Nemrég készítettek egy országos kutatást a felnőtt lakosság megtakarítási szokásairól. Mi volt ennek az apropója, és mit mutatnak az eredmények? Mennyire vagyunk takarékoskodók, milyen formában tartjuk a megtakarításainkat?
Fontosnak tartjuk, hogy időről időre felmérjük, hogyan változnak az emberek preferenciái, mennyit tudnak félretenni, mi kelti fel az érdeklődésüket, és milyen kérdések foglalkoztatják őket, ezért rendszeresen készítünk kutatásokat több témában is.
A mostani megtakarítási felmérés során arra is kíváncsiak voltunk, hogy a két évvel ezelőtti eredményekhez képest történt-e érdemi változás. 2024 végén még nagyon erősen élt az emberekben a kiugróan magas infláció tapasztalata, ezért akkor az volt az egyik legfontosabb szempont, hogy a megtakarítások legalább részben megőrizzék az értéküket, és tompítsák az infláció hatását. Most azt szerettük volna megvizsgálni, hogy azóta mennyiben változott ez a helyzet, illetve szükséges-e módosítanunk a kínálatunkon.
Az eredmények alapján azt látjuk, hogy több szempontból nem történt jelentős változás.
A megtakarítások nagyságát tekintve továbbra is nagyjából hasonló arányok rajzolódnak ki: a lakosság körülbelül egyharmadának egyáltalán nincs megtakarítása, egyharmadának egymillió forint alatti, egy másik harmadának pedig egymillió forint körüli vagy azt meghaladó megtakarítása van.
Az is hasonló arányban alakult, hogy az emberek mennyire foglalkoznak aktívan a megtakarításaikkal.
Pozitív változás volt, hogy a megkérdezettek 71 százaléka gondolta, hogy folytatni tudja majd a megtakarítást a következő két évben is, ilyen optimizmust korábban nem tapasztaltunk.
A megtakarítások formáját tekintve ugyanazok a legnépszerűbbek, csak az változik időről időre, hogy melyik kerül első helyre. Van, amikor a készpénz vagy a lekötetlen folyószámlapénz dominál, máskor pedig az állampapír. Utóbbi esetében ez jellemzően attól is függ, hogy éppen milyen ajánlatokkal jelenik meg az államkincstár. Az állampapír és a likvid, könnyen hozzáférhető megtakarítási formák egymáshoz viszonyított aránya változhat, de összességében ezen a téren sem látunk jelentős elmozdulást.
Ami viszont egyértelműen kirajzolódik, hogy az emberek elsősorban olyan megtakarítási formákat választanak, amelyek kockázatmentesek, vagy legalábbis nagyon alacsony kockázattal járnak, emellett egyszerűek, és viszonylag gyorsan hozzáférhetővé teszik a pénzüket. Ez a két szempont közös ezekben a megtakarítási formákban.
Mi a helyzet a kockázatosabb befektetési formákkal, ebben nem látnak előrelépést? Hiszen az a pénz, ami kézpénzben vagy a számlán áll, folyamatosan veszít az értékéből.
Nem tapasztaljuk, hogy a lakosság nagyobb arányban fordulna a kockázatosabb befektetési eszközök felé, ezt egyébként teljesen érthetőnek is tartom. Ha visszatekintünk az elmúlt hat évre, azt látjuk, hogy bizonytalanság vette körül az embereket és egy ilyen környezetben érthető az igény, hogy legalább a megtakarításaik terén megmaradjon kiszámíthatóság.
Ezek szerint a bizonytalanság és a jövőtől való félelem a legnagyobb visszatartó erő a befektetések terén?
Részben igen, emellett viszont azt is látjuk, hogy az emberekre rengeteg információ zúdul, nehezen igazodnak el a lehetőségek között, és sokszor nem tudják eldönteni, hogy az adott élethelyzetükben melyik megtakarítási forma lenne számukra a legmegfelelőbb. Mivel nincs elegendő információjuk a megalapozott döntéshez, végül gyakran a készpénznél vagy a bankszámlán tartott pénznél maradnak.
Erre természetesen az jelenthetne megoldást, ha olyan szakemberhez, tanácsadóhoz fordulnának, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik, és akivel közösen át tudják tekinteni a lehetőségeket. Így megtalálhatják a számukra leginkább megfelelő megoldást, figyelembe véve többek között azt, hogy milyen időtávra terveznek, szeretnének-e kockázatot vállalni, mennyire fontos számukra a likviditás, illetve milyen hozamelvárásaik vannak.
A kutatás alapján a lakosság körében továbbra is erős igény mutatkozik a kiszámítható, alacsony kockázatú megtakarítási lehetőségek iránt, de a biztosítók által kínált, akár hozamgaranciát is biztosító konstrukciók kevésbé ismertek. Milyen lehetőségek vannak ezen a téren?
Alapvetően, amikor megtakarításokról beszélünk, az átlagembernek elsősorban a bankok, az alapkezelők, illetve az állampapírok jutnak eszébe, nem a biztosítók, pedig számos cégnél - köztük a Groupamánál - is lehetőség van például befektetési célú életbiztosítást kötni. Mindez azért érdekes, mert a biztosítók olyan előnyöket is kínálnak, amelyet számos más pénzügyi intézmény nem tud biztosítani.
