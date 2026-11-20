Nyomás alatt a tőzsdék
Egyre nagyobb az esés az európai tőzsdéken, a német DAX már 1,9 százalék mínuszban áll. A nagy tech cégek részvényeit ütik Európa-szerte. A német tőzsdén nagyot esett az Infineon, a Siemens Energy és a Siemens árfolyama is, de ütik az Airbus, a Rheinmetall vagy a Commerzbank részvényét is. A magyar tőzsdén is egyre nagyobb a mínusz, ami abszolút beleillik a régiós lejtmenetbe. Az OTP részvénye már több mint 2 százalékot esett, ezzel újra 40 ezer forint alatt az árfolyam.
40 ezer alatt az OTP
Az eladói nyomást nem kíméli az európai bankrészvényeket sem, a régiós bankpapírok is árfolyama is esik. Nagyot esett ma az Erste és a Raiffeisen is. Ebbe a trendbe illeszkedik bele az OTP esése is. A magyar bankrészvény jelenleg 1,7 százalék mínuszban áll, és újra 40 ezer forint alá esett, amire utoljára október végén volt példa.
Lefordulás Európában
A nyitás követően lefordultak a vezető európai részvényindexek a német DAX 1,3, a francia CAC 1 százalék mínuszban áll. Hogy mi az, amit ütnek? Elsősorban azt, ami az elmúlt években nagyot ment, a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikat, a német tőzsdén például az Infineon vagy a Siemens Energy és a Siemens esik nagyot.
Esik a BUX
A nyitást követően a kedvezőtlen nemzetközi tőkepiaci hangulatot követve a magyar tőzsde is lefordult. Mind a négy blue chip árfolyama esik, az OTP és a Magyar Telekom 1 százaléknál nagyobb mértékben, de esik az Mol és a Richter is. Ezzel a magyar tőzsde a tegnapi csúnya amerikai lefordulást és az ázsiai rossz tőkepiaci hangulatot követi.
Célárcsökkentés jött az OTP-re
Az OTP harmadik negyedéves gyorsjelentését követően egymás után módosítják a céláraikat a nagy elemzőházak, most a JP Morgan lépett, és minimálisan, de csökkentette az OTP-re vonatkozó célárát. Az ajánlás továbbra is felülsúlyozás.
Zuhan a SoftBank
Több mint két éve nem esett akkorát a japán SoftBank árfolyama, mint ma, 14,5 százalékot zuhant a tokiói tőzsdén. Az eladási hullám az Anthropic csütörtöki tőzsdei bevezetése után söpört végig az ázsiai tech szektoron, jelentős árfolyamesést okozva a japán félvezetőgyártóknál, a dél-koreai és kínai technológiai vállalatoknál is.
A SoftBank eddig összesen 64,6 milliárd dollárt fektetett a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-ba az Anthropic nagy versenytársába.
Újabb nagybevásárlás az OTP-nél, tovább növeli részesedését az üzbég bankban
Tovább növeli részesedését az OTP az üzbég Ipotekában, a magyar bank megállapodott egy újabb 17,5 százalékos részvénycsomag megvásárlásáról, ezzel tulajdonrésze 90 százalék fölé emelkedik. Az eredeti megállapodás feltételeinek módosítása viszont 18 milliárd forinttal rontja az OTP negyedik negyedéves eredményét.
Ázsiában is lefelé van az irány
Héthavi mélypontra estek az ázsiai részvénypiacok pénteken, tovább folytatódott a mesterséges intelligenciához kötődő technológiai részvények eladási hulláma. Az MSCI Japán nélküli ázsiai részvényindexe 3,5 százalékot esett, heti szinten pedig 8,6 százalékos a mínusz, ekkora esésre a koronavírus-járvány 2020-as kitörése óta nem volt példa. A legnagyobb vesztesek között Dél-Korea és Tajvan szerepelt, a Kospi 4,4, a tajvani részvényindex 5,6 százalékot zuhant. A két ország tőzsdéjét különösen érzékenyen érinti a chipgyártók esése, a Samsung Electronics és az SK Hynix is közel 6 százalékot esett, a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a TSMC pedig közel 4 százalékot veszített értékéből. A befektetők egyre inkább attól tartanak, hogy 2027-ben lassulhatnak az AI-adatközpontokba irányuló beruházások, az Egyesült Államok tovább szigorítja a fejlett chipek kínai értékesítésére vonatkozó korlátozásokat.
