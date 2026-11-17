Mutatjuk a számokat!
Az Nvidia a keddi tőzsdezárást követően közzétett gyorsjelentésében
mind az egy részvényre jutó eredmény, mind az árbevétel tekintetében felülmúlta az elemzői várakozásokat.
A társaság eredményei az LSEG által összegyűjtött elemzői konszenzushoz képest a következőképpen alakultak:
-
Egy részvényre jutó korrigált eredmény (EPS): 2,68 dollár, szemben a várt 2,48 dollárral.
-
Árbevétel: 115,84 milliárd dollár, szemben a várt 109,10 milliárd dollárral.
Az Nvidia árbevétele így 6,74 milliárd dollárral, mintegy 6,2 százalékkal haladta meg a várakozásokat, miközben a korrigált EPS nagyjából 8,1 százalékkal lett magasabb a konszenzusnál.
Az Nvidia legfontosabb üzletága az adatközponti szegmens, ami többek között a nagy felhőszolgáltatóknak (hyperscalereknek) és más adatközpont-üzemeltetőknek értékesített GPU-alapú rendszereket foglalja magában.
Az adatközponti üzletág árbevétele 107,6 milliárd dollárra rúgott, jelentősen meghaladva a StreetAccount által összegyűjtött 101,87 milliárd dolláros elemzői várakozást.
Ez 5,7 százalékos pozitív meglepetést jelent.
Még néhány fontosabb információ a gyorsjelentésből:
- Hatalmas összeget fordított részvény-visszavásárlásra az Nvidia. A társaság a negyedév során 28,1 milliárd dollárt költött saját részvényeinek visszavásárlására, és továbbra is kitart a szeptemberben bejelentett, összesen 150 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program mellett.
- A vártnál jobban alakult a jövedelmezőség. A befektetők kiemelt figyelemmel követték az Nvidia bruttó árrésének alakulását, ími az elmúlt negyedévekben csökkent, miközben a vállalat jelentős beszállítói kötelezettségeket vállalt chipjeinek gyártásához. A bruttó árrés 74,9 százalék lett, meghaladva a Wall Street által várt 74 százalékot. A társaság a bruttó árrés előző negyedévhez viszonyított csökkenését az új Rubin GPU-k gyártásának felfuttatásával magyarázta.
- A következő negyedévre is erős számokat várnak.
Az Nvidia a várakozásokat meghaladó árbevételi előrejelzést adott a folyó, pénzügyi negyedik negyedévre,ami arra utal, hogy a Jensen Huang vezérigazgató váratlan távozását követő bizonytalanság ellenére továbbra is erős a kereslet a vállalat termékei iránt. A chipgyártó 130 milliárd dolláros, +/- 3 százalékos árbevételt vár a következő negyedévre, szemben az elemzők 125,3 milliárd dolláros konszenzusával. A prognózis középértéke így mintegy 3,8 százalékkal haladja meg a piaci várakozásokat.
Azonnal reagálnak a befektetők
Rögtön megérkezett a befektetői reakció:
2,2 százalékos pluszban van az Nvidia a piaczárás utáni kereskedésben.
Miért ennyire fontos a mostani gyorsjelentés?
Nem túlzás azt állítani, hogy
az Nvidia mostani gyorsjelentése az egész év egyik legfontosabb tőzsdei eseménye.
Az AI-forradalom zászlóshajójának számító vállalat finoman szólva is viharos heteken van túl, a legnagyobb kérdés most talán az, hogy az Nvidia képes lesz-e megőrizni meghatározó piaci szerepét a vállalatot több mint három évtizeden át irányító Jensen Huang nélkül.
A vállalat körül november elején kirobbant botrány azután mélyült el, hogy nyilvánosságra kerültek Huang házasságon kívüli kapcsolatai, köztük egy olyan üzletasszonnyal, akit az amerikai hatóságok kínai hírszerzési kapcsolatokkal gyanúsítanak. Az ügy már azért is különösen érzékeny, mert a botrányban érintett Megaspeed vállalatot az amerikai exportkorlátozások esetleges kijátszásával is összefüggésbe hozták. A helyzet végül november 12-én Huang lemondásához vezetett, a vezérigazgatói feladatokat pedig ideiglenesen a korábbi pénzügyi igazgató, Colette Kress vette át.
Ahogy arra számítani lehetett, a befektetői reakció nagyon heves volt; az Nvidia részvénye a vezetőváltás bejelentését követően a kereskedés egy pontján 14 százalékos mínuszban is állt, a lejtmenet aztán a következő napokban is folytatódott.
A papír a mai, rendes kereskedésbeli eséssel együtt már több mint 36 százalékkal áll az október elején elért történelmi csúcsa alatt.
Ezzel a vállalat piaci értékéből néhány hét alatt közel 2000 milliárd dollár olvadt el.
A bizonytalanság ráadásul már túlmútat az Nvidián,
Az eladási hullám a technológiai szektor egészére átterjedt,
különösen a félvezetőgyártókat, az AI-infrastruktúra fejlesztésében érdekelt vállalatokat és az adatközpont-üzemeltetőket érintve. A befektetőket a vezetőváltás mellett
- a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások megtérülése,
- a növekvő finanszírozási költségek
- és a Kínával szembeni amerikai technológiai korlátozások is aggasztják.
Ebben a rendkívül feszült piaci környezetben érkezett meg az Nvidia harmadik negyedéves gyorsjelentése.
Címlapkép forrása: Gene Medi/NurPhoto via Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
70 éves nyugdíjkorhatár jöhet Európa egyik leggazdagabb országában – Már be is mutatták a tervet
Egyre távolabb kerül a nyugdíj.
Valami nagyon nincs rendben a világ réznagyhatalmánál – 23 éve nem láttunk ilyet
Egyre mélyebb a válság.
Elérhetőek a tankerületi igazgatók koncepciói
Felkerültek a dokumentumok a Klebelsberg Központ weboldalára.
Súlyos veszélyben a globális élelmiszerellátás: drámai zuhanás előtt az ukrán gabonatermelés
Nem csak az ukránok fognak rosszul járni ezzel.
Minimálbér 2027: közelednek az álláspontok, de még nincs megegyezés
Csütörtökön jön a következő forduló.
Brutális zuhanás a Wall Streeten: egy egész iparág üzleti modelljét fenyegeti az AI
Egyre nagyobb mínuszok.
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.