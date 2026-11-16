Kimondták a pénzügyi vezetők: iszonyú veszélyt jelent a klímaváltozás a globális pénzügyi rendszerre

Az egyeztetésen olyan meghatározó piaci szereplők vettek részt, mint a szingapúri Temasek állami vagyonalap, a dán PFA nyugdíjalap és a brit Legal & General biztosító, de a Generation Investment Management társalapítójaként jelen volt Al Gore volt amerikai alelnök is. A hosszú távban gondolkodó vagyonkezelők egyértelművé tették, hogy

a klímaváltozás rendszerszintű kockázatot jelent a befektetéseik értékére, a probléma kezeléséhez pedig hatalmas tőkére van szükség.

A magánszektor bevonása egyre sürgetőbb, hiszen az országok két évvel ezelőtt megállapodtak abban, hogy 2035-ig évi legalább 300 milliárd dollárra növelik a klímafinanszírozást, a végső cél pedig az 1300 milliárd dollár elérése.

Bár Donald Trump 2024-es újraválasztása és az amerikai republikánusok ESG-szempontok (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási elvek) elleni fellépése miatt számos bank és alapkezelő visszavonulót fújt a korábbi hangzatos klímavállalásoktól, a nyugdíjalapok nem hagytak fel az ezzel kapcsolatos munkával. Damien Navizet, a francia Caisse des Dépôts pénzügyi fenntarthatósági vezetője ugyanakkor rámutatott, hogy a befektetők egyelőre csak nagyon óvatosan lépnek be a finanszírozásra szoruló feltörekvő piacokra. Megfelelő állami szakpolitikák híján ugyanis nehezen tudják felmérni és kezelni a kockázatokat, így azt is nehéz eldönteniük, mi számít jó hosszú távú befektetésnek.

A magántőke mozgósítására már konkrét kezdeményezések is születtek a csúcstalálkozón.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök és a Brazil Fejlesztési Bank (BNDES) új finanszírozási tervet jelentett be a klímaprojektek támogatására, amelyben a Zöld Klímaalap mellett olyan magánbefektetők is részt vesznek, mint a Brookfield és Al Gore alapkezelője. Eközben a biztosítási szektor vezetői egy külön tanácskozáson arra figyelmeztettek, hogy a klímakockázatok növekedése miatt bizonyos eszközök idővel befektetésre vagy banki finanszírozásra alkalmatlanná válhatnak.

A pénzügyi rendszer stabilitását érintő veszélyekre a jegybankárok és pénzügyi felügyeletek nemzetközi hálózata is felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a probléma megoldását nem lehet kizárólag a magánbefektetőkre hárítani. Olaf Sleijpen, a holland jegybank elnöke és az Európai Központi Bank kormányzótanácsának tagja szerint nem a tőke hiánya jelenti a fő akadályt, hanem a hiteles, következetes és hosszú távú klímapolitika hiánya, amely meghozná a befektetők bizalmát. Sleijpen leszögezte, hogy a klímaváltozás a bankokon és biztosítókon keresztül az egész pénzügyi rendszer stabilitását érinti, ezért a kérdés kezelése a jegybankok hatáskörébe is beletartozik.

A holland jegybankelnök szerint az energiaforrások puszta diverzifikálása már nem elegendő, az éghajlatváltozást kizárólag a nettó zéró kibocsátás elérésével lehet kezelhető szinten tartani. Sleijpen számításai szerint a korai és globálisan összehangolt klímavédelmi fellépés 2030-ra nagyjából a felére csökkenthetné a zöld átállás gazdasági költségeit. Az azonnali cselekvés ugyanis a globális GDP mintegy 0,5 százalékába kerülne, míg egy hároméves késlekedés már 1,3 százalékos terhet róna a világgazdaságra.

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