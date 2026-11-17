Két nap alatt összesen 157 510 Mol-részvényt értékesített a Budapesti Értéktőzsdén a Csányi Sándor által alapított Unity Vagyonkezelő Alapítvány. Az eladások értéke meghaladta a 777 millió forintot a Mol keddi közleménye alapján.

Az alapítvány hétfőn 140 ezer Mol-részvényt adott el, részvényenként átlagosan 4936 forintért. Ez mintegy 691 millió forintos ügyletet jelentett. Kedden délelőtt további 17 510 részvényt értékesített 4919 forintos átlagáron, nagyjából 86 millió forintért.

Így összesen 777 millió forintért értékesített Mol-részvényeket a Unity.

Csányi Sándor a Mol igazgatóságának alelnöke. A Mol a vele szoros kapcsolatban álló alapítvány ügyleteiként jelentette be az eladásokat. Csányi 2022-ben hozta létre az alapítványt, amelynek a Bonitás 2002 és a Hungerit részvényei mellett pénzügyi befektetéseket is átadott az OTP tőzsdei tájékoztatója szerint.

A Mol árfolyama idén 67 százalékot emelkedett, ezzel az egyik legjobban teljesítő részvény a magyar tőzsdén.

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