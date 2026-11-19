A világ hatodik legértékesebb vállalata lett az Anthropic
Hatalmas emelkedéssel kezdte meg tőzsdei kereskedést ma az Anthropic.
83 dollár volt a kibocsátási ár, a Nasdaqon viszont már az első kereskedési órában ennél jóval magasabb árfolyamokon forogtak a papírok. A részvények 111,50 dolláron nyitottak, aztán 115 dollárig emelkedtek, ami 38,6 százalékkal haladja meg a kibocsátási árat.
Ezzel az Anthropic (teljes hígulással számított) piaci értéke a mai csúcson 2078 milliárd dollár volt, ezzel bekerült a világ legértékesebb tőzsdei cégei közzé.
A 83 dolláros kibocsátási ár alapján számított 1500 milliárd dolláros értékeltséghez képest ez közel 580 milliárd dolláros növekedés.
A 115 dolláros árfolyamon az Anthropic a világ hatodik legértékesebb tőzsdei vállalata lett, csak öt vállalat előzi meg, az 5122 milliárd dollárt érő Apple, a 3775 milliárd dolláros Microsoft, a 3638 milliárd dolláros Nvidia, a 3454 milliárd dolláros Alphabet és a 2895 milliárd dolláros Amazon.
Az Anthropic viszont már olyan tőzsdei gigacégeknél is magasabb értékeltséget ért el, mint a 1708 milliárd dolláros Saudi Aramco, az 1690 milliárd dolláros Broadcom, az 1654 milliárd dolláros TSMC, az 1600 milliárd dolláros Meta vagy az 1517 milliárd dolláros Tesla.
Ráadásul az Anthropic az idén szintén történelmi részvénykibocsátást végrehajtó SpaceX-et is maga mögé utasította, amelynek piaci értéke 1449 milliárd dollár.
(Fontos, hogy a 115 dolláros árfolyamon számított 2078 milliárd dolláros értékeltség a teljes részvényhígulást figyelembe veszi, vagyis a jelenleg forgalomban lévő részvények mellett a dolgozói részvényopciókkal, részvényjuttatásokkal és egyéb, később részvénnyé váló jogosultságokkal is számol. )
Minden korábbi rekordot megdöntöttek
Az Anthropic részvénykibocsátása már a kereskedés megkezdése előtt történelmi volt. A vállalat eredetileg 825 millió részvény értékesítését tervezte, darabonként 70–78 dolláros ársávban, ami legfeljebb 64,4 milliárd dolláros nyilvános kibocsátást jelentett volna. A befektetői érdeklődés azonban olyan erős volt, hogy a vállalat végül közel 19 százalékkal több, összesen 980 millió részvényt értékesített, ráadásul a végleges kibocsátási árat 83 dollárra emelték. Ez 6,4 százalékkal magasabb az eredeti ársáv felső szélénél. A nyilvános részvénykibocsátás összértéke így 81,34 milliárd dollárra emelkedett, amivel az Anthropic megdöntötte a SpaceX korábbi, 75 milliárd dolláros IPO-rekordját.
Az értékesített 980 millió részvényből 956,4 millió darab újonnan kibocsátott papír volt, további 23,6 millió részvényt pedig a vállalat korábbi tulajdonosai adtak el. A nyilvános részvénykibocsátással párhuzamosan hét nagy technológiai vállalat, köztük az Alphabet, az Nvidia, a Microsoft és az AMD további 26 milliárd dollár értékben vásárol Anthropic-részvényeket, szintén 83 dolláros áron. A nyilvános és a zártkörű tranzakció együttes értéke így eléri a 107,3 milliárd dollárt.
Címlapkép forrása: Silas Stein/picture alliance via Getty Images
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