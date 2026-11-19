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2027. január 1-jétől újra állami támogatással lehet lakáscélra takarékoskodni a Wekerle Plusz programban. A parlament honlapján közzétett törvényjavaslat alapján az első 5 évben 10%-os, a második 5 évben 20%-os befizetésarányos támogatást ígér az állam, évi legfeljebb 120 ezer, majd 240 ezer forint összegben. Emellett legalább évi 3 százalékos betéti kamatot vár el a lakáskasszák részéről, ami tovább, futamidőtől függően számításunk szerint 5,6-6,7%-os sávba emeli a várható éves hozamot. A kedvezményekért cserébe legalább ötéves megtakarítást vár el, és a korábbinál szűkebb, célzottabb felhasználást tesz lehetővé a termék: meglévő hitel előtörlesztésére például nem lesz felhasználható a Wekerle Plusz Lakástakarék. Ez keserű pirula lehet a jövőbeni lakáscéllal nem, de lakáshitellel már rendelkezők számára, erre ugyanis eddig igénybe vehető volt a felhalmozott megtakarítás.

A Tisza-kormány a Wekerle Plusz lakásprogram részeként vezetné vissza a lakástakarék-megtakarítások állami támogatását. A javaslat új, támogatott konstrukciót hozna létre: a 2018-as törvénymódosítást követően eddig megkötött, hagyományos szerződésekre továbbra sem járna támogatás. A program célja, hogy kiszámítható, hosszú távú megtakarítási lehetőséget kínáljon a lakásvásárláshoz szükséges önerő összegyűjtésére, valamint az energiafelhasználást csökkentő felújítások finanszírozására. A konstrukció legalább ötéves elköteleződésre épülne, az állami támogatás pedig a hatodik megtakarítási évtől emelkedne.

Kik köthetnének szerződést?

Wekerle Plusz lakás-előtakarékossági szerződést magánszemélyek köthetnének saját nevükben, saját javukra. A szerződők

közeli hozzátartozójukat is megjelölhetik kedvezményezettként.

A tervezet a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek életkezdését is segítené. Javukra magánszemély mellett gyám, eseti gondnok, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy és helyi önkormányzat is köthetne szerződést.

Évi legfeljebb 120 vagy 240 ezer forint támogatás járna

Az állami hozzájárulás az adott megtakarítási évben befizetett összeghez igazodna. A rendszer a hosszabb távú takarékoskodást magasabb támogatással ösztönözné:

az első öt megtakarítási évben a befizetések 10 százaléka, de legfeljebb évi 120 ezer forint járna.

a hatodik megtakarítási évtől a befizetések 20 százalékára, legfeljebb évi 240 ezer forintra emelkedne az állami támogatás.

A lakástakarékpénztáraknak emellett legalább évi 3 százalékos betéti kamatot kellene fizetniük.

Ez a minimum a megtakarítási idő első tíz évében, az állami támogatás felső határának eléréséhez szükséges befizetések erejéig illetné meg az ügyfelet. A tizedik év után, illetve a támogatási plafonhoz szükséges összeget meghaladó befizetésekre a pénzintézet a saját hirdetményében meghatározott, változtatható mértékű kamatot fizetné.

Hogy mennyi idő alatt mekkora összeg gyűlhet így összeg mekkora hozam mellett, arról itt írtunk:

A Wekerle+ LTP felvehető megtakarítási összegének várható felépítése adott időtávon Megtakarítási időtáv Saját befizetés Állami támogatás Betéti kamat Teljes felvehető összeg Évesített hozam 5 év 6,00 M Ft 0,60 M Ft 0,51 M Ft 7,11 M Ft 6,72% 6 év 7,20 M Ft 0,84 M Ft 0,74 M Ft 8,78 M Ft 6,54% 7 év 8,40 M Ft 1,08 M Ft 1,03 M Ft 10,51 M Ft 6,29% 8 év 9,60 M Ft 1,32 M Ft 1,36 M Ft 12,28 M Ft 6,04% 9 év 10,80 M Ft 1,56 M Ft 1,75 M Ft 14,11 M Ft 5,81% 10 év 12,00 M Ft 1,80 M Ft 2,19 M Ft 15,99 M Ft 5,60% Forrás: Portfolio-becslés. Havi 100 ezer forintos befizetés, évi 3%-os betéti kamat, éves kamattőkésítés és év végi támogatásjóváírás mellett, költségek nélkül. Az évesített hozam a havi befizetések és a lejárati kifizetés tényleges időpontját veszi figyelembe.

Legalább öt évig kellene takarékoskodni

A korábbi támogatott konstrukciókhoz képest fontos változás lenne, hogy a Wekerle Plusznál legalább öt év lenne a minimális megtakarítási idő. A kedvezmények megtartásához két alapfeltételt kellene teljesíteni:

a betét felvételekor a megtakarítási időnek el kellene érnie az öt évet ;

; a támogatással és kamatokkal növelt összeget Magyarországon megvalósuló, a törvényben meghatározott lakáscélra kellene fordítani.

Bármelyik feltétel megszegése az állami támogatás és a legalább 3 százalékos betéti kamat elvesztésével járna. Utóbbi helyett ilyenkor a pénzintézet hirdetménye szerinti, változtatható kamat illetné meg az ügyfelet. Ha a megtakarító az ötödik év letelte előtt venné fel a pénzt, a lakástakarékpénztár az addig jóváírt állami támogatást és az arra jutó betéti kamatot is levonná a számláról, majd visszautalná a központi költségvetésnek.

Az állami támogatás és a betéti kamat eltérő működéséből fakadó érdekesség, hogy a számlaegyenleg növekedésében idővel egyre nagyobb szerepet kapna a betéti kamat. Az állami támogatás a hatodik évtől megduplázódik, a felhalmozott pénzen keletkező kamat viszont évről évre emelkedik. Tízéves példaszámításunkban az alábbiak szerint alakulna az egyes években keletkező többlet:

Az adott évi egyenlegnövekedés összetevői 10 éves, havi 100 ezer forintos Wekerle+ LTP esetén Év Saját befizetés Állami támogatás Adott évi betéti kamat Éves egyenlegnövekmény 1. 1 200 000 Ft 120 000 Ft 19 500 Ft 1 339 500 Ft 2. 1 200 000 Ft 120 000 Ft 59 685 Ft 1 379 685 Ft 3. 1 200 000 Ft 120 000 Ft 101 076 Ft 1 421 076 Ft 4. 1 200 000 Ft 120 000 Ft 143 708 Ft 1 463 708 Ft 5. 1 200 000 Ft 120 000 Ft 187 619 Ft 1 507 619 Ft 6. 1 200 000 Ft 240 000 Ft 232 848 Ft 1 672 848 Ft 7. 1 200 000 Ft 240 000 Ft 283 033 Ft 1 723 033 Ft 8. 1 200 000 Ft 240 000 Ft 334 724 Ft 1 774 724 Ft 9. 1 200 000 Ft 240 000 Ft 387 966 Ft 1 827 966 Ft 10. 1 200 000 Ft 240 000 Ft 442 805 Ft 1 882 805 Ft Összesen: 12 000 000 Ft 1 800 000 Ft 2 192 964 Ft 15 992 964 Ft Forrás: Portfolio-számítás

Lakáskölcsön kapcsolódhatna hozzá, áthidaló kölcsön nem

A szerződéshez kapcsolódó lakáskölcsön igénybevételéhez szintén legalább ötéves megtakarítási időre lenne szükség. További feltétel lenne a teljes szerződéses összeg lakáscélú felhasználása. A Wekerle Plusz szerződésekhez ugyanakkor

nem lehetne áthidaló kölcsönt nyújtani.

