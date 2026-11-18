Soron következő előadásunk pontosan ebben segít: érthetően, gyakorlati példákon keresztül mutatja meg, hogyan lehet tudatosan navigálni a változó gazdasági környezetben, még kezdő befektetőként is.
A 45 perces online előadás során szó lesz arról, hogyan értelmezzük a jelenlegi piaci folyamatokat, mik a legnagyobb hibák, amelyeket sokan elkövetnek bizonytalan időszakokban, és milyen hosszú távú stratégiák működhetnek akkor is, amikor a piac éppen hektikus.
Miről lesz szó?
- A jelenlegi gazdasági és tőzsdei környezet áttekintése
- Infláció, kamatok és globális trendek hatása a befektetésekre
- Hogyan gondolkodnak a sikeres hosszú távú befektetők?
- A leggyakoribb hibák, amelyeket kezdők elkövetnek
- Stabil stratégia építése változó piaci környezetben
- Mire figyeljünk most a tőzsdén?
- Hogyan kezeljük a bizonytalanságot és a piaci zajt?
Időpont: 2026. november 22. 19:00 - 19:45
Tudásszint: Kezdő
További információ és regisztráció
Ez az előadás nem gyors meggazdagodást ígér — hanem egy stabilabb gondolkodásmódot a pénzügyi döntésekhez.
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