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Továbbra sem olcsó mulatság befektetési alapokban tartani a megtakarításainkat: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025-ös adatai szerint változatlanul 1,60% volt a szektor átlagos éves – vagyonarányos – költségterhelése, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. Az átlag természetesen számottevő különbségeket rejt el: miközben a kötvény- és vegyes alapok valamelyest olcsóbbak lettek, az ingatlanalapok költségei tovább emelkedtek. A részletes adatokat megvizsgálva ráadásul az is kiderül, hogy a 869 befektetésijegy-sorozat közel harmadánál 2% felett jár az éves költségterhelés, sőt, a legdrágább konstrukcióknál akár 5-6%-os értékekkel is találkozhatunk. Mutatjuk, mely alapkategóriáknál, alapkezelőknél és konkrét befektetéseknél fizetnek a legtöbbet a megtakarítók.

1,6 százalékon stabilizálódtak a sikerdíj nélküli költségek

Nem lett olcsóbb a befektetési alapok világa: az MNB legfrissebb, 2025-re vonatkozó adatközlése szerint a hazai befektetési alapok vagyonnal súlyozott átlagos TER-mutatója 1,60% volt, ami pontosan megegyezik az egy évvel korábbi értékkel. A hosszabb idősort vizsgálva ugyanakkor már érdekesebb folyamat rajzolódik ki: 2022-ben még 1,50%, 2023-ban pedig 1,49% volt az átlagos költségterhelés, amely 2024-ben 1,60%-ra emelkedett. Vagyis

A BEFEKTETÉSI ALAPOK ÁTLAGOS KÖLTSÉGSZINTJE 2024-BEN kissé MEGEMELKEDETT, ÉS EZ A DRÁGULÁS 2025-BEN SEM FORDULT VISSZA.

Ez önmagában is figyelemre méltó, hiszen a vizsgált időszakban jelentősen bővült a befektetési alapokban kezelt vagyon, de a nagyobb méretből fakadó költségelőnyök szektorszinten nem eredményeztek érezhető díjcsökkenést.

A Magyar Nemzeti Bank által közölt szektorszintű TER-mutató a magyar befektetési alapoknál Év: 2022. 2023. 2024. 2025. Teljes költséghányados (TER): 1,50% 1,49% 1,60% 1,60% Forrás: MNB, Portfolio

Mit mutat a teljes költséghányados (TER)?



A teljes költséghányados, vagyis a TER (Total Expense Ratio) azt mutatja meg, hogy az alap működéséhez kapcsolódó, meghatározott költségek éves szinten mekkora arányt képviselnek a kezelt vagyonhoz képest. A mutató számításakor az alap összes költségéből több tételt levonnak, köztük az értékpapír-kereskedéshez kapcsolódó tranzakciós és bankköltségeket, a teljesítményarányos sikerdíjakat, valamint az ingatlanalapok egyes speciális költségeit. A TER tehát nem feltétlenül tartalmaz minden olyan kiadást, amely végső soron befolyásolhatja a befektető hozamát. Fontos, hogy a mutató eltérhet a befektetési alapok kiemelt információkat tartalmazó dokumentumaiban (KID) szereplő költségadatoktól, mivel azok számítási módszertana különböző.



A múltbeli hozamok már a TER-ben szereplő, az alap vagyonát terhelő költségek levonása utáni nettó teljesítményt mutatják, azaz a TER-t nem kell "még egyszer levonni" a közzétett hozamból.

Az ingatlanalapokért fizetünk a legtöbbet

A szektorátlag önmagában keveset árul el arról, hogy egy-egy megtakarító ténylegesen milyen költségekkel szembesül, ugyanis az egyes befektetésialap-típusok között jelentős különbségek húzódnak meg. A költségek összehasonlításakor érdemes a kategóriánként számított, vagyonnal súlyozott TER-mutatókat használni, így a nagyobb összegű megtakarításokat kezelő konstrukciók nagyobb súllyal szerepelnek az átlagban. A 2025-ös MNB-adatokból kiszámítható:

az ingatlanalapok bizonyultak a legdrágábbnak, 2,2%-os vagyonnal súlyozott TER-rel,

a vegyes alapok 1,8%-os, a részvényalapok 1,7%-os átlagos költségterheléssel működtek,

az abszolút hozamú alapoknál és az alapok alapja konstrukcióknál 1,6%-os értéket kaptunk.

a kötvényalapok esetében 1,2%-ot,

a pénzpiaci alapoknál pedig mindössze 0,9%-ot tett ki a mutató.

