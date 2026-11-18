A magyar lakosság közel harmadának továbbra sincs megtakarítása, akik pedig félretesznek, jellemzően az alacsony kockázatú, könnyen hozzáférhető megoldásokat keresik. A Groupama Biztosító friss kutatása szerint a megtakarítási szokásokban két év alatt alig történt változás, ugyanakkor a következő évekre vonatkozó várakozások javultak: a válaszadók 71 százaléka számít arra, hogy a következő két évben tud majd pénzt félretenni. Miért marad mégis sok megtakarítás készpénzben vagy lekötetlenül a bankszámlán, milyen lehetőségeket kínálnak a biztosítók a kockázatkerülő ügyfeleknek, és hogyan lehet valódi segítség az AI a pénzügyi döntésekben? A Portfolio Füzes Editet, a Groupama Biztosító személybiztosítási termékmenedzsment vezetőjét kérdezte.

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Nemrég készítettek egy országos kutatást a felnőtt lakosság megtakarítási szokásairól. Mi volt ennek az apropója, és mit mutatnak az eredmények? Mennyire vagyunk takarékoskodók, milyen formában tartjuk a megtakarításainkat?

Fontosnak tartjuk, hogy időről időre felmérjük, hogyan változnak az emberek preferenciái, mennyit tudnak félretenni, mi kelti fel az érdeklődésüket, és milyen kérdések foglalkoztatják őket, ezért rendszeresen készítünk kutatásokat több témában is.

A mostani megtakarítási felmérés során arra is kíváncsiak voltunk, hogy a két évvel ezelőtti eredményekhez képest történt-e érdemi változás. 2024 végén még nagyon erősen élt az emberekben a kiugróan magas infláció tapasztalata, ezért akkor az volt az egyik legfontosabb szempont, hogy a megtakarítások legalább részben megőrizzék az értéküket, és tompítsák az infláció hatását. Most azt szerettük volna megvizsgálni, hogy azóta mennyiben változott ez a helyzet, illetve szükséges-e módosítanunk a kínálatunkon.

Az eredmények alapján azt látjuk, hogy több szempontból nem történt jelentős változás.

A megtakarítások nagyságát tekintve továbbra is nagyjából hasonló arányok rajzolódnak ki: a lakosság körülbelül egyharmadának egyáltalán nincs megtakarítása, egyharmadának egymillió forint alatti, egy másik harmadának pedig egymillió forint körüli vagy azt meghaladó megtakarítása van.

Az is hasonló arányban alakult, hogy az emberek mennyire foglalkoznak aktívan a megtakarításaikkal.

Pozitív változás volt, hogy a megkérdezettek 71 százaléka gondolta, hogy folytatni tudja majd a megtakarítást a következő két évben is, ilyen optimizmust korábban nem tapasztaltunk.

A megtakarítások formáját tekintve ugyanazok a legnépszerűbbek, csak az változik időről időre, hogy melyik kerül első helyre. Van, amikor a készpénz vagy a lekötetlen folyószámlapénz dominál, máskor pedig az állampapír. Utóbbi esetében ez jellemzően attól is függ, hogy éppen milyen ajánlatokkal jelenik meg az államkincstár. Az állampapír és a likvid, könnyen hozzáférhető megtakarítási formák egymáshoz viszonyított aránya változhat, de összességében ezen a téren sem látunk jelentős elmozdulást.

Füzes Edit, fotó: Hajdu D. András

Ami viszont egyértelműen kirajzolódik, hogy az emberek elsősorban olyan megtakarítási formákat választanak, amelyek kockázatmentesek, vagy legalábbis nagyon alacsony kockázattal járnak, emellett egyszerűek, és viszonylag gyorsan hozzáférhetővé teszik a pénzüket. Ez a két szempont közös ezekben a megtakarítási formákban.

Mi a helyzet a kockázatosabb befektetési formákkal, ebben nem látnak előrelépést? Hiszen az a pénz, ami kézpénzben vagy a számlán áll, folyamatosan veszít az értékéből.

Nem tapasztaljuk, hogy a lakosság nagyobb arányban fordulna a kockázatosabb befektetési eszközök felé, ezt egyébként teljesen érthetőnek is tartom. Ha visszatekintünk az elmúlt hat évre, azt látjuk, hogy bizonytalanság vette körül az embereket és egy ilyen környezetben érthető az igény, hogy legalább a megtakarításaik terén megmaradjon kiszámíthatóság.

Ezek szerint a bizonytalanság és a jövőtől való félelem a legnagyobb visszatartó erő a befektetések terén?

Részben igen, emellett viszont azt is látjuk, hogy az emberekre rengeteg információ zúdul, nehezen igazodnak el a lehetőségek között, és sokszor nem tudják eldönteni, hogy az adott élethelyzetükben melyik megtakarítási forma lenne számukra a legmegfelelőbb. Mivel nincs elegendő információjuk a megalapozott döntéshez, végül gyakran a készpénznél vagy a bankszámlán tartott pénznél maradnak.

