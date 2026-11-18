A PensionsEurope által közzétett tanulmány négy olyan fő modellt azonosít, amelyekkel az európai országok eddig bővítették a foglalkoztatói nyugdíjrendszerekben való részvételt. Ezek

a kollektív szerződésekre épülő megoldások,

a kötelező tagság,

az önkéntes rendszerek, valamint

az automatikus beléptetés (auto-enrolment, AE).

Francois Barker, az Eversheds Sutherland vezető nyugdíjszakértője a konferencián rámutatott, hogy ez utóbbi modell sikere alapvetően az emberi tehetetlenség leküzdésében rejlik. Mivel a munkavállalókat automatikusan léptetik be a rendszerbe – miközben megmarad a kilépési joguk –,

a passzivitás többé nem akadályozza az öngondoskodás megkezdését.

Ez a módszer különösen a nők, a fiatalok, a részmunkaidősök és az alacsonyabb keresetűek körében növelte sikeresen a lefedettséget.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a puszta részvétel csupán az első lépés. Az Egyesült Királyság tapasztalataira építve három kritikus tényezőt emelt ki, amelyre az automatikus beléptetést fontolgató országoknak figyelniük kell. Elsőként a konstrukciók minőségét említette, mivel a gyenge teljesítményű alapokba történő beléptetés alááshatja a várt eredményeket. Emellett komoly kihívást jelent a munkaerőpiaci mobilitás is, hiszen a gyakori munkahelyváltások miatt egy munkavállalónak akár tíz-tizenkét különböző nyugdíjszámlája is felhalmozódhat. Ennek a széttagoltságnak a kezelése átláthatatlan és drága, ezért elengedhetetlen a megtakarítások összevonását lehetővé tevő rendszerek kiépítése.

A harmadik nagy kihívás a felhalmozott vagyon felélésének, vagyis a kifizetési szakasznak a megszervezése. Barker figyelmeztetett, hogy a tisztán meghatározott hozzájárulású (defined contribution, DC) rendszerek a megtakarítási időszak végén csupán egy nagyobb pénzösszeget eredményeznek, de önmagukban nem biztosítanak rendszeres nyugdíjjövedelmet. Éppen ezért külön mechanizmusokra van szükség a vagyon fenntartható járadékká alakításához.

Ezekre a problémákra reagálva a PensionsEurope nyolc szakpolitikai ajánlást fogalmazott meg. A szervezet sürgeti a döntéshozókat, hogy a lefedettség bővítése mellett a nyugdíjak megfelelőségét helyezzék a reformok középpontjába. Ennek érdekében biztosítani kell a kellő nagyságú tagdíj- és járulékfizetést, a költséghatékony befektetési stratégiákat és a felelős irányítást, miközben az adminisztratív terheket – különösen a kisvállalkozások esetében – digitális megoldásokkal kell arányossá tenni.

A jelentés kitér arra is, hogy a munkahelyi alapú rendszerekből könnyen kimaradhatnak az önfoglalkoztatók és a nem hagyományos foglalkoztatási formákban dolgozók, így számukra célzott megoldásokra van szükség. Emellett a nyugdíjkövető rendszerek fejlesztése is fontos, hogy a pénztártagok átlássák a különböző helyeken felhalmozott jogosultságaikat, bár a puszta láthatóság még nem oldja meg a számlák elaprózódását. A PensionsEurope azt is leszögezte, hogy bár a nyugdíjpénztári vagyon hozzájárulhat az európai Megtakarítási és Befektetési Unió (SIU) céljaihoz,

a befektetési döntések során továbbra is a pénztártagok hosszú távú érdekeit kell szem előtt tartani az általános gazdaságpolitikai célok helyett.

A sikeres nyugdíjreformokhoz kiszámítható szabályozási és adózási környezetre, valamint a brit példához hasonló, kormányciklusokon átívelő politikai konszenzusra van szükség. Klaus Stiefermann, a PensionsEurope szakbizottsági elnöke és Matti Leppälä vezérigazgató egyaránt hangsúlyozták, hogy Európának nincs szüksége egységesítésre a fejlődéshez. A tagállami sajátosságok tiszteletben tartásával olyan mechanizmusokat kell találni, amelyek kiegészítik a meglévő nemzeti rendszereket, és a magasabb részvételi arányt valóban biztonságos, fenntartható időskori jövedelemmé alakítják.

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