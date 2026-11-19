A Rockstar Games régóta várt, nyílt világú akciójátéka kiváló kritikákat kapott világszerte, és sok rajongó még szabadságot is kivett a megjelenés napjára.
A Sensor Tower becslései szerint az értékesítések túlnyomó többsége a PlayStation 5-höz kötődik, messze megelőzve a Microsoft Xbox konzoljait.
A sikeres rajt hatására a hetedik piaci évébe lépő PS5 gyártójának részvényei közel három százalékkal erősödtek a tokiói tőzsdén.
A globális lelkesedés azonban várhatóan nem ér el hasonló csúcsokat Japánban. A szigetország konzolpiacát a Switch 2-vel taroló Nintendo uralja, a helyi közönség pedig a valósághű és erőszakos nyugati címek helyett inkább az animestílusú játékokat részesíti előnyben.
A Toyo Securities elemzője, Jaszuda Hideki szerint az aktuális japán trendekbe nem illik bele ez a műfaj,
ugyanakkor a hatalmas nemzetközi kereslet miatt a játéknak nincs is szüksége a japán eladásokra a sikerhez.
A helyi viszonyokat jól mutatja, hogy a Nintendo ebben a hónapban megjelent, eredetileg Nintendo 64-re készült The Legend of Zelda – Ocarina of Time című játékának felújított változatából négy nap alatt több mint ötmillió példány fogyott Switch 2-re. Sok japán játékos inkább ezt választotta az új GTA helyett, amelyből egyelőre hiányzik az online többjátékos mód és a PC-s verzió is.
Serkan Toto, a Kantan Games tanácsadó cég alapítója rámutatott, hogy a japán közönség nehezebben érti meg a GTA VI szatirikus elemeit, a floridai életérzésre épülő utalásokat és a nyugati mémeket. Ennek ellenére a nemzetközi felhajtás Japánba is begyűrűzik, így egy nyugati fejlesztésű játéktól példátlan módon hatalmas marketingkampány kíséri a megjelenést. Tokió elektronikai negyedében, Akihabarában például egy egész épületoldalt beborító óriásplakát népszerűsíti a két főszereplőt, Lucia Caminost és Jason Duvalt. Toto szerint a cím nem lesz ugyan mindent elsöprő kasszasiker az országban, de így is kifejezetten jól fog teljesíteni.
Elemzők szerint a GTA VI érkezése tompítja majd a PS5-konzolok idei értékesítésének visszaesését, és komoly növekedést hoz a szoftvereladásokban.
A Sony a júliustól szeptemberig tartó negyedévben 2,6 millió darab PS5-öt adott el. Ez ugyan elmarad az egy évvel korábbi négymilliótól, de már tükrözi a játék megjelenése előtti fokozott keresletet. A kiadás különösen jókor jött a vállalatnak, mivel saját húzócímük, a God of War Laufey megjelenését három hónappal, 2027 májusára kellett halasztaniuk.
A Sony jelenleg beszerzési nehézségekkel is küzd, mivel a mesterséges intelligencia térnyerése miatt drasztikusan megdrágultak a memóriachipek. Jaszuda Hideki szerint azonban a vállalatnak most nincs is szüksége a hardverértékesítés agresszív ösztönzésére, mivel a szoftverek után járó jogdíjakból így is hatalmas bevételre tesz szert. A Bernstein elemzője, David Dai szintén arra számít, hogy a GTA VI megjelenésének köszönhetően a PlayStation-üzletág nyeresége a következő néhány negyedévben jelentősen meghaladja majd a piaci várakozásokat.
Forrás: Reuters
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