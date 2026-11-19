A vállalat 980 millió részvényt értékesített darabonként 83 dolláros áron, amivel felülmúlta az előzetesen meghatározott 70–78 dolláros ársávot. Egy ezzel párhuzamos zártkörű tőkebevonással további 26 milliárd dollárt gyűjtöttek,
így a bevont források összértéke meghaladja a 107 milliárd dollárt.
Amikor a papírokkal csütörtökön megkezdik a kereskedést a Nasdaqon, az Anthropic rögtön csatlakozik az olyan ezermilliárd dollár feletti piaci értékű technológiai óriások klubjához, mint a Microsoft, az Apple és az Nvidia.
A részvények iránti élénk kereslet némi optimizmusra ad okot a szélesebb körű technológiai eladási hullám közepette, még úgy is, hogy az Nvidia keddi gyorsjelentésének vegyes piaci fogadtatása a korábbi eufória lehűlését jelzi. Az Anthropic sikeres kibocsátása egyben iparági iránytűvé is teszi a céget, különösen annak fényében, hogy legfőbb riválisa, az OpenAI a hírek szerint 2027-re tervezi a saját tőzsdére lépését.
A piaci lelkesedést ugyanakkor hűti a növekvő szkepticizmus. A befektetők egy része aggódik amiatt, hogy a szektor kiépítéséhez szükséges hatalmas tőkeberuházások és a felhalmozódó adósságok nem fognak megtérülni. A hangulatot tovább rontotta az állampapírhozamok megugrása, az Nvidia vezérigazgatójának magánéleti botránya, valamint az amerikai félidős választásokon előretörő, az adatközpontok terjedésével szemben kritikus demokrata politikusok sikere.
Az elemzők szerint a mostani túljegyzés részben annak köszönhető, hogy a piaci szereplők nem akarnak kimaradni egy vezető AI-vállalat nyújtotta ritka lehetőségből, még a bizonytalan jövedelmezőség ellenére sem. A londoni Intropic elemzőcég becslései szerint a kibocsátott részvények mintegy 28 százalékát, nagyjából 19 milliárd dollár értékben az indexkövető alapok passzív kereslete szívja majd fel, miközben a lakossági befektetők megjelenése komoly volatilitást hozhat.
A globális piacokon mindeközben felerősödtek a viták arról, hogy az AI-láz piaci lufihoz vezet-e. A kritikák kereszttüzében a körkörös finanszírozási konstrukciók állnak, ugyanis a fejlesztők, a chipgyártók és a felhőszolgáltatók közötti összetett üzleti hálózat miatt kérdéses, hogy a növekedést mennyiben fűti csupán az ökoszisztémán belül körbejáró tőke. Maga az Anthropic is közel 900 milliárd dollárnyi számítási kapacitás lekötésére vállalt kötelezettséget olyan partnereknél, mint az Amazon és a Google, ami jól mutatja a cég külső finanszírozástól való függőségét.
A pénzügyi kockázatok mellett a vállalatnak a biztonsági aggályokkal is szembe kell néznie, mivel egyre többen sürgetik a fejlesztések lassítását a kritikus infrastruktúrákat fenyegető kiberbiztonsági veszélyek miatt. Az Anthropic a saját kibocsátási tájékoztatójában is nyíltan figyelmeztetett arra, hogy a mesterséges intelligencia kiszámíthatatlanná válhat, és a felügyeleti mechanizmusoknál gyorsabban fejlődve akár katasztrofális vagy egzisztenciális kockázatot is jelenthet az emberiségre.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Silas Stein/picture alliance via Getty Images
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