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Az Nvidia a keddi tőzsdezárást követően közzétett gyorsjelentésében

mind az egy részvényre jutó eredmény, mind az árbevétel tekintetében felülmúlta az elemzői várakozásokat.

A társaság eredményei az LSEG által összegyűjtött elemzői konszenzushoz képest a következőképpen alakultak:

Az Nvidia árbevétele így 6,74 milliárd dollárral, mintegy 6,2 százalékkal haladta meg a várakozásokat, miközben a korrigált EPS nagyjából 8,1 százalékkal lett magasabb a konszenzusnál.

Az Nvidia legfontosabb üzletága az adatközponti szegmens, ami többek között a nagy felhőszolgáltatóknak (hyperscalereknek) és más adatközpont-üzemeltetőknek értékesített GPU-alapú rendszereket foglalja magában.

Az adatközponti üzletág árbevétele 107,6 milliárd dollárra rúgott, jelentősen meghaladva a StreetAccount által összegyűjtött 101,87 milliárd dolláros elemzői várakozást.

Ez 5,7 százalékos pozitív meglepetést jelent.

Még néhány fontosabb információ a gyorsjelentésből:

Hatalmas összeget fordított részvény-visszavásárlásra az Nvidia. A társaság a negyedév során 28,1 milliárd dollárt költött saját részvényeinek visszavásárlására, és továbbra is kitart a szeptemberben bejelentett, összesen 150 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program mellett.

A társaság a negyedév során 28,1 milliárd dollárt költött saját részvényeinek visszavásárlására, és továbbra is kitart a szeptemberben bejelentett, összesen 150 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program mellett. A vártnál jobban alakult a jövedelmezőség. A befektetők kiemelt figyelemmel követték az Nvidia bruttó árrésének alakulását, ími az elmúlt negyedévekben csökkent, miközben a vállalat jelentős beszállítói kötelezettségeket vállalt chipjeinek gyártásához. A bruttó árrés 74,9 százalék lett, meghaladva a Wall Street által várt 74 százalékot. A társaság a bruttó árrés előző negyedévhez viszonyított csökkenését az új Rubin GPU-k gyártásának felfuttatásával magyarázta.

A befektetők kiemelt figyelemmel követték az Nvidia bruttó árrésének alakulását, ími az elmúlt negyedévekben csökkent, miközben a vállalat jelentős beszállítói kötelezettségeket vállalt chipjeinek gyártásához. A bruttó árrés 74,9 százalék lett, meghaladva a Wall Street által várt 74 százalékot. A társaság a bruttó árrés előző negyedévhez viszonyított csökkenését az új Rubin GPU-k gyártásának felfuttatásával magyarázta. A következő negyedévre is erős számokat várnak. Az Nvidia a várakozásokat meghaladó árbevételi előrejelzést adott a folyó, pénzügyi negyedik negyedévre, ami arra utal, hogy a Jensen Huang vezérigazgató váratlan távozását követő bizonytalanság ellenére továbbra is erős a kereslet a vállalat termékei iránt. A chipgyártó 130 milliárd dolláros, +/- 3 százalékos árbevételt vár a következő negyedévre, szemben az elemzők 125,3 milliárd dolláros konszenzusával. A prognózis középértéke így mintegy 3,8 százalékkal haladja meg a piaci várakozásokat.

Azonnal reagálnak a befektetők

Rögtön megérkezett a befektetői reakció:

2,2 százalékos pluszban van az Nvidia a piaczárás utáni kereskedésben.

Miért ennyire fontos a mostani gyorsjelentés?

Nem túlzás azt állítani, hogy

az Nvidia mostani gyorsjelentése az egész év egyik legfontosabb tőzsdei eseménye.

Az AI-forradalom zászlóshajójának számító vállalat finoman szólva is viharos heteken van túl, a legnagyobb kérdés most talán az, hogy az Nvidia képes lesz-e megőrizni meghatározó piaci szerepét a vállalatot több mint három évtizeden át irányító Jensen Huang nélkül.

A vállalat körül november elején kirobbant botrány azután mélyült el, hogy nyilvánosságra kerültek Huang házasságon kívüli kapcsolatai, köztük egy olyan üzletasszonnyal, akit az amerikai hatóságok kínai hírszerzési kapcsolatokkal gyanúsítanak. Az ügy már azért is különösen érzékeny, mert a botrányban érintett Megaspeed vállalatot az amerikai exportkorlátozások esetleges kijátszásával is összefüggésbe hozták. A helyzet végül november 12-én Huang lemondásához vezetett, a vezérigazgatói feladatokat pedig ideiglenesen a korábbi pénzügyi igazgató, Colette Kress vette át.

Ahogy arra számítani lehetett, a befektetői reakció nagyon heves volt; az Nvidia részvénye a vezetőváltás bejelentését követően a kereskedés egy pontján 14 százalékos mínuszban is állt, a lejtmenet aztán a következő napokban is folytatódott.

A papír a mai, rendes kereskedésbeli eséssel együtt már több mint 36 százalékkal áll az október elején elért történelmi csúcsa alatt.

Ezzel a vállalat piaci értékéből néhány hét alatt közel 2000 milliárd dollár olvadt el.

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A bizonytalanság ráadásul már túlmútat az Nvidián,

Az eladási hullám a technológiai szektor egészére átterjedt,

különösen a félvezetőgyártókat, az AI-infrastruktúra fejlesztésében érdekelt vállalatokat és az adatközpont-üzemeltetőket érintve. A befektetőket a vezetőváltás mellett

a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások megtérülése,

a növekvő finanszírozási költségek

és a Kínával szembeni amerikai technológiai korlátozások is aggasztják.

Ebben a rendkívül feszült piaci környezetben érkezett meg az Nvidia harmadik negyedéves gyorsjelentése.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Gene Medi/NurPhoto via Getty Images