Erre természetesen az jelenthetne megoldást, ha olyan szakemberhez, tanácsadóhoz fordulnának, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik, és akivel közösen át tudják tekinteni a lehetőségeket. Így megtalálhatják a számukra leginkább megfelelő megoldást, figyelembe véve többek között azt, hogy milyen időtávra terveznek, szeretnének-e kockázatot vállalni, mennyire fontos számukra a likviditás, illetve milyen hozamelvárásaik vannak.

A kutatás alapján a lakosság körében továbbra is erős igény mutatkozik a kiszámítható, alacsony kockázatú megtakarítási lehetőségek iránt, de a biztosítók által kínált, akár hozamgaranciát is biztosító konstrukciók kevésbé ismertek. Milyen lehetőségek vannak ezen a téren?

Alapvetően, amikor megtakarításokról beszélünk, az átlagembernek elsősorban a bankok, az alapkezelők, illetve az állampapírok jutnak eszébe, nem a biztosítók, pedig számos cégnél - köztük a Groupamánál - is lehetőség van például befektetési célú életbiztosítást kötni. Mindez azért érdekes, mert a biztosítók olyan előnyöket is kínálnak, amelyet számos más pénzügyi intézmény nem tud biztosítani.

A biztosítók egyik sajátossága, hogy a magánszemélyeknél jóval hosszabb időtávban képesek gondolkodni, emellett jelentős tőkével rendelkeznek, amelyet nagyobb volumenben és különböző összetételű befektetési eszközökbe tudnak allokálni. Az így kialakított portfóliók kezelésével lehetőségük nyílik arra, hogy az ügyfelek számára előre meghatározott összeget vagy hozamszintet garantáljanak. Ez a garancia a piaci mozgásoktól függetlenül érvényesül: a kedvező piaci folyamatok pozitívan befolyásolhatják az ügyfél eredményét, kedvezőtlen piaci környezetben azonban a vállalt garancia védelmet nyújt a veszteségekkel szemben. A biztosítók saját tőkéjük terhére vállalnak garanciát, ami ilyen formában egyedülálló lehetőséget jelent a pénzügyi szolgáltatók között.

Tíz főből háromnak semmilyen félretett pénze nincs. Mekkora összeggel és milyen módszerrel érdemes elkezdeni a megtakarítást?

Összegtől függetlenül érdemes megtakarítási formát keresni minden olyan pénz számára, amelyre nincs szükség a rendszeres havi kiadások fedezéséhez. Fontos, hogy ezt az összeget ne készpénzben tartsuk, vagy egyszerűen a folyószámlán hagyjuk lekötetlenül, mert az így parkoltatott pénz az infláció következtében folyamatosan veszít az értékéből.

Szerintem egy jó megtakarítási konstrukció egyik legfontosabb ismérve, hogy a befizetések összege és rendszeressége ne befolyásolja érdemben a hozzáférhetőséget vagy a költségek alakulását.

Mindenkinek az aktuális élethelyzetéhez és anyagi lehetőségeihez mérten kell elkezdeni a megtakarítást, függetlenül attól, hogy éppen kisebb vagy nagyobb összeg áll rendelkezésére, illetve rendszeresen vagy rendszertelenül tud félretenni.

Különösen igaz ez a fiatalok esetében. Miért ne lehetne akár havi 5 ezer forinttal elkezdeni a megtakarítást? A legfontosabb az, hogy kialakuljon a szokás és az ehhez kapcsolódó pénzügyi tudatosság. Később, ahogy a jövedelem változik, a félretett összeg is növelhető.

Egy valóban jó megtakarítási konstrukció éppen ebben nyújt rugalmasságot: lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél az élethelyzetének változásával összhangban módosítsa a befizetéseit. Növelhesse vagy csökkenthesse az összeget, átmenetileg szüneteltesse a befizetéseket, vagy akár pénzt is vehessen ki a megtakarításából. A megtakarításnak kell alkalmazkodnia az ügyfél mindenkori élethelyzetéhez, és nem fordítva.

A kutatásukban az is szerepel, hogy a lakosság harmada már kipróbálta az AI-t befektetési döntésnél, főleg termékek összehasonlítására és kockázatelemzésre. Mire jó ez a gyakorlatban, és melyek azok a feladatok, amelyekben egy chatbot nem helyettesítheti a tanácsadót?

Az AI szerepét elsősorban az információgyűjtésben, a különböző megtakarítási lehetőségek összehasonlításában és az információk rendszerezésében látom, ezekre a feladatokra kifejezetten jól használható. Befektetési tanácsadás terén azonban semmiképpen sem támaszkodnék az AI-ra, mert az nem döntheti el helyettünk, hogy vállaljunk-e kockázatot és ha igen, mennyit.

Ha valaki ezt a döntést önállóan nem tudja meghozni, akkor alapvetően két lehetősége van: ha nem szeretne mélyebben foglalkozni a befektetésekkel olyan biztonságos megtakarítási formát választ, amivel nem teszi ki magát a veszteség kockázatának, vagy szakember segítségét kéri, aki támogatja a megfelelő döntés meghozatalában.

A cikk megjelenését a Groupama Biztosító támogatta.

Címlapkép forrása: Hajdu D. András

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.