A „blue chip” ritkaságokra vadászó szenvedélyes gyűjtőket éppúgy gazdag kínálat várja a BÁV ART háromnapos művészeti árverésén, mint azokat, akik most készülnek belépni a gyűjtők világába, vagy egyszerűen otthonukat, mindennapjaikat szeretnék „feldobni” egy-egy kvalitásos műtárggyal.

Írásunkban az egyes műtárgycsoportok legfontosabb tételeit mutatjuk be, de érdemes alaposan végigböngészni az árverés teljes anyagát, hiszen a néhány száz-, vagy akár néhány tízezer forintos művek kategóriájában is bőven találni izgalmas, meglévő kollekciók kiegészítéséhez, a gyűjteményépítés első lépéseinek megtételéhez vagy ajándéknak kiválóan alkalmas tárgyakat.

A festménynap sztárjának – mint az utóbbi évek aukcióin oly sokszor – ezúttal is Vaszary János ígérkezik, akitől – több más munka mellett – egy 1935 körül készült olajfestmény, az Art deco táncosok kerül kalapács alá. A 46 millió forintos induló árat kapott, lendületes kompozíciójával, élénk színeivel és expresszív ecsetkezelésével kitűnő alkotás a művész kései korszakának karakteres műve.

Vaszary János: Art deco táncosok, 1935 körül

Szinte mindig megkülönböztetett érdeklődésre tarthatnak számot a műpiacon még sohasem szerepelt, vagy oda több emberöltőnyi távollét után visszatérő munkák. Ilyen tétel lesz ezúttal Paál László 1875-ben született Erdőben című festménye, aminek provenienciája is érdekes, hiszen – mielőtt eltűnt a nagyközönség szeme elől – báró Kohner Adolf neves gyűjteményének fontos darabja volt. Paál barbizoni korszakának intim hangulatú alkotására 8,5 millió forinton kezdődhet a licit. Ennél egy millióval magasabban kezd Rippl-Rónai József pasztell női portréja, míg Aba-Novák Vilmos Nemzedékek című temperáját 6,5 millió, Márffy Ödön kedvelt Csinszka-portréinak egyikét 4,2 millió forintról indítják. Kvalitásos munkák képviselik mások mellett Perlmutter Izsák, Tornai Gyula, Batthyány Gyula, Czóbel Béla, Egry József, Kádár Béla, Fényes Adolf, Kontuly Béla, Patkó Károly és Vörös Géza művészetét is, míg a kortársaknál többek között Konok Tamás, Haraszty István, Ujházi Péter, Nádler István és Váli Dezső munkáira, valamint az 1970-es évek végén kiadott József Attila- és Bartók Béla-emlékmappákra lehet licitálni.

Paál László: Erdőben (Erdei út, Erdőbelső), 1875

Az ékszerkínálat leglátványosabb darabja ezúttal egy 750-es finomságú aranyból készült, 406 fantáziaszínű gyémánttal díszített, összesen 65,10 karátos briliáns nyakék, ami 18 millió forintról indítva várja új tulajdonosát. A legértékesebb briliáns gyűrűk és fülbevaló párok 6-6,5 millió forintos kikiáltási árat kaptak. Különleges darab az árveréseken szinte soha fel nem bukkanó Karinthy-gyűrű, amit jó fél évszázada a legismertebb humoristák elismerésére hoztak létre és évente csak egyet adnak át belőle. A gyűrűt most bárki megszerezheti; a licit 2,6 millió forintról indul.

Briliáns nyakék

Különleges ritkaságok várják az órák szerelmeseit is. A német A. Lange & Söhne luxusmanufaktúra Grand Saxonia férfi karórája 5 millió, az Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep modellje 2,6 millió forinton kezd; utóbbi új tulajdonosa aligha fogja próbára tenni az értékes időmérő különleges, 6000 méteres mélységnek megfelelő víznyomásra tervezett ellenálló képességét. A genfi ArtyA manufaktúra 1,9 millió forintról induló ArtyA Russian Roulette Desert Eagle órájának számlapja revolvertárra emlékeztet; készítéséhez valódi fegyveralkatrészeket és töltényhüvelyeket is felhasználtak.

