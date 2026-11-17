Tízből három magyarnak egyáltalán nincs félretett pénze, a fennmaradók közt pedig fele-fele arányban vannak azok, akiknek egymillió forint alatti, illetve ezen összeg feletti a megtakarítása, de ők sem feltétlenül bánnak ezzel tudatosan. A lakosság több mint kétharmada úgy látja, tud majd félretenni a következő években – derült ki a Groupama Biztosító országos reprezentatív kutatásából.

Az ezer fő részvételével zajló friss felmérés rávilágított, hogy a megtakarítások kiválasztása során a lakosság elsősorban a fix – minél magasabb – hozamú, kockázatmentes termékeket keresi, és lehetőleg rövid távra, rugalmas formában szeretné pénzét lekötni. Ezek a preferenciák egyáltalán nem változtak tavaly óta.

Az eszközök megválasztását tekintve a megkérdezettek

47 százaléka nyilatkozott úgy, hogy folyószámláján lekötetlenül tartja pénzét.

Népszerű az állampapír, a válaszadók 27 százaléka rendelkezik ilyennel, míg lekötött betéttel és nyugdíjcélú megtakarítással 15-15 százalék. Ezeket a befektetési alapok (11%), a megtakarítási célú életbiztosítások (10%) és a részvények (9%) követik.

Lényeges feladata a hazai pénzügyi szektornak, hogy rávilágítson: attól, hogy egy kamatozó, akár garantált hozamot is ígérő befektetési formát választunk, még lehet egy megtakarítás likvid, könnyen hozzáférhető – hívta fel a figyelmet Füzes Edit, a Groupama Biztosító személybiztosítási termékmenedzsment vezetője.

Füzes Edit Groupama Biztosító, személybiztosítási termékmenedzsment vezető Hogyan lehet egy megtakarítási életbiztosítás igazán rugalmas és ügyfélbarát? Lehet-e a piaci gyakorlattal szembemenni és kezdeti költségek felszámítása nélkül életbiztosítást értékesíteni? Füzes Edit … Tovább

A megtakarítások célja többnyire általános a lakosság körében:

a nyugdíjas évekre gondolnak előre (18%), vagy

konkrét cél nélkül egyszerűen gyűjtögetnek szükség esetére (17%). A konkrétabb célok között

az utazás (16%) és

az ingatlanfelújítás (14%)

jelenik meg legnagyobb arányban, de az egészségünkkel, a gyermekeinkkel és az ingatlanvásárlással kapcsolatos kiadások fedezése is ott lebeg a szemünk előtt.

Biztató, hogy a megkérdezettek nagy többsége,

71% számít arra, hogy a következő egy-két évben tud majd félretenni.

A lakosság egyötöde ezt az összeget egymillió forint fölé várja, de 4 százalékuk ötmillió forintnál többet is félre kíván tenni a következő időszakban. Ez egyébként kifejezetten optimista hozzáállásnak tekinthető, hiszen a Groupama Biztosító két évvel ezelőtti kutatásában a megkérdezettek mindössze 28 százaléka nyilatkozott úgy, hogy gyarapszik majd megtakarítása.

A kutatás rávilágított, hogy a lakosság harmada legalább egyszer kipróbálta már az AI-t egy-egy konkrét befektetési döntéshez kapcsolódóan. Ezt főként a lehetőségek összehasonlítására, illetve kockázatelemzésre használták. A megkérdezettek egynegyede szerint ez nem rizikós, tízből négy ember azonban annak tartja, persze ez nem jelenti azt, hogy nem próbálta ki.

A mesterséges intelligencia tehát ma már részt vesz a lakosság befektetési döntéseiben, de nem váltja ki a megkérdezettek szerint megbízhatóbbnak érzékelt egyéb szereplőket. A pénzügyi témákban egyébként is jellemzőbb a kapott válaszok más forrásokból való ellenőrzése, mint általánosságban. Ezt támasztja alá az is, hogy a megkérdezettek több mint fele (56%) továbbra is nagyon fontosnak tartja a személyes tanácsadást és ügyintézést a befektetési döntései során, és ez például tavaly óta semmit nem változott.

Címlapkép forrása: Portfolio