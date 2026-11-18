A mellékelt közleményből kiderül, hogy

a keddi tranzakciókra 14:16:09 - 17:05:08 között került sor,

ez idő alatt tehát 81 062 darab részvényt adott el

4931 ft/db átlagáron a Unity Vagyonkezelő Alapítvány,

összesen közel 400 millió forint értékben.

Csányi Sándor a Mol igazgatóságának alelnöke, az olajtársaság pedig a vele szoros kapcsolatban álló alapítvány tranzakcióiként jelentette be az ügyleteket.

Csányi 2022-ben hozta létre az alapítványt, amelynek a Bonitás 2002 és a Hungerit részvényei mellett pénzügyi befektetéseket is átadott az OTP tőzsdei tájékoztatója szerint.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio