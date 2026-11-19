Tizenhárom évnyi várakozás és becslések szerint több mint egymilliárd dolláros fejlesztési költség után csütörtökön világszerte megjelent a Grand Theft Auto VI. A játéktörténelem legjobban várt alkotása azonnal lenyűgözte a kritikusokat, a premier pedig valóságos globális népünnepélyt és azonnali eladási rekordokat hozott a fejlesztő Rockstar Games, valamint az anyavállalat Take-Two Interactive számára.

Az új rész 99 pontos értékelésével rögtön a Metacritic örökranglistájának élére ugrott.

Ezt a szintet eddig egyetlen másik videójáték, a Nintendo 1998-as klasszikusa, a The Legend of Zelda – Ocarina of Time tudta csak elérni.

A szaksajtó szinte egyöntetűen mesterműként, valamint lenyűgöző léptékű és minőségű alkotásként méltatta a körülbelül 50 órás fő történetet kínáló programot.

A PlayStation 5, valamint Xbox Series X és S konzolokra megjelent játék kiváló fogadtatása nyomán

a Take-Two részvényei 6,5 százalékkal erősödtek a New York-i tőzsdén szerdán, csütörtökön pedig folytatódhat az emelkedés.

a Sensor Tower elemzőcég becslése szerint pedig máris több mint 17 millió példány kelt el belőle, ami meghaladja az 1,65 milliárd dolláros árbevételt.

A játék az időzónákat követve, helyi idő szerint éjfélkor vált elérhetővé az egyes országokban, elsőként Új-Zélandon. A megjelenést világszerte visszaszámláló rendezvények kísérték, és a rajongók közül sokan szabadságot vettek ki vagy beteget jelentettek, hogy azonnal kipróbálhassák az új részt.

Indiában még Narendra Modi miniszterelnök is a játék által ihletett bejegyzést tett közzé a közösségi médiában, több helyi vállalat – például a mintegy félezer főt foglalkoztató Boat szórakoztatóelektronikai cég – pedig külön szabadnapot adott a dolgozóinak a premier alkalmából. Bár egyes közgazdászok a kieső munkaórák miatti termelékenységcsökkenésre figyelmeztettek, a piaci elemzők szerint a konzolok, a háttértárak és maga a szoftver értékesítése, sőt még a megugró ételrendelések is érezhető gazdasági élénkülést hoznak.

A 2013-as előző rész Los Angelesre épülő Los Santos városából a cselekmény ezúttal a Floridát mintázó Leonida államba, azon belül is a Miamit idéző Vice Citybe költözött. Az igazi Miami sem maradt ki az ünneplésből, a város NBA-csapata, a Miami Heat ugyanis a játék jellegzetes neonrózsaszín és kék színeibe öltöztette a pályáját és az arénáját a Milwaukee Bucks elleni mérkőzésére.

A játékosok két főszereplő, a bűntársként és szerelmi partnerként tevékenykedő Lucia Caminos és Jason Duval között váltogathatnak, kapcsolatuk alakulása pedig a felhasználók döntésein múlik. Lucia szerepeltetése a korábbi részeket ért kritikákra is válasz, a sorozatból ugyanis sokáig hiányoztak az irányítható női főhősök.

Ez üzletileg is indokolt lépés, mivel a Bain & Company tanácsadócég felmérése szerint az Egyesült Államokban a GTA VI játékosainak várhatóan már a 40 százaléka nő.

Bár az 1997-ben indult sorozat mindig is a bűnözésről, az autólopásokról és a morálisan megkérdőjelezhető küldetésekről volt ismert, az új rész a szakértők szerint szakít a korábbi, öncélúan provokatív stílussal. Tore Olsson, a Tennessee Egyetem professzora – aki a GTA-játékokon keresztül oktatja az 1980 utáni amerikai történelmet – rámutatott, hogy az előzetes anyagok alapján a program inkább az etikusabb játékstílust jutalmazza. Noha a főszereplők továbbra is törvényen kívüliek, a játékmenet nem követeli meg az értelmetlen vérengzést, sőt bizonyos esetekben kifejezetten bünteti az ilyen viselkedést.

Forrás: Reuters

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