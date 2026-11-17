Meredeken zuhan a Salesforce árfolyama a keddi kereskedésben, miután a befektetők az Anthropic várható tőzsdei bevezetése előtt elkezdték leépíteni a szoftvercégekben meglévő pozícióikat. A szélesebb körű technológiai eladási hullám közepette a vállalat részvényei több mint 8 százalékot veszítettek értékükből, amihez a mesterséges intelligencia térnyerésével kapcsolatos piaci félelmek és egy friss hitelminősítői leminősítés is hozzájárult.

Az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszereiről ismert szoftvercég papírjai 194,7 dollárig estek a kedd délutáni órákban,

ezzel a több mint kilenc százalékos mínusszal a Salesforce lett az S&P 500 index legrosszabbul teljesítő vállalata a kereskedési napon,

és a Dow Jones indexet is jelentősen lefelé húzta. A gyengülés nem egyedi jelenség, ugyanis az egész szoftverszektort eladási hullám sújtja. A folyamat során a ServiceNow, a HubSpot, a Workday és a Microsoft árfolyama is csökkent, a szektort követő iShares tőzsdén kereskedett alap (ETF) pedig 4,4 százalékot veszített értékéből.

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A piaci nyomás hátterében nagyrészt az áll, hogy

a befektetők tőkét szabadítanak fel az Anthropic közelgő, hatalmas érdeklődéssel várt elsődleges nyilvános részvénykibocsátására (IPO).

A Yahoo Finance értesülései szerint a mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalat akár 64 milliárd dollárt is bevonhat a tőzsdén. A meglévő szoftvercégek papírjait azért adják el sokan, mert a termékeik közvetlen versenytársat kapnak az Anthropic technológiájával.

Az eladási hullám egy mélyebb iparági aggodalmat is tükröz. A piaci szereplők egyre inkább tartanak attól, hogy az önállóan dolgozó AI-ügynökök alááshatják a hagyományos szoftverértékesítési modellt, amelyben a szolgáltatók a rendszert ténylegesen használó alkalmazottak száma után számítanak fel előfizetési díjat az ügyfeleknek.

Bár a Salesforce saját, Agentforce nevű platformjának fejlesztésével igyekszik megerősíteni pozícióját az AI-alapú szoftverek piacán, a befektetők egyelőre kételkednek abban, hogy az új termékek képesek lesznek-e ellensúlyozni a hagyományos előfizetések esetleges visszaesését. A vállalat részvényei az év eleje óta már 26 százalékot veszítettek értékükből, így a cég 2022 óta a legrosszabb éves teljesítménye felé tart.

A technológiai kihívások mellett pénzügyi tényezők is rontják a megítélést.

Az S&P Global Ratings a korábbi "A+"-ról "A"-ra rontotta a Salesforce hitelminősítését

a növekvő felvásárlási aktivitás és a részvényesi juttatások miatt, különös tekintettel egy 25 milliárd dolláros, hitelből finanszírozott sajátrészvény-visszavásárlási programra. A vállalat december 2-án teszi közzé negyedéves gyorsjelentését.

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