A Budapesti Értéktőzsde kedden közzétett határozata alapján 2027-ben az alábbi napokon szünetel majd a kereskedés:
-
Január 1., péntek: újév
-
Március 15., hétfő: nemzeti ünnep
-
Március 26., péntek: nagypéntek
-
Március 29., hétfő: húsvéthétfő
-
Május 17., hétfő: pünkösdhétfő
-
Augusztus 20., péntek: nemzeti ünnep
-
November 1., hétfő: mindenszentek
-
December 24., péntek: szenteste
-
December 31., péntek: szilveszter
A jövő évi menetrendből látható, hogy több háromnapos hosszú hétvége is érinti majd a magyar részvénypiacot,
húsvétkor pedig négy egymást követő napon, március 26. és 29. között nem lesz kereskedés.
Érdekesség, hogy május 1. és október 23. egyaránt szombatra esik, így ezek az ünnepnapok nem eredményeznek további kereskedési szünetet.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Megvan a Paksi Atomerőmű új vezérigazgatója!
Vigh Károlyt mutatta be Kapitány István.
Nagyot zakózott a bankfiókok forgalma, teljesen átalakultak az ügyfelek szokásai – Az OTP elmondta, mire készül most
Már sosem térnek vissza a Covid előtti idők.
12 év után megtörtént a nagy fordulat: új olajútvonal nyílt meg, hogy megkerüljék a Hormuzi-szorost
Üzemel a Kirkuk–Ceyhan-vezeték.
Élelmiszerkatasztrófát és világszintű éhezést jósoltak – Most kiderült, mi is az igazság
Alaptalanok voltak a jóslatok a Bloomberg szakértője szerint.
Megtörte a csendet Jensen Huang: máris visszatérne az Nvidia élére!
A befektetők és a dolgozók támogatását látva kész visszatérni a vállalat élére.
Nagy a baj: leállt az amerikai nemzetbiztonság hálózata
Elvileg nem kibertámadásról van szó.
Újabb kínos részletek derültek ki az Nvidia-botrányban: Jensen Huang lánya is érintett lehet
Tovább mélyülhet a bizalmi válság.
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.