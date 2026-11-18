Rekordáron, 85,8 millió dollárért (28,46 milliárd forint) kelt el kedden New Yorkban a Christie’s-nél Vaszilij Kandinszkij (1866-1944), az absztrakt művészet úttörőjének Betonte Ecken (Kiemelt sarkok) című vászna. A novemberi árverezések sztárja szerdán kerül kalapács alá New Yorkban. Vincent van Gogh Virágzó gesztenyefák című, 1890-ben festett alkotását 180 millió dollárra becsülik, ez lehet a holland művész legdrágább képe.

Az 1922-1923-ból – az absztrakt megjelenésének kulcsfontosságú időszakából - származó művel Kandinszkij "a teljes művészet" alkotását kívánta megteremteni,

a zene, a ritmus és a harmónia fogalmát

képi formában, vonalak és színek segítségével a vásznon megjelenítve.

A korábbi rekordot az orosz származású francia művész Murnau Mit Kirche II (Murnau templommal II) című képe érte el, amelyet 32,2 millió fontért (mai árfolyamon 16,29 milliárd forint) vásároltak meg a Sotheby's-nél Londonban 2023 márciusában.

Egy másik nevezetes rekord hétfőn született, a Sotheby’s-nél New Yorkban, a 97 éves korában elhunyt japán művésznő, "a pöttyök királynőjeként" emlegetett" Kuszama Jajoi egyik alkotásáért,

az A way to Infinity: No. 3P.B. című egyszínű képéért 15,1 millió dollárt fizettek.

Az alkotó korábbi rekordja 10,5 millió dollár volt.

A novemberi árverezések sztárja szerdán kerül kalapács alá New Yorkban. Vincent van Gogh Virágzó gesztenyefák című, 1890-ben festett alkotását 180 millió dollárra becsülik, ez lehet a holland művész legdrágább képe.

Az árverési ház kedden jelentette be, hogy megállapodott a mű egykori zsidó tulajdonosának, Samuel Fischernek az örököseivel, akik a The New York Times című amerikai lap szerint az árverés előtt néhány nappal ellenezték az eladást, arra hivatkozva, hogy a család a náci rezsim alatt elszenvedett üldöztetés miatt vált meg a képtől.

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