AI-rali
Még el se indult a kereskedés az Anthropic részvényeivel, máris jó a hangulat a mesterséges intelligencia szektorban a tőzsdén. A tech túlsúlyos Nasdaq index 1,8 százalék pluszba lendült, az elmúlt hetekben nagyot esett Nvidia árfolyama pedig 4 százalékot pattant fel.
Már 150 dolláros célárat is kapott az Anthropic
A tőzsdei bemutatkozás napján már több, a kibocsátás szervezésében részt nem vevő elemzőház is elkezdte követni az Anthropicot. A Needham vételi ajánlást és 150 dolláros célárat adott a Claude fejlesztőjére, ami 81 százalékkal magasabb a 83 dolláros kibocsátási árnál. Az elemzőház ritka befektetési lehetőségnek tartja az Anthropicot, és úgy látja, hogy a cég idővel az Amazonhoz vagy a Microsofthoz hasonlóan meghatározó szerepet tölthet be a technológiai szektorban.
A Bloomberg összesítése szerint az eddig közzétett öt ajánlás mindegyike vételre szól. Az átlagos célár 116 dollár körül van, ami a kibocsátási árhoz képest közel 40 százalékos felértékelődést jelentene.
GIGA
Az Anthropic minden korábbi rekordot megdöntve a történelem legnagyobb tőzsdei részvénykibocsátását hajtotta végre, a hivatalos szám: 107,3 milliárd dollár.
A cég a nyilvános részvénykibocsátásban 81,3 milliárd dollárt vont be, ehhez jön még további 26 milliárd dollár, ekkora értékben értékesített részvényeket hét technológiai óriáscégnek, köztük az Alphabetnek, az Nvidiának és a Microsoftnak.
A részvények végleges kibocsátási árát 83 dollárban határozták meg, amivel a vállalat értéke a részvényopciókat és más, később részvénnyé váló jogosultságokat is figyelembe véve eléri az 1500 milliárd dollárt.
Dollármilliomosok születnek ma
A tőzsdei bevezetés az Anthropic több ezer munkatársát teheti dollármilliomossá. A CNBC becslése szerint az alkalmazottak részvényvagyona átlagosan meghaladhatja a 40 millió dollárt. A cég 1,77 milliárd részvényre adott opciót, a legnagyobb nyereségre pedig azok számíthatnak, akik korán csatlakoztak. Becslések szerint több mint 400 munkavállaló vagyona nőhet 100 millió dollár közelébe a jelenlegi részvényár mellett.
Az értékesítési korlátozások miatt a dolgozók csak később válthatják pénzre a részvényeiket. A felszabaduló vagyon idővel élénkítheti a San Franciscó-i ingatlanpiacot.
Rekordot döntött a lakossági kereslet az Anthropic részvényei iránt
A CNBC forrásai szerint még egyetlen tőzsdei bevezetésnél sem mutatkozott akkora lakossági kereslet, mint az Anthropic IPO-jánál. A vállalat a felkínált részvények mintegy 20 százalékát szánta lakossági befektetőknek, akik egy átlagos kibocsátásnál a részvények 5–10 százalékát kapják.
A CNBC-nek nyilatkozó források szerint a részvény már az első kereskedési napon valamivel 100 dollár fölé emelkedhet. Már a 100 dolláros árfolyam is több mint 20 százalékos emelkedést jelentene a 83 dolláros kibocsátási árhoz képest.
Hamarosan indul a kereskedés
Az Anthropic részvényeivel a tervek szerint ma, november 19-én, csütörtökön, magyar idő szerint 16 órakor indul a kereskedés a Nasdaqon, ANT ticker alatt. Az amerikai részvénypiac ugyan már 15:30-kor kinyit, az újonnan tőzsdére lépő vállalatok papírjaival azonban gyakran csak később kezdődik meg a tényleges kereskedés. Az Anthropic esetében magyar idő szerint 15:50-kor teszik elérhetővé a részvényeket az árjegyzéshez, ekkor kezdődhet meg az ajánlatok összegyűjtése és a nyitóár kialakítása, az első kötések pedig várhatóan tíz perccel később történhetnek meg. A 16 órás kezdés a tervezett időpont, nagy érdeklődés esetén a tényleges indulás későbbre is tolódhat. A részvényeket 83 dolláros kibocsátási áron értékesítették, de az indikációk alapján 100 dollár felett indulhat kereskedés a papírokban.
Történelmi nap a mai az amerikai tőzsdén
Az Anthropic minden idők legnagyobb részvénykibocsátását hajtja ma végre, amivel
még a SpaceX idén júniusi, 75 milliárd dolláros rekordját is megdönti.
A Claude nevű mesterségesintelligencia-modellt fejlesztő vállalat eredetileg 825 millió részvény értékesítését tervezte, részvényenként 70–78 dolláros ársávban, ami legfeljebb 64,4 milliárd dolláros kibocsátást jelentett volna. Az elképesztő befektetői érdeklődés miatt viszont végül közel 19 százalékkal több, összesen 980 millió részvényt értékesítettek, ráadásul a végleges kibocsátási árfolyamot 83 dollárban határozták meg. Ez az eredeti ársáv felső szélénél 6,4 százalékkal magasabb ár, a teljes nyilvános részvénykibocsátás értéke pedig így 81,34 milliárd dollárra emelkedett. A részvények nagy észe, 956,6 millió darab újonnan kibocsátott papír, további 23,6 millió részvényt pedig meglévő tulajdonosok értékesítettek.
