Közzétette a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) a 2027-es év kereskedési szünnapjainak hivatalos menetrendjét. A határozat alapján a magyar tőzsde a hétvégéken túl összesen kilenc munkanapon tart zárva jövőre. Mutatjuk a pontos dátumokat.

A Budapesti Értéktőzsde kedden közzétett határozata alapján 2027-ben az alábbi napokon szünetel majd a kereskedés:

A jövő évi menetrendből látható, hogy több háromnapos hosszú hétvége is érinti majd a magyar részvénypiacot,

húsvétkor pedig négy egymást követő napon, március 26. és 29. között nem lesz kereskedés.

Érdekesség, hogy május 1. és október 23. egyaránt szombatra esik, így ezek az ünnepnapok nem eredményeznek további kereskedési szünetet.