Lange & Söhne Grand Saxonia férfi karóra

A bútorok közül egy 1929-es, gondosan restaurált karosszék-pár emelkedik ki. A Kozma Lajos által tervezett és Fodor József jónevű üzemében kivitelezett ülőalkalmatosságok kikiáltási ára 2,4 millió forint.

Az árverésen szereplő ezüsttárgyak némelyikének értékét történelmi vonatkozások is növelik. A Széchenyi család címerével és jelmondatával díszített, 1829-ben Pesten készült, Giergl Alajos által jegyzett késő empire stílusú borhűtő 1,6 millió forintról indul, míg más ezüsttárgyak, egy 300 ezer forinton kezdő, 1848-ban készült tányér és egy 450 ezer forintos kikiáltási árú, 1801-es klasszicista dísztányér a Zichy-, illetve a Bethlen családokhoz kapcsolódnak. Egy 1908-as bécsi Jugendstil doboz sporttörténeti relikvia is egyben, hiszen az abban az évben Bécs és Budapest között megrendezett távlovaglás történetét őrzi. A közel kétkilós doboz induló ára 900 ezer forint.

Jugendstil asztali doboz, 1908

A nemzetközi iparművészetet egyebek mellett az amerikai Tiffany & Co. 1930-as évekből származó art deco ezüstdoboza képviseli. A több mint 900 grammos doboz a két világháború közötti amerikai art deco ezüstművesség egyik karakteres darabja és 400 ezer forintos kikiáltási árat kapott.

A Zsolnay-kínálatból említésre kívánkozik a Nikelszky Géza dekorterve alapján 24 csempéből összeállított 1911-es falikép, ami az 1911-es torinói világkiállítás magyar pavilonja számára készült; kezdő ára 1,4 millió forint. Nagy érdeklődésre tarthat számot az a reliefszerűen kialakított, halpárt ábrázoló, a szecessziós kerámia ritkább darabjai közé tartozó fehércserép falikép is, ami 480 ezer forintról indítva várja új tulajdonosát. A kerámiakínálat további kiemelkedő darabja Gorka Lívia ritka, hat elemből álló pannósorozata. Az 1,6 millió forintos kikiáltási árú, samottos kerámiából készült együttes a művész életművének különleges, ritka anyaghasználatával is figyelmet érdemlő alkotása.

Zsolnay falikép – Szecessziós halpár

Az árverés tételei között jónéhány fegyver is szerepel; a kardok, puskák, pisztolyok mellett még egy XVI-XVII. századi láncos buzogány is van közöttük. Kiemelt említést érdemel az a több mint 200 éves, különleges szerkezetű forgócsöves vadászpuska, ami faragott fa tusával és ágyazatával a 19. század eleji német fegyverművesség technikai megoldásait képviseli és 1,8 millió forintról indulva lehet rá licitálni.

Igazi ritkaság a Habsburg József főherceg szudáni utazását megörökítő díszes fotóalbum, melynek felvételeit zömmel a főherceg maga készítette. A több mint 400 zselatinos ezüst fotót tartalmazó bőrkötésű album induló ára 4,8 millió forint.

József Ágost királyi herceg fotóalbuma. Szudáni utazás II

A különlegességek közé tartozik az a százéves art deco vitrin is, amit Pachert Balázs, a BALAZS KICKS alapítója ajánlott fel jótékony célra. A 80 ezer forintról indított bútordarab akkor vált híressé, amikor néhány évvel ezelőtt elloptak belőle egy 4,5 millió forintot érő – később előkerült – luxuscipőt. A bútor teljes leütési árát a BÁV ART és az idén 20 esztendős Magyar Református Szeretetszolgálat együttműködésében utóbbi szervezet javára fordítják, segítve a rászoruló gyerekek karácsonyának szebbé tételét.

Az árverésre december 1-3. között kerül sor: az első napon az órák és ékszerek, a másodikon a klasszikus és kortárs festmények, valamint a bútorok, míg a harmadikon az ezüstök és a műtárgyak kerülnek kalapács alá. Az aukció anyaga itt tekinthető meg.

Címlapkép: Vaszary János: Art deco táncosok, 1935 körül. Forrás: BÁV ART