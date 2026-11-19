Japánban is nagy érdeklődés kísérte az Anthropic részvénykibocsátását, a befektetők több mint 1500 milliárd jen, vagyis 9,4 milliárd dollár értékben adtak le vételi megbízásokat, ami több mint háromszoros túljegyzés, írja a Bloomberg.

Az Anthropic 36,1 millió részvényt értékesített Japánban, darabonként 83 dolláros áron, így közel 3 milliárd dollárhoz jutott.

Érdekesség, hogy a papírok többségét kisbefektetők vásárolták meg, a kibocsátást szervező Mizuho Securities pedig önmagában a japán részvénycsomag több mint felét értékesítette.

A hatalmas kereslet ellenére az Anthropic kevesebb részvényt adott el Japánban az eredetileg tervezett 38,5–50 millió darabnál, ami arra utalhat, hogy a részvények egy részét más piacokra irányították át. A japán értékesítés a teljes globális kibocsátás 3,7 százalékát tette ki.

A Bloomberg szerint világszerte közel hétszer annyi Anthropic-részvényre érkezett vételi igény, mint amennyit felajánlottak, és a vállalat a részvények elosztásánál előnyben részesítette korábbi befektetőit.