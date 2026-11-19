Az Nvidia után újabb amerikai chipgyártó kínai kapcsolatai kerültek célkeresztbe. A Hunterbrook Capital befektetési társaság azzal vádolja az AMD-t, hogy olyan vállalatokkal állhat üzleti kapcsolatban, amelyek az amerikai exportkorlátozások miatt tiltólistára kerültek. A cég szerint egy kínai szervergyártó azután is hozzájutott az AMD újabb szoftverfrissítéseihez, hogy az amerikai hatóságok megtiltották bizonyos technológiák engedély nélküli exportját a vállalat számára. A Hunterbrook az állításai nyilvánosságra hozatalával párhuzamosan beshortolta az AMD részvényeit. Az AMD árfolyama ma nagyot esett.

Komoly vádakat fogalmazott meg az AMD-vel szemben a Hunterbrook Capital amerikai befektetési társaság, amely szerint

a chipgyártó olyan kínai vállalatokkal állhat üzleti kapcsolatban, amelyek amerikai exportkorlátozások miatt tiltólistára kerültek.

A Hunterbrook csütörtökön közzétett elemzése szerint az AMD technológiái olyan cégekhez is eljuthattak, amelyeknek az Egyesült Államok külön engedély nélkül megtiltotta bizonyos amerikai termékek és technológiák beszerzését. A befektetési társaság egyúttal bejelentette, hogy shortpozíciót nyitott az AMD részvényeire.

A vizsgálat középpontjában az IEIT Systems nevű kínai szervergyártó áll, amelyet az amerikai kereskedelmi minisztérium 2025 márciusában helyezett tiltólistára. A Hunterbrook szerint a vállalat ezt követően is legalább hat alkalommal épített be újabb AMD-szoftvereket a szervereibe, a legfrissebb változat idén október 19-én jelent meg. A befektetési társaság három további céget is azonosított, amelyek az IEIT-hez köthetők, és szinte teljesen azonos AMD-szoftvereket használnak. Ezek a kínai Maginfra, a szingapúri Kaytus és az amerikai Aivres, amelyek saját márkanév alatt értékesítenek AMD-chipekkel felszerelt szervereket. A Hunterbrook szerint ez arra utalhat, hogy a tiltólistára került kínai vállalat által fejlesztett termékek más cégeken keresztül továbbra is piacra kerülhetnek.

Különösen érdekes az Aivres szerepe, amelynek neve korábban az Nvidia kínai üzleteivel kapcsolatban is felmerült. A New York Times szeptemberi beszámolója szerint a vállalat 2024 áprilisa és 2026 februárja között legalább 5,6 milliárd dollár értékű technológiai berendezést exportált Délkelet-Ázsiába, ebből több mint 3 milliárd dollárnyi szállítmány fejlett Nvidia-chipeket tartalmazó számítógépekből állt. Ezek egy része olyan adatközpontokba került, amelyek kínai technológiai cégeket szolgálnak ki. Az AMD saját honlapján az Aivres szerepel azok között a gyártók között, amelyek az Nvidia termékeivel versenyző AMD Instinct AI-chipekre építenek szervereket. A Hunterbrook szerint ez azt mutatja, hogy az AMD kínai kapcsolatai hasonló kockázatokat hordozhatnak, mint amelyek az Nvidia számára már komoly problémákat okoztak.

A történet azért különösen kellemetlen az AMD számára, mert bevételeinek jelentős része Kínához és Szingapúrhoz kötődik. A vállalat árbevételének több mint 20 százalékát kínai és hongkongi ügyfeleknek számlázza, 2025-ben pedig 4,28 milliárd dolláros, a teljes bevétel több mint 10 százalékát kitevő forgalmat számolt el szingapúri ügyfelektől. Washington közben éppen szigorítja a fejlett félvezetők exportját. November 19-én új engedélyezési szabályok lépnek életbe, amelyek Szingapúrra és további négy országra is kiterjednek, 2027 januárjában pedig olyan előírás alkalmazása is megkezdődhet, amely a tiltólistás vállalatok többségi tulajdonában álló külföldi cégekre is vonatkozik. Mindez késleltetheti vagy akár meg is akadályozhatja az AMD egyes nemzetközi szállításait.

A Hunterbrook további kínai kapcsolatokat is kifogásolt. Az AMD 2025-ben 67 millió dollár licencbevételt számolt el, amelyet a befektetési társaság két, már 2019-ben amerikai tiltólistára került kínai chipgyártó vegyesvállalathoz kötött. Emellett az AMD chipjeinek összeszerelését, tesztelését és végső csomagolását nagyrészt két olyan vállalat végzi, amelyekben a kínai Tongfu Microelectronics 85 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, az AMD részesedése pedig 15 százalék. A chipgyártó az egyik vállalatnak 100 millió dollár hitelt is nyújtott. Ez azt jelenti, hogy az AMD kínai kitettsége az értékesítés mellett a gyártási folyamat fontos szakaszaira is kiterjed, ami az amerikai–kínai technológiai konfliktus további éleződése esetén újabb kockázatokat jelenthet.

Az AMD a Hunterbrook állítása szerint a vizsgálat megjelenéséig nem adott érdemi választ a felmerült kérdésekre, az sem ismert, hogy rendelkezik-e az érintett üzletekhez szükséges exportengedélyekkel. A befektetők számára a történet azért lehet különösen fontos, mert az AMD-t sokan az Nvidia egyik legnagyobb kihívójaként tartják számon a mesterséges intelligenciához szükséges chipek piacán, és az Nvidia kínai korlátozásaiból akár profitálhatott volna.

A Hunterbrook mostani vizsgálata viszont azt veti fel, hogy az AMD sem feltétlenül kevésbé sérülékeny a szigorodó amerikai szabályozással szemben.

Az AMD árfolyama jelenleg 6 százalék mínuszban áll.

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