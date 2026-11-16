Kimondta Zsiday Viktor: olyan gazdasági pánik közelít, amiben az állampapír lesz a legjobb befektetés

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Ahogy az elmúlt fél évszázadban mindig, a mostani évtizednek is megvan a maga domináns gazdasági irányzata – érvel friss írásában Zsiday Viktor. A befektetési szakember emlékeztet:

míg a '70-es éveket az infláció,

a '80-asokat a dereguláció és a szabadversenyes kapitalizmus,

a '90-eseket a dotkomlufi,

a kétezres éveket a hitelbumm,

a '10-es éveket a jegybanki beavatkozás és a zérókamat-politika jellemezte,

a 2020-as évek pedig teljesen új dinamikát hoztak.

A jelenlegi évtized meghatározó ereje a reálkamatok emelkedése és a mesterséges intelligencia térnyerése. A hozamok növekedését kezdetben a koronavírus-járványt követő, az ellátási láncok akadozása miatti inflációs sokk indította el, amellyel a jegybankok azóta is küzdenek.

Mára azonban a trend motorjává egyértelműen az AI-beruházási hullám vált.

A magas költségvetési hiányok és a mesterséges intelligencia fejlesztésének gigantikus tőkeigénye együttesen emésztik fel a rendelkezésre álló forrásokat. Kínát leszámítva világszerte hiányzik a megfelelő mennyiségű megtakarítás, ami folyamatosan felfelé hajtja a reálkamatokat. Ezt a drágulást egyelőre nem az államadósságok fenntarthatósága miatti aggodalom, hanem pusztán a megtakarítások és a beruházások közötti egyensúlytalanság okozza.

Ez a folyamat addig tarthat, amíg a folyamatos hozamemelkedés ki nem kényszerít egy töréspontot. A fordulatot az hozhatja el, ha alábbhagy az AI-láz, megnőnek a lakossági megtakarítások, pánik tör ki az államadósságok finanszírozhatósága körül, vagy a gazdaság kamatérzékeny szektorai recesszióba süllyednek, magukkal rántva a piac egészét.

Zsiday szerint a legvalószínűbb forgatókönyv a finanszírozási pánik vagy a recesszió bekövetkezése.

A mesterséges intelligencia fejlesztői jelenleg olyan versenyt vívnak, ahol a végén a győztes mindent visz, így számukra a kamatköltségek másodlagosak, és mindenáron mennek előre. A lakosság pedig jellemzően csak egy komolyabb tőzsdei zuhanás vagy gazdasági visszaesés hatására kezd el érdemben spórolni.

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Bár 2026 végére a reálkamatok már elég magasak ahhoz, hogy elfojtsák a gazdaság mesterséges intelligencián kívüli szektorainak növekedését, a fejlett országokban egyelőre inkább újragyorsulás, semmint lassulás tapasztalható. Ez arra utal, hogy a trend még tart, de már az előrehaladott szakaszában járunk. Ezt jelzik a technológiai óriások – mint például a SpaceX vagy a vezető AI-cégek – óriási tőzsdei bevezetései (IPO) is, amelyek történelmileg gyakran egy-egy gazdasági korszak lezárását vetítik előre.

Ha a magas hozamok végül elhozzák a recessziót, azt egy lassú, tartós gazdasági stagnálás követheti, alacsonyabb inflációval és reálkamatokkal. Ekkor a költségvetések mozgástere már szűk lesz, a lakosságnak pedig kényszerűségből növelnie kell a megtakarításait.

Ebben a felállásban az elkövetkező évek legbiztonságosabb befektetései az inflációkövető állampapírok lehetnek.

Mivel a piac jelenleg minden szabad tőkét magába szippant, a hozamok a mostani szintekről még magasabbra kúszhatnak, mielőtt a fordulópont bekövetkezik. A várható kötvénypiaci pánik és a trend végső tetőzése a jelenlegi kilátások alapján 2027-ben vagy 2028-ban következhet be – vélekedik Zsiday.

A Zsiday Viktor által írt nyomtatott kiadványt alábbi cikkünkben mutattuk be:

Címlapkép forrása: Portfolio