A két véglet között tehát nagyjából kétszeres a különbség, az ingatlanalapok jellemzően sokkal drágábbak a pénzpiaci és kötvényalapoknál. Az MNB éves értékelése arra is kitér: 2025-ben a legnagyobb vagyont kezelő kötvényalapok költségterhelése enyhén mérséklődött, elsősorban a nagyobb alapok díjszintjének csökkenése miatt. A vegyes alapoknál szintén kisebb költségcsökkenés történt, részben korrigálva a 2024-es emelkedést. Az ingatlanalapoknál ezzel szemben további drágulás volt megfigyelhető. A tőkevédett alapok TER-mutatója immár harmadik éve emelkedett, bár ennél a kategóriánál az alacsony elemszám miatt óvatosan kell értékelni a változásokat. A részvényalapok és az abszolút hozamú alapok költségszintje lényegében változatlan maradt.

A befektetési alapok költségeit számos tényező befolyásolhatja,

ezek közül a legfontosabbak: (1) a befektetési stratégia összetettsége, hiszen egy aktívan kezelt részvényalap jellemzően több elemzői és portfóliókezelői munkát igényel, mint egy egyszerű kötvényalap; (2) a kezelt vagyon mérete, mivel a nagyobb alapoknál a fix működési költségek több befektetett pénzre oszlanak el; (3) az alkalmazott díjstruktúra, amely alapkezelőnként és befektetésijegy-sorozatonként is jelentősen eltérhet; valamint (4) a befektetési eszközök sajátosságai, például az ingatlanok kezelése vagy más befektetési alapok közvetett költségei. (A magasabb költségterhelés ugyanakkor önmagában nem jelent jobb szolgáltatást vagy magasabb várható hozamot.)

Az ingatlanalapok magasabb költségterhelése részben a befektetési tevékenység sajátosságaival magyarázható, hiszen az ingatlanvagyon kezelése az értékpapírok vásárlásán és eladásán túl jóval összetettebb feladatokat is jelent. Szükség lehet például rendszeres ingatlanértékelésre, a bérleti szerződések kezelésére, valamint az ingatlanok üzemeltetésének és fenntartásának megszervezésére. Ezek olyan többletfeladatokat és kiadásokat eredményezhetnek, amelyek egy hagyományos kötvény- vagy részvényalapnál nem, vagy csak jóval kisebb mértékben merülnek fel. Fontos viszont, hogy az ingatlanalapok valamennyi működési és ingatlanüzemeltetési kiadása nem feltétlenül jelenik meg a TER-ben, mivel a számítás során bizonyos speciális költségeket kiszűrnek.

Jelentős szórás az egyes alapkezelők között, de van rá magyarázat

Az alaptípusok mellett alapkezelőnként is számottevő különbségek mutatkoznak. A legalább 100 milliárd forintos összesített átlagos eszközértékkel rendelkező szereplőket megvizsgálva különösen széles skálán mozognak a díjak. Saját, vagyonnal súlyozott számításunk szerint az OTP Ingatlan Alapkezelő 2,03%-os, a Gránit Alapkezelő 1,99%-os átlagos TER-rel szerepel az összeállításban; az Accorde Alapkezelőnél 1,85%-os, az Ersténél 1,77%-os értéket kaptunk. A mezőny másik végén a VIG Alapkezelő 1,12%-os költségterhelése áll, de az OTP Alapkezelő 1,32%-os, a Raiffeisen 1,38%-os, illetve az MBH Alapkezelő 1,43%-os mutatója is az alacsonyabbak közé sorolható.

Az adatok értelmezésekor ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy

AZ ALAPKEZELŐK ÁTLAGOS KÖLTSÉGTERHELÉSÉT NAGYMÉRTÉKBEN BEFOLYÁSOLJA, MILYEN TÍPUSÚ BEFEKTETÉSI ALAPOKAT KEZELNEK.

Az ingatlanalapokra szakosodott szereplőket például nem feltétlenül érdemes közvetlenül a kötvényalapokat kezelő társaságokhoz hasonlítani. Az összehasonlítás egyszerűen az egyes alapkezelők által kezelt, az adatgyűjtésben szereplő befektetésijegy-sorozatok jellemző költségszintjét mutatja.

Minden harmadik sorozatnál 2% fölött jár a TER

A felügyelet által közölt részletes táblázat összesen 869 befektetésijegy-sorozatot tartalmaz, melyek költségterhelését tüzetesen megvizsgálva az átlagoknál is érdekesebb különbségeket találunk. A sorozatok közül 231 rendelkezett 1% alatti TER-rel, 283-nál viszont meghaladta a 2%-ot az éves költségterhelés.

