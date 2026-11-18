Vajon a pénzügyi piacok csupán passzív tükrei a gazdasági valóságnak, vagy maguk is aktívan alakítják azt? Miért mondanak csődöt újra és újra a legbonyolultabb matematikai modellek, amikor a tőzsdén elszabadulnak az indulatok? És hogyan lehetett évtizedeken át olyan piaci hozamokat elérni, amelyek a tankönyvi elméletek szerint a lehetetlennel határosak?
Harminc évvel az első magyar nyelvű megjelenés után ismét elérhetővé vált a modern pénzügytörténet egyik legfontosabb, legnagyobb hatású alapműve, Soros György könyve, A pénz alkímiája.
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A hazai befektetői közösség számára azonban a mostani megjelenés sokkal több egyszerű utánnyomásnál: a kötet a mű mérföldkőnek számító, 2003-as harmadik angol kiadásának fordítása, amely a szerző leginkább kiforrott, filozófiailag és szakmailag is legteljesebb gondolatait tartalmazza.
Nem technikai útmutató, hanem intellektuális forradalom
Aki klasszikus tőzsdei „receptkönyvre” számít, amely konkrét grafikonmintázatokkal vagy azonnali vételi jelekkel szolgál, az meg fog lepődni. A pénz alkímiája egy intellektuális hadüzenet az akadémiai közgazdaságtan fősodrának. Soros alapjaiban támadja a hatékony piacok hipotézisét és a piaci egyensúly dogmáját.
A könyv gerincét adó reflexivitáselmélet lényege, hogy a pénzügyi piacokon nem független megfigyelők és objektív tények állnak szemben egymással. A piac szereplői maguk is a folyamat részei: várakozásaik, tévedéseik és torzításaik közvetlenül befolyásolják az árakat, a megváltozott árak pedig visszahatnak a gazdasági fundamentumokra. Egy emelkedő részvényárfolyam például megkönnyíti a cég tőkebevonását, javítja a hitelképességét és felvásárlásokat tesz lehetővé – vagyis az optimista várakozás részben maga teremti meg azt a fundamentális valóságot, amely később „igazolja” a magas árat. Ez az önbeteljesítő folyamat fújja fel a buborékokat, amelyek aztán törvényszerűen a fenntarthatatlanság falába ütköznek, és elindítják az összeomlás fázisát.
Miért éppen a 2003-as kiadás?
Az 1987-es eredeti mű rendkívüli erejű, de nyers kordokumentum volt. A most megjelent magyar kiadás alapjául szolgáló 2003-as változat igazi értéke abban rejlik, hogy
Soros ebben vetette alá elméletét az elmúlt évtizedek globális válságai – az 1987-es fekete hétfő, az 1997-es ázsiai pénzügyi krach, a rubelválság és az ezredfordulós dotkomlufi – próbájának.
A 2003-as kiadás monumentális új bevezetőjében a szerző ritkán látható kíméletlenséggel gyakorol önkritikát:
- Elismeri korábbi modelljeinek hiányosságait: bevezeti az egyensúlyközeli és az egyensúlytól távoli állapotok közötti különbségtételt, elvetve a korábbi, szimmetrikus ciklusokról alkotott illúziókat.
- Beemeli a hatalom és a politika dimenzióját, rámutatva, hogy a piacok nem az egyenlő felek szabad cseréjének terepei, hanem intézményi érdekek és geopolitikai erőviszonyok által formált rendszerek.
- Megfogalmazza az emberi bizonytalanság elvét, elválasztva a természettudományos megismerést a társadalmi valóság alakításától.
A kötet egyik legizgalmasabb része az Egy sikeres spekuláns titkai című fejezet, ahol Soros a legmélyebb műhelytitkaiba enged betekintést. Nyíltan ír arról a zsigeri, testi intuícióról – a híres hátfájásról mint korai vészjelző indikátorról –, amellyel a portfólió kockázatait észlelte, a holokauszt alatt szerzett túlélési ösztönök szerepéről, és arról, hogy egy tőkeáttétellel működő hedge fund vezetése valójában egy kíméletlen egzisztenciális küzdelem, amely leginkább egy ringbe lépő bokszoló felkészüléséhez hasonlítható.
Külön súlyt ad a kiadásnak Paul A. Volcker, a Federal Reserve korábbi legendás elnökének előszava, amely a legmagasabb intézményi szintről igazolja vissza: Soros nem csupán szerencsés spekuláns, hanem a modern nemzetközi pénzügyi rendszer egyik legmélyebb látnoka.
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Kereskedés a visszapillantó tükör nélkül: A valós idejű kísérlet
A könyv egyedülálló fejezete a Valós idejű kísérlet, amelyben Soros 1985 és 1986 között naplószerűen rögzítette befektetési hipotézseit, kötvény-, deviza- és részvénypiaci pozícióit még a döntések meghozatalának pillanatában. Nem utólagos magyarázatokat kapunk: az olvasó ott ül a Quantum Fund íróasztalánál, látja a tévedéseket, a félresikerült fedezeti ügyleteket, a pozíciózárások kínjait, majd a történelmi G5 Plaza-egyezményt követő hatalmas nyereségeket. Ritka és tanulságos lecke ez a kockázatkezelésről, a veszteségvágás fegyelméről és a mentális rugalmasságról.
Miért kötelező olvasmány ma is?
A mémrészvények, az algoritmusok uralta tőzsdék, a mesterséges intelligenciát övező befektetői hullámok és a hirtelen bankpánikok korában a reflexivitás aktuálisabb, mint valaha. A piacok ma sem csupán felfedezik a jövőt, hanem maguk is részt vesznek annak megteremtésében.
A pénz alkímiája nem ad kész recepteket. Helyette egy sokkal értékesebb iránytűt nyújt: megtanít gondolkodni egy olyan világban, amelyet nem lehet tökéletesen megismerni, és amelynek alakulásában maguk a várakozásaink is döntő szerepet játszanak. Minden komoly befektető és tőkepiaci szakember könyvespolcán ott a helye.
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Címlapképünk illusztráció. A magyar születésű milliárdos befektető, Soros György dedikálja új könyvének, a "The Age of Fallibility"-nek a példányait, miután a New America Foundation meghívására a Carnegie Endowment for International Peace-ben, Washington D.C.-ben, 2006. szeptember 13-án beszélt a New America Foundation meghívására. Forrása: David Scull/Bloomberg via Getty Images
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