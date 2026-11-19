A PensionsEurope 2026-os lisszaboni éves konferenciáján Patrick Hoedjes, az EIOPA szakpolitikáért és felügyeleti konvergenciáért felelős vezetője rámutatott, hogy sürgősen újra kell gondolni a kiegészítő nyugdíjrendszerek felépítését. Bár az egyéni választás szabadságát általában pozitívumként értékeljük, a túl sok opció valójában akadályozza a részvételt.
Az emberek tisztában vannak az előtakarékosság fontosságával, ám a bonyolult döntési helyzetekben könnyen elbizonytalanodnak, és inkább nem lépnek.
Hoedjes szerint az automatikus beléptetés jelenti a megoldást, a rendszereket pedig úgy kell megtervezni, hogy a legkevesebb egyéni döntést igénylő, legegyszerűbb út is biztos megélhetést nyújtson időskorban. Hozzátette, hogy a pénzügyi tudatosság fejlesztése önmagában nem orvosolja a rendszertervezési hibákat, a felelősséget ugyanis nem lehet teljes egészében az egyénekre hárítani.
A szakember a befektetési kockázatokkal kapcsolatos hagyományos felfogást is megkérdőjelezte, hangsúlyozva, hogy a túlzott óvatosság hosszú távon alááshatja a nyugdíjcélú megtakarítások értékét. Bár a felügyeleti szervek maguk is gyakran intenek óvatosságra, a nyugdíjcélú megtakarítások hosszú távú jellege miatt elengedhetetlen a kockázatvállalás, különben a hozamok nem tudják ellensúlyozni az inflációt. Az iparág ráadásul gyakran túlságosan a piaci árfolyam-ingadozásokra összpontosít, miközben háttérbe szorul egy sokkal alapvetőbb kihívás, az élettartam-kockázat, vagyis annak a veszélye, hogy a nyugdíjas túléli a megtakarításait.
Ennek kezelésére a kollektív nyugdíjkonstrukciók és a kockázatmegosztási mechanizmusok nyújthatnak megoldást, amelyeket azonban a megtakarítók gyakran félreértenek. Sokakat visszatart az az aggodalom, hogy mi történik a befizetett pénzükkel, ha a vártnál korábban halnak meg. Hoedjes szerint a kommunikációban is váltásra van szükség, és világossá kell tenni, hogy a nyugdíjrendszerek "közösségi" elemei a megtakarító jól felfogott saját érdekéből léteznek, hiszen ezek védik meg őt attól, hogy időskorára elfogyjon a pénze.
A hatékonyabb működés érdekében az EIOPA vezetője nagyobb átláthatóságot sürgetett a nyugdíjalapok teljesítménye, a levont költségek és a befektetési hozamok terén. Az egyértelmű és hozzáférhető adatok – például az, hogy pontosan mennyit fizet be a tag, és abból mennyi költséget vonnak le – nemcsak a szolgáltatók elszámoltathatóságát javítják, hanem az intézmények közötti versenyt is élénkítik, ami végső soron magasabb nyugdíjakhoz vezet.
Hoedjes végül kitért az EU Megtakarítási és Befektetési Uniójának (SIU) jelentőségére is, amelyet nem pusztán lehetőségnek, hanem elengedhetetlen szükségszerűségnek nevezett. Figyelmeztetett, hogy az európai piacok jelenlegi széttagoltsága gyengíti a közösség gazdasági és geopolitikai ellenálló képességét. Hangsúlyozta, hogy a SIU célja nem az, hogy újabb pénzügyi termékeket zúdítsanak a lakosságra, hanem a belső piac működésének alapvető megreformálása, mindig szem előtt tartva a megtakarítók hosszú távú érdekeit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
3D-nyomtatóval készített fegyvereket, terrortámadásra készült a 18 éves diák
Egy mecset ellen Németországban.
Durva fenyegetést kapott a térség: az Egyesült Államok támogatása a háborúba sodorhatja őket
Ismét kiadta a figyelmeztetést Teherán.
Meglépi a Várkerület is: egyes helyeken teljes Airbnb-tiltás és milliós bírság jön
A budai Várban 2028. január elsejétől teljes tiltás lesz a rövid távú lakáskiadóknak.
Megint ráugrottak a magyar tízéves kötvényekre
Sikeres aukciót tartott az ÁKK.
Elon Musk nyíltan visszavágott: szerinte Zelenszkij nem mond igazat az ukrán műholdhálózatról
Folytatódik az adok-kapok a Starlink és a Starshield körül.
Nagy a baj: szó szerint faképnél hagyta a Pentagon embere az ukránokat a NATO-találkozón
Boris Pistorius egyenesen ostobaságnak nevezte Coldby kirohanását.
Nagy esés után jöhet a fordulat? Egyre izgalmasabbak az AI-részvények
Az Nvidia erős számai önmagukban nem oldanak meg mindent.
"A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca
Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A
Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni? A magyar családtámogatási rendszer 2026-ban továbbra is Euró
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Pénz a Covid idején
Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Vége a bonyolult szűrőbeállításoknak: mesterséges intelligencia segít autót keresni (x)
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Szexbotrány az Nvidia élén: bajban van a chipgyártó?
Hiába jelentett erőset a cég, sötét felhők gyülekeznek felette.
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?