Az érdeklődés már a részvényjegyzés első napjaiban óriási volt,
november 12-én már közel hatszoros volt a túljegyzés,
vagyis a befektetők nagyjából hatszor annyi részvényre jeleztek vételi igényt, mint amennyit a vállalat eredetileg felajánlott. A pontos végleges túljegyzési arányt nem hozták nyilvánosságra, de a kibocsátott részvénymennyiség és a kibocsátási ár egyidejű megemelése egyértelműen jelzi az intézményi befektetők rendkívüli érdeklődését. Ráadásul a nyilvános kibocsátással párhuzamosan hét nagy technológiai vállalat, köztük a Google, az Nvidia, a Microsoft és az AMD további 26 milliárd dollár értékben vásárol Anthropic-részvényeket, ugyanazon a 83 dolláros áron. Ezzel a nyilvános és a zártkörű tranzakció együttes értéke eléri a 107,3 milliárd dollárt,
a vállalat teljes hígulással számított értékeltsége pedig megközelíti az 1500 milliárd dollárt.
Az Anthropic tőzsdei bevezetésének jelentősége messze túlmutat a rekordméretű tőkebevonáson. A vállalat az első olyan vezető, csúcskategóriás mesterségesintelligencia-modelleket fejlesztő társaság, amelynek részvényeivel a nyilvános tőzsdén is lehet kereskedni, így az IPO először ad közvetlen piaci értékelési kapaszkodót az olyan AI-fejlesztők megítéléséhez, mint az OpenAI. A hatalmas kereslet azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt hetekben komoly eladási hullám söpört végig a technológiai részvényeken, és egyre több befektető kérdőjelezi meg a mesterséges intelligenciába áramló óriási beruházások megtérülését. Az Anthropic debütálása ezért az egész AI-szektor számára fontos erőpróba lehet. A jelentős túljegyzés miatt a kibocsátás során részvényhez nem jutó befektetők a kereskedés megindulása után is vásárolhatnak, ami tovább hajthatja az árfolyamot, de azért érdemes észben tartani, hogy a rendkívül magas értékeltség és a kezdeti árfolyam-ingadozás komoly kockázatot jelent azoknak, akik csak a tőzsdei bevezetés után szállnak be.
Címlapkép forrása: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images
A tőzsdék számára kritikus pillanatban érkezik ma az Anthropic IPO-ja
Rekordösszegű, 81 milliárd dolláros elsődleges részvénykibocsátással (IPO) debütál a Wall Streeten a Claude chatbotot fejlesztő Anthropic. A mesterségesintelligencia-szektor első élvonalbeli szereplőjeként tőzsdére lépő vállalat 1500 milliárd dolláros piaci kapitalizációt ért el, miközben a befektetők egyre óvatosabban szemlélik az iparág hatalmas tőkeigényét és a hosszú távú megtérülést.
Kaszálnak a bankok az Anthropic tőzsdére lépésén
Összesen 550 millió dolláros jutalékot fizet a Wall Street-i bankoknak az Anthropic a történelmi léptékű tőzsdei bevezetésében nyújtott közreműködésükért. A mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat ezzel a bevont tőke és a pénzintézeteknek kifizetett díjak tekintetében is megdönti az eddigi csúcstartó SpaceX rekordját - írta meg a Bloomberg.
Történelmi roham a tőzsdén: hatalmas az érdeklődés az Anthropic részvényei iránt
A vártnál is jóval nagyobb befektetői érdeklődés miatt az Anthropic a tőzsdei bevezetése keretében kibocsátandó részvények számának növelését fontolgatja, a kibocsátási ár pedig 80 dollár felett lehet - közölte a CNBC. A Claude nyelvi modelleket fejlesztő mesterségesintelligencia-vállalat kedden lezárta a könyvépítést, a végleges árazásról pedig várhatóan szerda délután, a piaczárást követően dönt, holnap pedig indul is a kereskedés.
Itt az év egyik legnagyobb tőzsdei sztorija - Érdemes beszállni?
Jön az év egyik legnagyobb tőzsdei eseménye, az Anthropic tőzsdére lépésével akár egy 1500 milliárd dolláros vállalat jelenhet meg a részvénypiacon, az érdeklődés pedig óriási, hatalmas a túljegyzés. A cégnél a növekedés elképesztő, a várakozások óriásiak, de az árazásban ez tükröződik is, ráadásul komoly kockázatok is vannak a sztoriban. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az év egyik legjobban várt részvénykibocsátása előtt, megnéztük, miből keres pénzt az Anthropic, mennyit érhet valójában a vállalat, milyen növekedést várnak tőle az elemzők, és mire kell különösen figyelniük azoknak, akik a tőzsdei kibocsátás után részvényesként is beszállnának az AI-sztoriba.
Még nincs is tőzsdén, de egy elemző máris vételre ajánlja az Anthropic részvényeit
Még el sem indult az Anthropic részvényeinek tőzsdei kereskedése, a New Street Research elemzőház máris vételi ajánlással és jelentős felértékelődési potenciált tükröző célárral kezdte meg a mesterséges intelligenciával foglalkozó cég követését. A Claude nyelvi modellt fejlesztő vállalat tőzsdei bevezetése az idei második olyan elsődleges részvénykibocsátás, amelynél a cégérték meghaladja az ezermilliárd dollárt, a tranzakcióval pedig több mint 64 milliárd dollárnyi friss tőkét terveznek bevonni - írja a CNBC.
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