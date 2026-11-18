Az arany ára ma tovább csökken:
a jegyzés 2,3 százalékos esést követően unciánként 3770 dollár alá került, ezzel 2025 szeptembere óta nem látott mélypontra süllyedt.
A nemesfémet elsősorban az amerikai dollár erősödése, valamint a Federal Reserve további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozások erősödése helyezte nyomás alá.
Christopher Waller, a Fed kormányzótanácsának tagja arra figyelmeztetett, hogy az infláció kedvezőtlen irányba halad, ezért decemberben akár egy 50 bázispontos kamatemelés is indokolt lehet. John Williams, a New York-i Fed elnöke szintén hangsúlyozta, hogy további lépésekre van szükség az infláció 2 százalékos célhoz történő visszaszorításához, míg Alberto Musalem, a St. Louis-i Fed elnöke szerint akár több további kamatemelésre is szükség lehet.
A CME FedWatch eszköze alapján a piac jelenleg 95 százalékos valószínűséget tulajdonít egy 25 bázispontos decemberi kamatemelésnek, miközben az 50 bázispontos szigorítás esélyét közel 5 százalékra teszi.
Bár a Fed legutóbbi kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az irányadó kamatszintet, a döntéshozók többsége továbbra is a monetáris szigorítás szükségességét hangsúlyozza. Véleménykülönbség elsősorban a további kamatemelések ütemével kapcsolatban mutatkozik.
A magasabb amerikai kamatok és az erősebb dollár egyaránt kedvezőtlenek az arany számára:
a kamatemelések növelik a kamatot nem fizető nemesfém tartásának alternatívaköltségét, miközben a dollár erősödése megdrágítja az aranyat a más devizában vásárló befektetők számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Bekeményít a kormány a közmunkásoknál
2027-ben alaposan a körmére néznek a közfoglalkoztatási programoknak.
Elhúzódó háborúra készül a világ egyik leggazdagabb hatalma, az Egyesült Államok segítségében bíznak
Hónapok múlva érhetik el az eredményeket.
Mindenki az adósságról beszél, pedig egész más tartja sakkban Európát
Ez viszont új lehetőségeket is teremt.
Kiderült az igazság Marine Le Pen radikális nyugdíjterveiről: tömegek járnának rosszul vele
Közgazdászok élesen bírálták a francia elnökjelölt terveit.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben? - Interaktív online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.
Török Gábor kritizálja a Tisza Párt új tervét, Magyar Péter azonnal reagált
Észszerű változtatást javasol az elemző, kétértelmű választ adott a miniszterelnök.
Összejátszhatott a Fidesz-kormány az oroszokkal a magyar választásoknál, eljárást indítottak az ügyben
Állítólag Szijjártó Péter akkori miniszter kapott az orosz titkosszolgálatoktól anyagokat.
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?