Utóbbi a teljes mezőny 32,6%-ának felel meg.

Ráadásul 41 olyan sorozatot is találunk, amelynek TER-je 3% fölött alakult, míg a legmagasabb érték meghaladta a 6,4%-ot.

A kiugróan magas értékeket persze nem árt fenntartásokkal kezelni: a legdrágábbak között ugyanis több viszonylag kis vagyonú sorozat szerepel, amelyeknél a működési költségek egy szűkebb eszközállományra vetülnek. Ez jól látszik pl. az Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja esetében is: a legdrágább sorozat 6,42%-os TER-rel szerepel az összeállításban, miközben átlagos nettó eszközértéke mindössze mintegy 43 millió forint.

A magas TER azonban korántsem kizárólag a kis vagyonú konstrukciókra jellemző.

Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozata például 710 milliárd forintot meghaladó átlagos nettó eszközérték mellett 2,33%-os költségterheléssel működött 2025-ben.

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozatánál 2,12%-os,

a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap A sorozatánál pedig 2,46%-os TER szerepel az MNB táblázatában.

Utóbbi két sorozat átlagos eszközértéke rendre mintegy 485, illetve 283 milliárd forint volt. De nemcsak az ingatlanalapok között találni ilyen példákat: az OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja A sorozatának 2,01%-os költségterhelése közel 285 milliárd forintos eszközérték mellett jelent meg.

Ezeknél a konstrukcióknál már kifejezetten lényeges, hogy a befektetők a költségeket a várható hozamhoz és a vállalt kockázathoz viszonyítva értékeljék. A TER ugyanis arra világít rá, hogy milyen költségszint mellett kell az alapkezelőnek eredményt elérnie – egy túlzottan magas költségterhelés az alap teljesítményére is tartósan rányomhatja a bélyegét.

A befektetési alapok különböző kategóriáinak 2025-ös teljesítményéről itt olvashatók elemzéseink:

Odafigyelést igényel a befektetési alapok költségszintje

A részletes adatokból az is kiderül, hogy a korrigált költségeken belül mekkora szerepet játszanak az alapkezelési díjak. A kötvényalapoknál a kimutatott korrigált költségek mintegy 75%-át, a részvényalapoknál 81%-át, az abszolút hozamú alapok esetében pedig 82%-át tették ki az alapkezelési díjak. Az ingatlanalapoknál ennél jóval alacsonyabb, mintegy 53%-os arányt kaptunk, ami arra utal, hogy ezeknél a konstrukcióknál más működési költségelemek is jelentős szerepet játszanak.

Az alapkezelési díj a befektetési alapok egyik legfontosabb költségeleme, amelyet a portfólió kezeléséért és a kapcsolódó stratégiai/szakmai tevékenységért számít fel. A díj általában a kezelt vagyon meghatározott százaléka, amelyet folyamatosan számolnak el az alap vagyonával szemben. Ezen felül többek között letétkezelési, könyvvizsgálati, adminisztrációs és felügyeleti költségek is felmerülhetnek, egyes konstrukcióknál pedig sikerdíjat is felszámíthatnak. A befektetőknek vételi és visszaváltási díjakkal is számolniuk kellhet, amelyek a sikerdíjhoz és bizonyos tranzakciós költségekhez hasonlóan nem részei a TER-mutatónak.

Az alapkezelői szektor díjstruktúrájának sajátosságaival a felügyelet már 2025 őszén is kiemelten foglalkozott: a Megtakarítási jelentés kimutatta, hogy a magyar befektetési alapok költségei nemzetközi összevetésben magasnak tekinthetők. Sőt, Magyarországon az öt legnagyobb alap költsége még magasabbnak is bizonyult, mint a szektor egészéé, holott nemzetközi szinten ez jellemzően fordítva van, a legnagyobb alapok kedvezőbb költségűek.

Összességében tehát megállapíthatjuk: a magyar befektetési alapok átlagos költségszintje 2025-ben sem változott érdemben, az egyes konstrukciók között azonban továbbra is jelentősek a különbségek. A megtakarítóknak ezért az alapok korábbi hozama és kockázata mellett a költségeket is érdemes szem előtt tartaniuk, mivel egy magasabb díjszint hosszabb befektetési időtávon számottevő különbséget eredményezhet az elérhető nettó hozamban.

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