Az eladási hullám az ázsiai piacok többségére átterjedt. Japánban a Nikkei 225 index 4,7 százalékkal, héthavi mélypontra esett, a technológiai befektetései miatt különösen sérülékeny SoftBank részvényei pedig 15 százalékot zuhantak. A japán piacot az is nyomás alatt tartotta, hogy az októberi infláció továbbra is meghaladta a jegybank 2 százalékos célját. Hongkongban a Hang Seng 2,1 százalékot veszített értékéből, és már közel került ahhoz, hogy a januári csúcsához képest 20 százalékos eséssel medvepiacba kerüljön. A Baidu 4,6, a Tencent 1,7 százalékkal gyengült, az Alibaba viszont a vártnál jobb negyedéves bevételének köszönhetően több mint 2 százalékkal emelkedett. Az ausztrál tőzsde 1,6, a szingapúri 1,8 százalékot esett, a kínai részvényindexek is jelentős mínuszban jártak.
Nagyot ment az Anthropic
Hatalmas emelkedéssel indult, végül azonban a kezdeti nyereség jelentős részét elveszítette az Anthropic részvénye a csütörtöki tőzsdei debütálásán. A cég papírjai 111,50 dolláron kezdték a kereskedést, ami 34 százalékkal haladta meg a 83 dolláros kibocsátási árat, a nap végére azonban 97,17 dollárig estek vissza. Ez még mindig 17 százalékos emelkedést jelentett a kibocsátási árhoz képest, a nyitóárfolyamtól viszont közel 13 százalékkal maradt el. A zárás utáni kereskedésben tovább folytatódott az esés, a részvények 6,3 százalékos mínuszban, 91,05 dolláron is jártak. A vállalat teljes hígulással számított értéke a kereskedés kezdetén rövid időre meghaladta a 2000 milliárd dollárt, a záróárfolyamon viszont már 1760 milliárd dollárra csökkent.
Az Anthropic részvénykibocsátása ennek ellenére történelmi jelentőségű volt. A vállalat eredetileg 825 millió részvényt tervezett értékesíteni 70–78 dolláros ársávban, a hatalmas kereslet miatt azonban végül 980 millió papírt adott el, ráadásul az eredetileg tervezettnél magasabb, 83 dolláros áron. A nyilvános kibocsátás értéke így 81,3 milliárd dollár lett, amivel minden korábbi rekordot megdöntött. Emellett további 26 milliárd dollár értékben értékesít részvényeket egy külön tranzakció keretében, így a két ügylet összértéke eléri a 107,3 milliárd dollárt. A befektetői érdeklődés óriási volt, a részvények egy részét kisbefektetőknek tartották fenn, akik akár a teljes nyilvános kibocsátás 20 százalékához is hozzájuthattak. Az Anthropic gyors növekedése magyarázza a lelkesedést, a harmadik negyedévben közel 17 milliárd dolláros árbevételt ért el, az októberi bevételek alapján számított évesített forgalma pedig már 81 milliárd dollár körül járt. A növekedés ugyanakkor rendkívül költséges, csak az idei első kilenc hónapban közel 14 milliárd dollárt költött számítási infrastruktúrára.
A kezdeti árfolyam-ingadozás ellenére több elemzőház kifejezetten optimistán értékeli az Anthropic kilátásait. A Melius Research vételi ajánlással és 155 dolláros célárral kezdte meg a részvény követését, ami a 97,17 dolláros záróárhoz képest közel 60 százalékos emelkedési lehetőséget jelent. A Needham szintén vételre ajánlja a papírt, 150 dolláros célárral, ami több mint 54 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Utóbbi elemzőház 2027-re több mint 150 százalékos árbevétel-növekedést vár, hosszabb távon pedig 35 százalék feletti működési profitmarzsot is elképzelhetőnek tart. Az optimizmus alapja, hogy az Anthropic egyre több vállalati ügyfelet szerez, és a számítási kapacitások hatékonyabb kihasználásával jelentősen javíthatja a jövedelmezőségét.
Címlapkép forrása: tkpond via Getty Images
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