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A washingtoni székhelyű szervezet már korábban is számított a piaci korrekcióra, mivel a befektetői eufória túlzott méreteket öltött. Georgieva a Bloomberg televíziónak adott csütörtöki, sencseni interjújában hangsúlyozta,

hogy nem várnak ugyan súlyos összeomlást, de egy kisebb további korrekcióra még szükség lehet ahhoz, hogy a piacok fenntarthatóbb szintre kerüljenek.

A korrekció jelei már most is látszanak a tőzsdéken. A hatalmas AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos kételyek, valamint a csúcskategóriás chipek Kínába irányuló csempészete elleni amerikai fellépés jelentős volatilitást okoztak a globális piacokon. A technológia-túlsúlyos Nasdaq 100 index több mint 4 százalékot veszített értékéből ebben a hónapban, ami 2008 óta a legrosszabb novemberi teljesítményt vetíti előre.

Az IMF vezetője külön felhívta a figyelmet az úgynevezett körkörös finanszírozás veszélyeire. Ez a gyakorlat – amelynek során a chipgyártók, például az Nvidia, maguk biztosítanak tőkét a vevőiknek a saját eszközeik megvásárlásához – már megközelíti az 1000 milliárd dolláros nagyságrendet, és ennek mintegy kétharmada hitel. Bár az összeg globális léptékben nem számít hatalmasnak, a növekedés gyors üteme, valamint a saját tőkéről a hitelfinanszírozás felé történő fokozatos elmozdulás már komoly aggodalomra ad okot.

Ez a folyamat Georgieva szerint potenciális pénzügyi stabilitási kockázatot jelent. A veszélyek ugyanakkor mérsékelhetők, ha a piaci folyamatok átláthatóak maradnak, a vállalatok pedig kellő óvatossággal kezelik az egyre kockázatosabbá váló ügyleteket.

Az új amerikai chipkorlátozások délkelet-ázsiai gazdaságokra gyakorolt hatását a vezérigazgató egyelőre nem tartja súlyos fenyegetésnek. Sokkal drámaibb következményekkel járna azonban a technológiai szétválás, ha a fejlődési irányok végleg kettészakadnának, és az egyes országokat arra kényszerítenék, hogy válasszanak a két oldal között.

A piaci és geopolitikai feszültségek ellenére a technológia makrogazdasági hatása vitathatatlan. Az IMF óvatos becslése szerint a mesterséges intelligencia fél százalékponttal járulhat hozzá a világgazdaság bővüléséhez. Georgieva kiemelte, hogy a 2026-os az első olyan év a történelemben, amikor az AI már kézzelfogható, érdemi növekedést eredményezett a globális gazdaságban.

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