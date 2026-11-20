Az OTP harmadik negyedéves gyorsjelentését követően egymás után módosítják a céláraikat a nagy elemzőházak, most a JP Morgan lépett, és minimálisan, de csökkentette az OTP-re vonatkozó célárát. Az ajánlás továbbra is felülsúlyozás.

A JP Morgan 55 ezer forintról 54 ezer forintra csökkentette az OTP-célárát, az ajánlás továbbra is felülsúlyozás.

A Reuters adatbázisában az elemzői célárak átlaga 48 626 forint, ami 18 százalékkal magasabb, mint a legutóbbi záróár. A legfrissebb célárak azonban már bőven 50 ezer forint felettiek. Azok alapján még magasabb felértékelődési potenciál adódik

Az elemzők optimisták az OTP-re, 8 elemző vételre, 4 pedig tartásra ajánlja az OTP papírjait, eladás, ajánlás jelenleg nincs a Reuters adatbázisában.

Az elmúlt időszakban az esetleges Oroszországi kivonulás volt az, ami alaposan megmozgatta az OTP árfolyamát. Az elemzői célárakban ennek a forgatókönyvnek az árazása azonban egyelőre nem látszik. Az elemzők jellemzően a nemrég közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentésére reagáltak az OTP-nek, és a célárak érdemben nem mozogtak.

Az OTP árfolyama idén 14 százalékot emelkedett. Ma pedig egy százalék mínuszban indította a napot.

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