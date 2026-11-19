Nvidia: az erős számok önmagukban nem oldanak meg mindent
Az Nvidia kapcsán a beszélgetés egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy érdemes különválasztani a vállalat rövid távú üzleti teljesítményét és a hosszabb távú kockázatokat. Az adásban ismertetett gyorsjelentés a bevétel és az egy részvényre jutó tisztított eredmény szintjén is felülmúlta a várakozásokat, miközben a következő negyedévre adott előrejelzés is erős keresletet jelzett.
Viktor szerint különösen figyelemre méltó, hogy a vállalat ekkora bevételi bázis mellett is rendkívüli növekedést és magas nyereséghányadokat tud felmutatni. A termékek, a technológiai ökoszisztéma és a partnerkapcsolatok rövid távon továbbra is erős támaszt jelenthetnek.
A vezetés körüli bizonytalanság, a kínai értékesítések kilátásai és az esetleges szervezeti változások hatása ugyanakkor már közép- és hosszú távú kérdés. A két műsorvezető a részvény megítélésében sem jutott teljesen közös nevezőre:
Áron vételi lehetőséget látott az esésben, Viktor viszont a hosszabb távú grafikon alapján óvatosságot tartott indokoltnak.
Anthropic: jó sztori, de mennyi növekedést fizetünk meg előre?
Az Anthropic tőzsdei megjelenéséről szóló blokk fő dilemmája az volt, hogy a gyors bevételnövekedés képes lesz-e ellensúlyozni a mesterséges intelligencia fejlesztésének és működtetésének hatalmas költségeit. A beszélgetésben a vállalati felhasználásra épülő üzleti modell és az erős partnerkapcsolatok a pozitívumok között szerepeltek, az értékeltség és a jelentős jövőbeli kötelezettségvállalások viszont komoly kockázatként jelentek meg.
Viktor szerint az árazás már nagyon jelentős növekedést feltételez, de ettől a részvény rövid távon még drágábbá válhat. A jegyzés iránti érdeklődés és a kezdeti kereslet ugyanis más időtávon mozgatja az árfolyamot, mint a nyereségesség kérdése.
Az adásban arra is felhívták a figyelmet, hogy a későbbi részvénykibocsátások és az értékesítési korlátozások lejárta újabb kínálatot hozhat a piacra. Egy látványos tőzsdei rajt ezért önmagában még nem dönti el, hogy hosszabb távon is jó befektetés lesz-e a papír.
Nagyobb az esés, mint amit az indexek mutatnak
A beszélgetés másik fontos tanulsága szerint a vezető indexek önmagukban nem mutatják meg, mekkora korrekció zajlik a piac egyes részeiben. Az egészségügy, az energia, a közművek és egyes fogyasztási részvények felértékelődése részben elfedi a technológiai szektor gyengeségét. Ezzel sajátos árazási helyzet alakult ki: az adásban bemutatott összevetés szerint
bizonyos gyorsan növekvő technológiai cégek jóval alacsonyabb eredményszorzón forognak, mint például a Walmart vagy a Costco.
A kérdés most az, hogy tartós marad-e ez az átrendeződés, vagy a technológiai részvények esése és a defenzív papírok drágulása már egy ellenkező irányú rotáció lehetőségét készíti elő.
A teljes adásból mindezek mellett kiderül, hogy milyen visszásságokra világítanak rá a Deutsche Bank kiszivárgott dokumentumai, hogyan befolyásolhatja a vagyonadó a hazai cégek tőzsdére lépését, hol tartanak a magyar állampapírhozamok, és milyen eszközökben látnak most szakértőink vételi lehetőséget.
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