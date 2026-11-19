Az Anthropic minden idők legnagyobb részvénykibocsátását hajtja ma végre, amivel

még a SpaceX idén júniusi, 75 milliárd dolláros rekordját is megdönti.

A Claude nevű mesterségesintelligencia-modellt fejlesztő vállalat eredetileg 825 millió részvény értékesítését tervezte, részvényenként 70–78 dolláros ársávban, ami legfeljebb 64,4 milliárd dolláros kibocsátást jelentett volna. Az elképesztő befektetői érdeklődés miatt viszont végül közel 19 százalékkal több, összesen 980 millió részvényt értékesítettek, ráadásul a végleges kibocsátási árfolyamot 83 dollárban határozták meg. Ez az eredeti ársáv felső szélénél 6,4 százalékkal magasabb ár, a teljes nyilvános részvénykibocsátás értéke pedig így 81,34 milliárd dollárra emelkedett. A részvények nagy észe, 956,6 millió darab újonnan kibocsátott papír, további 23,6 millió részvényt pedig meglévő tulajdonosok értékesítettek.

Az érdeklődés már a részvényjegyzés első napjaiban óriási volt,

november 12-én már közel hatszoros volt a túljegyzés,

vagyis a befektetők nagyjából hatszor annyi részvényre jeleztek vételi igényt, mint amennyit a vállalat eredetileg felajánlott. A pontos végleges túljegyzési arányt nem hozták nyilvánosságra, de a kibocsátott részvénymennyiség és a kibocsátási ár egyidejű megemelése egyértelműen jelzi az intézményi befektetők rendkívüli érdeklődését. Ráadásul a nyilvános kibocsátással párhuzamosan hét nagy technológiai vállalat, köztük a Google, az Nvidia, a Microsoft és az AMD további 26 milliárd dollár értékben vásárol Anthropic-részvényeket, ugyanazon a 83 dolláros áron. Ezzel a nyilvános és a zártkörű tranzakció együttes értéke eléri a 107,3 milliárd dollárt,

a vállalat teljes hígulással számított értékeltsége pedig megközelíti az 1500 milliárd dollárt.

Az Anthropic tőzsdei bevezetésének jelentősége messze túlmutat a rekordméretű tőkebevonáson. A vállalat az első olyan vezető, csúcskategóriás mesterségesintelligencia-modelleket fejlesztő társaság, amelynek részvényeivel a nyilvános tőzsdén is lehet kereskedni, így az IPO először ad közvetlen piaci értékelési kapaszkodót az olyan AI-fejlesztők megítéléséhez, mint az OpenAI. A hatalmas kereslet azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt hetekben komoly eladási hullám söpört végig a technológiai részvényeken, és egyre több befektető kérdőjelezi meg a mesterséges intelligenciába áramló óriási beruházások megtérülését. Az Anthropic debütálása ezért az egész AI-szektor számára fontos erőpróba lehet. A jelentős túljegyzés miatt a kibocsátás során részvényhez nem jutó befektetők a kereskedés megindulása után is vásárolhatnak, ami tovább hajthatja az árfolyamot, de azért érdemes észben tartani, hogy a rendkívül magas értékeltség és a kezdeti árfolyam-ingadozás komoly kockázatot jelent azoknak, akik csak a tőzsdei bevezetés után szállnak be.

Címlapkép forrása: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images