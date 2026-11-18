Tovább gyengült szerdán az arany, unciánkénti ára 3770 dollár alá esett, ami 2025 szeptembere óta a legalacsonyabb szint. A nemesfémre az erősödő dollár és a Federal Reserve újabb kamatemeléseire vonatkozó várakozások nehezednek.

Az arany ára ma tovább csökken:

a jegyzés 2,3 százalékos esést követően unciánként 3770 dollár alá került, ezzel 2025 szeptembere óta nem látott mélypontra süllyedt.

A nemesfémet elsősorban az amerikai dollár erősödése, valamint a Federal Reserve további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozások erősödése helyezte nyomás alá.

Christopher Waller, a Fed kormányzótanácsának tagja arra figyelmeztetett, hogy az infláció kedvezőtlen irányba halad, ezért decemberben akár egy 50 bázispontos kamatemelés is indokolt lehet. John Williams, a New York-i Fed elnöke szintén hangsúlyozta, hogy további lépésekre van szükség az infláció 2 százalékos célhoz történő visszaszorításához, míg Alberto Musalem, a St. Louis-i Fed elnöke szerint akár több további kamatemelésre is szükség lehet.

A CME FedWatch eszköze alapján a piac jelenleg 95 százalékos valószínűséget tulajdonít egy 25 bázispontos decemberi kamatemelésnek, miközben az 50 bázispontos szigorítás esélyét közel 5 százalékra teszi.

Bár a Fed legutóbbi kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az irányadó kamatszintet, a döntéshozók többsége továbbra is a monetáris szigorítás szükségességét hangsúlyozza. Véleménykülönbség elsősorban a további kamatemelések ütemével kapcsolatban mutatkozik.

A magasabb amerikai kamatok és az erősebb dollár egyaránt kedvezőtlenek az arany számára:

a kamatemelések növelik a kamatot nem fizető nemesfém tartásának alternatívaköltségét, miközben a dollár erősödése megdrágítja az aranyat a más devizában vásárló befektetők számára.

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