A megkötés célja, hogy az ügyfelek a hitelfelvétel előtt ténylegesen felhalmozzák az önerőként figyelembe vehető megtakarítást.

Mire lehetne felhasználni a megtakarítást?

A program a korábbiaknál szűkebben határozná meg az elfogadható lakáscélokat. Az összeget a megtakarító, a megjelölt kedvezményezett vagy közeli hozzátartozójuk javára lehetne felhasználni, három fő területen:

Lakóingatlan vásárlására és építésére: a megtakarítás lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlására, illetve építésére lenne fordítható.

Energiahatékonysági korszerűsítésre és felújításra: a jogosult személyek tulajdonában lévő lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan esetében a következő munkálatokra lehetne költeni:

hőszigetelésre és nyílászárócserére;

a használati melegvíz-rendszer korszerűsítésére;

a fűtési hőleadó és szabályozó rendszerek korszerűsítésére, beleértve napkollektor vagy hőszivattyú telepítését;

a fűtési szekunder kör átalakítására, cseréjére vagy kialakítására;

az épület világításának és árnyékolásának korszerűsítésére;

napelemek és a napenergia tárolását szolgáló rendszerek kialakítására;

a villamosenergia-felhasználást csökkentő fejlesztésekre, valamint okosotthon-rendszerek kialakítására.

Akadálymentesítésre és az önálló életvitel támogatására: az érintett személyek tulajdonában álló lakóingatlanokban lehetne finanszírozni az akadálymentesítést, az önálló életvitelt segítő átalakításokat, valamint a szükséges eszközök beszerzését és beszerelését. Az elfogadható munkálatok közé tartozna:

lépcsőt helyettesítő feljáró vagy rámpa kialakítása;

elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitóberendezések és távnyitó szerkezetek beépítése;

kaputelefon beszerelése;

korlátok és kapaszkodók felszerelése;

ajtók kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolatok csúszásmentesítése és járda kialakítása;

beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése vagy kialakítása;

a fogyatékosság jellegéhez igazodó fürdőszobai és konyhai berendezések kialakítása, átalakítása vagy áthelyezése, valamint a szükséges csaptelepek, szerelvények és eszközök felszerelése;

higiéniai helyiségek kialakítása, átalakítása vagy bővítése, továbbá kádak és zuhanyzótálcák kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása;

felvonó vagy lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése;

elektromos szerelvények, aljzatok és kapcsolók áthelyezése.

Felhasználható lenne a megtakarítás a komfortfokozat növelését szolgáló közművesítésre is: gáz vagy más, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő közmű bevezetésére és belső hálózatának kialakítására. Ugyancsak támogatható lenne a központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, akár megújuló energiaforrás alkalmazásával.

A lakástakarékpénztárak működési szabályai is változnának

A törvényjavaslat nemcsak a megtakarítókra, hanem a lakástakarékpénztárak működésére vonatkozó szabályokat is módosítaná. Mivel a konstrukció legfontosabb feltételeit maga a jogszabály rögzítené, a Wekerle Plusz szerződések általános szerződési feltételeinek módosításához – a támogatás nélküli módozatokhoz hasonlóan – nem lenne szükség a Magyar Nemzeti Bank engedélyére.

Bővülne a lakástakarékpénztárak által végezhető tevékenységek köre is. A hitelintézeti szabályokhoz és a profiltisztasági követelményekhez igazodva üzletszerűen foglalkozhatnának a pénzügyi szolgáltatásaikból eredő veszteségek mérséklését vagy elhárítását szolgáló fedezetek és biztosítékok hasznosításával, illetve közreműködhetnének azok értékesítésében.

Egyéb Wekerle-változások

A törvénytervezetet magában foglaló dokumentum megteremti a Wekerle lakásépítési programban megvalósuló, fenntartható közlekedésre alapozott fejlesztési területeken tervezett

lakásépítési beruházások kiemeltté nyilvánításának jogalapját is.

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