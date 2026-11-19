A PensionsEurope 2026-os lisszaboni éves konferenciáján Patrick Hoedjes, az EIOPA szakpolitikáért és felügyeleti konvergenciáért felelős vezetője rámutatott, hogy sürgősen újra kell gondolni a kiegészítő nyugdíjrendszerek felépítését. Bár az egyéni választás szabadságát általában pozitívumként értékeljük, a túl sok opció valójában akadályozza a részvételt.

Az emberek tisztában vannak az előtakarékosság fontosságával, ám a bonyolult döntési helyzetekben könnyen elbizonytalanodnak, és inkább nem lépnek.

Hoedjes szerint az automatikus beléptetés jelenti a megoldást, a rendszereket pedig úgy kell megtervezni, hogy a legkevesebb egyéni döntést igénylő, legegyszerűbb út is biztos megélhetést nyújtson időskorban. Hozzátette, hogy a pénzügyi tudatosság fejlesztése önmagában nem orvosolja a rendszertervezési hibákat, a felelősséget ugyanis nem lehet teljes egészében az egyénekre hárítani.

A szakember a befektetési kockázatokkal kapcsolatos hagyományos felfogást is megkérdőjelezte, hangsúlyozva, hogy a túlzott óvatosság hosszú távon alááshatja a nyugdíjcélú megtakarítások értékét. Bár a felügyeleti szervek maguk is gyakran intenek óvatosságra, a nyugdíjcélú megtakarítások hosszú távú jellege miatt elengedhetetlen a kockázatvállalás, különben a hozamok nem tudják ellensúlyozni az inflációt. Az iparág ráadásul gyakran túlságosan a piaci árfolyam-ingadozásokra összpontosít, miközben háttérbe szorul egy sokkal alapvetőbb kihívás, az élettartam-kockázat, vagyis annak a veszélye, hogy a nyugdíjas túléli a megtakarításait.

Ennek kezelésére a kollektív nyugdíjkonstrukciók és a kockázatmegosztási mechanizmusok nyújthatnak megoldást, amelyeket azonban a megtakarítók gyakran félreértenek. Sokakat visszatart az az aggodalom, hogy mi történik a befizetett pénzükkel, ha a vártnál korábban halnak meg. Hoedjes szerint a kommunikációban is váltásra van szükség, és világossá kell tenni, hogy a nyugdíjrendszerek "közösségi" elemei a megtakarító jól felfogott saját érdekéből léteznek, hiszen ezek védik meg őt attól, hogy időskorára elfogyjon a pénze.

A hatékonyabb működés érdekében az EIOPA vezetője nagyobb átláthatóságot sürgetett a nyugdíjalapok teljesítménye, a levont költségek és a befektetési hozamok terén. Az egyértelmű és hozzáférhető adatok – például az, hogy pontosan mennyit fizet be a tag, és abból mennyi költséget vonnak le – nemcsak a szolgáltatók elszámoltathatóságát javítják, hanem az intézmények közötti versenyt is élénkítik, ami végső soron magasabb nyugdíjakhoz vezet.

Hoedjes végül kitért az EU Megtakarítási és Befektetési Uniójának (SIU) jelentőségére is, amelyet nem pusztán lehetőségnek, hanem elengedhetetlen szükségszerűségnek nevezett. Figyelmeztetett, hogy az európai piacok jelenlegi széttagoltsága gyengíti a közösség gazdasági és geopolitikai ellenálló képességét. Hangsúlyozta, hogy a SIU célja nem az, hogy újabb pénzügyi termékeket zúdítsanak a lakosságra, hanem a belső piac működésének alapvető megreformálása, mindig szem előtt tartva a megtakarítók hosszú távú érdekeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images