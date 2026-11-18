Az amerikai munkaügyi minisztérium által előterjesztett javaslat azokat a szigorításokat írná felül, amelyeket még a Biden-kormányzat vezetett be 2024-ben. A két évvel ezelőtti szabályozás jelentősen kibővítette azoknak az eseteknek a körét, amikor egy vagyonkezelőt eltilthatnak a munkahelyi nyugdíj-megtakarítások kezelésétől, ha a cégcsoportján belül – akár egy távolabbi leányvállalatnál – valamilyen visszaélés történt.

A magánnyugdíjpénztárakat szabályozó 1974-es törvény (ERISA) meglehetősen tágan határozza meg a szabálysértés fogalmát.

Jelenleg minden olyan nyugdíjalap-kezelőnek külön mentességet kell kérnie a minisztériumtól, amely kapcsolatban áll egy szabályszegést elkövető vállalattal.

A 2024-es szigorítás miatt kényszerült például ilyen kérelmet benyújtani a Northern Trust is, miután a guernsey-i leányvállalatát Franciaországban elítélték adócsalásban való bűnrészességért.

Az új tervezet jelentősen leegyszerűsítené ezt a folyamatot, és tízéves moratóriumot biztosítana a hatósági vizsgálatok alól azoknak a szereplőknek, amelyek megkapják a felmentést. Egy vezető minisztériumi tisztviselő szerint a módosítás visszamenőleges hatállyal szinte mind a 30 olyan intézményre vonatkozna, amely korábban már folyamodott ilyen engedélyért és meg is kapta azt, így bizonyos esetekben feleslegessé válna az egyedi kérelmek benyújtása.

Keith Sonderling munkaügyi miniszter közleményében azzal indokolta a lépést, hogy a jelenlegi mentességi eljárás minden érintett számára költséges, megterhelő és időigényes. A tárca vezető tisztviselői ugyanakkor hangsúlyozták a felügyelet további szigorát, hiszen ha magát a minősített alapkezelőt ítélik el bűncselekmény vagy szabálysértés miatt, az továbbra is a nyugdíjalapok kezelési jogának tízéves elvesztésével jár.

A mostani javaslat szorosan illeszkedik Donald Trump elnök azon törekvéseihez, amelyek az amerikai nyugdíjszektor deregulációját célozzák. Az elnök tavaly több rendeletet is kiadott, amelyekkel megnyitotta a nyugdíjpiacot a kriptovaluták, a magántőke-alapok és más alternatív befektetések, például az ingatlanügyletek előtt. David Kaleda, a washingtoni Eversheds Sutherland ügyvédi iroda nyugdíjjogra szakosodott partnere szerint a 2024-es szigorítás váratlanul érte a szektort, és komoly elégedetlenséget váltott ki az iparági szereplők körében.

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