítások adataival érzékeltette. Az MNB legfrissebb, 2026 második negyedévére vonatkozó számai szerint a magyar háztartások pénzügyi vagyona új csúcsra, 125 ezermilliárd forint fölé emelkedett, aminek 3,42 százalékát tették ki a tőzsdei részvények. Ez jelentős előrelépés a 2016-ban mért 1,2 százalékhoz képest, ugyanakkor a fejlett piacokon jellemzően 4-5 százalékos a részvények aránya, Dél-Koreában meghaladja a 10 százalékot, az Egyesült Államokban pedig ennél is magasabb.

Banai külön felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar lakossági bankszámlákon 18 400 milliárd forint áll lekötés nélkül, gyakorlatilag hozammentesen. Ez a pénzállomány jelentős lehetőséget jelentene a hazai vállalatok finanszírozása és a háztartások befektetési bevételeinek növelése szempontjából is. Szerinte sok megtakarítóban egyelőre nem tudatosul, mekkora potenciális hozamról mond le azzal, hogy pénzét kamatozás nélkül tartja. Ezért is fontosak a pénzügyi tájékoztatást és a tőzsdei befektetések megismertetését célzó programok.

A jegybank alelnöke a hazai megtakarítások és a magyar vállalatok közötti kapcsolat erősítését a gazdasági összefogás egyik lehetséges formájának nevezte. Mint fogalmazott, „Ha a magyar lakossági részvényvásárlások által magyar tőke áramlik a magyar cégekbe, az egyértelműen tekinthető egyfajta hazai összefogásnak, win-win alapú együttműködésnek.”

Banai Péter Benő beszéde végén gratulált a BÉT50 programba bekerült vállalatoknak és a Budapesti Értéktőzsde vezetésének az elmúlt időszak eredményeihez. Reményét fejezte ki, hogy a magyar részvénypiac sikerei egyre több háztartást ösztönöznek majd arra, hogy felismerjék a hazai tőzsdei befektetésekben rejlő lehetőségeket.

Százmilliárdokkal segítené a kormány a vállalkozások növekedését

Több mint 600 magyar vállalat lehet alkalmas arra, hogy elinduljon a tőzsde felé vezető úton – erről is beszélt Dr. Fábián Ágnes, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára. A 2024-es vállalati beszámolók alapján azonosított cégek medián árbevétele 2,8 milliárd forint, medián létszáma 79 fő, éves átlagos árbevétel-növekedésük pedig 31,6 százalék. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy ezek az adatok önmagukban még nem jelentenek tőzsdei alkalmasságot, de ígéretes kiindulópontot jelentenek. A részvénykibocsátás törlesztési kötelezettség nélküli forrást biztosíthat beruházásokhoz és felvásárlásokhoz, ugyanakkor átlátható működést és felkészült vállalatvezetést követel meg. A minisztérium célja, hogy minél több magyar vállalkozás jusson el arra a fejlettségi szintre, ahol már a tőkepiaci finanszírozás is reális lehetőség.

A vállalkozások növekedését a Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Programmal is támogatná a kormány. A kkv-k számára uniós forrásokból összesen 500-550 milliárd forintnyi mozgósítható forrással számolnak, amely technológiaváltást, digitalizációt, mesterséges intelligenciát, robotizációt, beszállítófejlesztést és exportösztönzést is szolgálhat. A Széchenyi Kártya Program kamat- és díjtámogatására 2027-ben 250 milliárd forintot terveznek, az MFB-nél pedig 2027 első negyedévében új kkv-hitel- és tőkeprogramok indulhatnak. A Ganz program részeként tervezett kkv-mesterprogramban a vállalkozások 15 millió forint értékű szakértői szolgáltatást vehetnek igénybe, többek között vezetésfejlesztésre, pénzügyi tudatosságra, digitalizációra és exportképességük javítására. Az első programokat már 2026 utolsó negyedévében elindítanák.

Fábián Ágnes szerint a magyar gazdaságban már látszanak a növekedés jelei, a GDP 2026 első három negyedévében éves alapon 1,7 százalékkal bővült, az ipari termelés szeptemberben 8,2 százalékkal emelkedett. A beruházások helyzete ugyanakkor továbbra is aggasztó. A beruházási volumen a második negyedévben 9,1 százalékkal, a vállalati beruházásoké pedig 15,5 százalékkal csökkent. Míg tíz évvel ezelőtt a kkv-k 77 százaléka tervezett beruházást a következő évre, jelenleg mindössze 28 százalékuk. Az államtitkár szerint a fordulathoz kiszámítható szabályozásra, kedvezőbb finanszírozási feltételekre és célzott gazdaságfejlesztési programokra van szükség. A finanszírozás drágaságát jelzi, hogy szeptemberben a kisebb összegű új vállalati forinthitelek átlagkamata 8,24 százalék volt, szemben az euróövezet 4,11 százalékos értékével.

Az államtitkár a magyar kkv-szektor egyik legnagyobb problémájának az alacsony termelékenységet és a vállalatok kis méretét nevezte. Magyarországon közel 898 ezer kis- és középvállalkozás működik, amelyek 2,2 millió embernek adnak munkát, ugyanakkor a középvállalatok aránya mindössze 0,5 százalék. A nagyvállalatok egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott értéke több mint hatszorosa az egyszemélyes mikrovállalkozásokénak. A kormány ezért a vállalatok méretváltását, a vezetői képességek fejlesztését és a magasabb hozzáadott értékű termelést ösztönözné. Fábián szerint a gazdaságfejlesztési támogatások sikerét a jövőben elsősorban azon kell mérni, hogy a vállalkozások képesek-e növelni termelékenységüket, magasabb béreket fizetni és új exportpiacokra belépni.

Nagy növekedési lehetőség előtt áll a magyar tőzsde

Erős tőkepiac nélkül nincs versenyképes és erős gazdaság – hangsúlyozta Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója. A tőzsdevezető szerint Magyarország egyik legnagyobb növekedési tartaléka a tőkepiac fejlesztésében rejlik. Míg az Egyesült Államokban a tőzsdei vállalatok összesített piaci kapitalizációja a GDP 224 százalékát éri el, Magyarországon ez az arány mindössze 22 százalék. Tóth szerint a fejlett tőkepiacokkal rendelkező országokban a vállalatok termelékenyebbek és gyorsabban növekednek, a tőzsdei jelenléttel járó piaci elvárások pedig hatékonyabb működésre ösztönzik a cégeket.

A magyar háztartások pénzügyi vagyona megközelíti a 125 ezermilliárd forintot, ebből azonban mintegy 26 ezermilliárd forint készpénzben vagy gyakorlatilag nem kamatozó betétekben áll. A lakossági pénzügyi vagyon mindössze 3,4 százaléka van tőzsdei részvényekben. Tóth szerint ez hatalmas kihasználatlan lehetőség, hiszen a megtakarítások egy részének tőkepiacra terelése egyszerre növelhetné a háztartások vagyonát és biztosíthatna forrásokat a magyar vállalatok fejlesztéseihez. A BÉT számításai szerint 2020 és 2025 között a magyar részvénypiacon évi 20 százalékot meghaladó hozamot lehetett elérni, de az elmúlt 5, 10 és 30 éves időtávokat vizsgálva is 15 százalék feletti éves nominális, illetve 10 százalék körüli reálhozamot mutattak ki. A vezérigazgató szerint a lakosság több ezer milliárd forintnyi potenciális hozamtól esett el azzal, hogy megtakarításait készpénzben vagy bankszámlán tartotta.

A tőzsdei jelenlét vállalati előnyeit is több példával szemléltette. A BÉT elemzése szerint a tőzsdén jegyzett vállalatok egy munkavállalóra jutó árbevétele és profitmarzsa jelentősen meghaladja a teljes magyar vállalati szektor átlagát. Hasonló különbségek láthatók a már tőzsdére lépett és a még csak tőzsdei megjelenésre készülő vállalatok között is, különösen az egy főre jutó eredmény és a beruházási intenzitás területén. Tóth az OTP, a Mol és a Richter példájával érzékeltette, hogy a tőzsdei bevezetés milyen fontos szerepet játszhat a vállalatok regionális terjeszkedésében és hosszú távú versenyképességében. Szerinte a tőzsde különösen fontos lehet az innovatív, gyorsan növekvő magyar vállalkozások finanszírozásában.

A BÉT50 vállalatok körében végzett idei felmérés ugyanakkor figyelmeztető eredményeket is hozott. A megkérdezett cégek 61 százaléka tervez beruházást, szemben a korábbi években mért 70-80 százalékos aránnyal. A vállalatok legnagyobb problémái között a kereslet gyengülése, a vevők hiánya, a politikai és gazdasági bizonytalanság, a munkaerőpiaci nehézségek, a magas energiaárak és a beszállítói áremelések szerepelnek. Tóth szerint a következő időszak gazdasági növekedésének egyik legfontosabb kérdése, hogy sikerül-e ismét növelni a vállalatok beruházási hajlandóságát. Ehhez a hazai megtakarításokat is nagyobb arányban kellene a gazdaságba irányítani, különösen az energetikai, digitális, védelmi ipari, egészségügyi és oktatási fejlesztések finanszírozására.

Címlapkép forrása: Studio_InMotion