A biztosítók egyik sajátossága, hogy a magánszemélyeknél jóval hosszabb időtávban képesek gondolkodni, emellett jelentős tőkével rendelkeznek, amelyet nagyobb volumenben és különböző összetételű befektetési eszközökbe tudnak allokálni. Az így kialakított portfóliók kezelésével lehetőségük nyílik arra, hogy az ügyfelek számára előre meghatározott összeget vagy hozamszintet garantáljanak. Ez a garancia a piaci mozgásoktól függetlenül érvényesül: a kedvező piaci folyamatok pozitívan befolyásolhatják az ügyfél eredményét, kedvezőtlen piaci környezetben azonban a vállalt garancia védelmet nyújt a veszteségekkel szemben. A biztosítók saját tőkéjük terhére vállalnak garanciát, ami ilyen formában egyedülálló lehetőséget jelent a pénzügyi szolgáltatók között.
Tíz főből háromnak semmilyen félretett pénze nincs. Mekkora összeggel és milyen módszerrel érdemes elkezdeni a megtakarítást?
Összegtől függetlenül érdemes megtakarítási formát keresni minden olyan pénz számára, amelyre nincs szükség a rendszeres havi kiadások fedezéséhez. Fontos, hogy ezt az összeget ne készpénzben tartsuk, vagy egyszerűen a folyószámlán hagyjuk lekötetlenül, mert az így parkoltatott pénz az infláció következtében folyamatosan veszít az értékéből.
Szerintem egy jó megtakarítási konstrukció egyik legfontosabb ismérve, hogy a befizetések összege és rendszeressége ne befolyásolja érdemben a hozzáférhetőséget vagy a költségek alakulását.
Mindenkinek az aktuális élethelyzetéhez és anyagi lehetőségeihez mérten kell elkezdeni a megtakarítást, függetlenül attól, hogy éppen kisebb vagy nagyobb összeg áll rendelkezésére, illetve rendszeresen vagy rendszertelenül tud félretenni.
Különösen igaz ez a fiatalok esetében. Miért ne lehetne akár havi 5 ezer forinttal elkezdeni a megtakarítást? A legfontosabb az, hogy kialakuljon a szokás és az ehhez kapcsolódó pénzügyi tudatosság. Később, ahogy a jövedelem változik, a félretett összeg is növelhető.
Egy valóban jó megtakarítási konstrukció éppen ebben nyújt rugalmasságot: lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél az élethelyzetének változásával összhangban módosítsa a befizetéseit. Növelhesse vagy csökkenthesse az összeget, átmenetileg szüneteltesse a befizetéseket, vagy akár pénzt is vehessen ki a megtakarításából. A megtakarításnak kell alkalmazkodnia az ügyfél mindenkori élethelyzetéhez, és nem fordítva.
A kutatásukban az is szerepel, hogy a lakosság harmada már kipróbálta az AI-t befektetési döntésnél, főleg termékek összehasonlítására és kockázatelemzésre. Mire jó ez a gyakorlatban, és melyek azok a feladatok, amelyekben egy chatbot nem helyettesítheti a tanácsadót?
Az AI szerepét elsősorban az információgyűjtésben, a különböző megtakarítási lehetőségek összehasonlításában és az információk rendszerezésében látom, ezekre a feladatokra kifejezetten jól használható. Befektetési tanácsadás terén azonban semmiképpen sem támaszkodnék az AI-ra, mert az nem döntheti el helyettünk, hogy vállaljunk-e kockázatot és ha igen, mennyit.
Ha valaki ezt a döntést önállóan nem tudja meghozni, akkor alapvetően két lehetősége van: ha nem szeretne mélyebben foglalkozni a befektetésekkel olyan biztonságos megtakarítási formát választ, amivel nem teszi ki magát a veszteség kockázatának, vagy szakember segítségét kéri, aki támogatja a megfelelő döntés meghozatalában.
A cikk megjelenését a Groupama Biztosító támogatta.
Címlapkép forrása: Hajdu D. András
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Meglépte a bankkártyaóriás: hamarosan tényleg a mesterséges intelligencia vásárolhat helyettünk
Magyarországról is csatlakoztak a Visa Agentic Ready programjához.
Milliárdos Nvidia-üzletek, titkolt információk? Súlyos gyanú merült fel Trump minisztere körül
Újabb botrány körvonalazódik.
Megnyitná a dohány-nagykereskedelmet a kormány, kártalanítás nélkül szűnne meg a monopólium
Átírnák a trafikok árrését és beszerzési feltételeit is, a kiskereskedelmi koncessziók egyelőre maradnának.
Kiaknázatlan CERN-lehetőségek várnak a magyar vállalatokra − Kitörési pontok a Deep Tech 2026-on
Futószalagon a kitörési pontok a magyar gazdaság számára a Deep Tech 2026-on
OTP: végleg véget érhet a lakásárak szárnyalása Magyarországon
Az OTP Csoport évzáró ingatlanpiaci elemzése.
Kiderült, mit gondolnak a Tisza-kormány első fél évéről a vállalatok
Él a vállalatok bizalma a kormány felé, de erős az óvatosság is.
Távozott a TritonLife vezérigazgatója, a Seszták-ügy egyik gyanúsítottja
Zámbó Viktor vette át az irányítást, Wáberer György már korábban visszalépett a felvásárlástól.
Kapu Tibor: Miért ne lehetnénk gyógyszergyártó nagyhatalom a világűrben?
Óriási hozzáadott értéket hordoz a magyar űrmisszió.
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?