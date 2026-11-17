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A keddi bejelentés szerint az újonnan induló konstrukciók olyan meghatározó befektetési témákra összpontosítanak, mint a mesterséges intelligencia, az energetika és a védelmi ipar, emellett a legígéretesebbnek tartott európai részvényekből is válogatnak majd. Az összesen 2100 milliárd dollárnyi vagyont kezelő cég célja, hogy

az indulást követő első néhány hónapban alaponként 75-100 millió dollárnyi friss tőkét vonzzon be,

hosszabb távon pedig több milliárd dolláros állomány kiépítését tervezi.

Az amerikai piacon a Morgan Stanley 2023 óta 21 ETF-et indított, amelyekben már több mint 18 milliárd dollárt kezel. Európában azonban nehezebb dolga lehet a befektetők meggyőzésében, mivel a kontinensen az aktív ETF-ek nem élveznek olyan adózási előnyöket, mint a tengerentúlon. További különbség, hogy míg az Egyesült Államokban jellemzően a lakossági befektetők vásárolják közvetlenül ezeket a termékeket, addig Európában az értékesítés főként közvetítőkön, például bankokon és privátbanki szolgáltatókon keresztül zajlik.

A strukturális eltérések ellenére az európai piac dinamikusan bővül, a Bloomberg adatai szerint ugyanis a kontinensen kezelt aktív ETF-ek vagyona az idén több mint 50 százalékkal, 153 milliárd dollárra ugrott. Bár a szegmenst jelenleg a JPMorgan alapkezelője uralja, a növekedést látva olyan óriások is igyekeznek minél nagyobb szeletet kihasítani a tortából, mint a BlackRock, az Amundi vagy a Nuveen tulajdonában lévő Schroders.

A szektor iránti keresletet nagyban fűti a lakossági megtakarítások átrendeződése, különösen Németországban, ahol a lakosság a korábban bankbetétekben tartott pénzét egyre nagyobb arányban helyezi át magasabb hozamú befektetésekbe. Ezt a folyamatot jövőre a német nyugdíjrendszer tervezett átalakítása is tovább erősítheti.

Bár az aktív ETF-ek drágábbak az elmúlt évtized növekedését meghatározó, tisztán passzív, indexkövető alapoknál, a hagyományos befektetési alapoknál így is kedvezőbb költségszintet kínálnak. A Morgan Stanley új alapjai után évi 29 bázispontos díjat számítanak fel, ami Sven Christen, a cég régiós ETF-piacokért felelős vezetője szerint kifejezetten versenyképesnek számít, mivel a hasonló európai tematikus termékek éves költsége jellemzően 30 és 80 bázispont között mozog.

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