Olaszország ideiglenes engedélyt adott a Tesla fejlett vezetéstámogató rendszerének használatára – jelentette be Matteo Salvini közlekedési miniszter. Ezzel a lépéssel az ország az Európai Unió első nagy tagállamaként hagyta jóvá az amerikai elektromosautó-gyártó önvezető technológiáját.

Matteo Salvini az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a döntés újabb előrelépést jelent az innováció, a technológia és a jövő közlekedése felé. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az engedélyt egy alapos műszaki megvalósíthatósági vizsgálat után adták ki, megelőzve ezzel az uniós szinten még zajló jóváhagyási folyamatot.

A korábban teljes önvezetésként (Full Self-Driving, FSD) ismert, jelenleg TAD (Tesla Assisted Driving) néven futó megoldás lehetővé teszi, hogy a jármű önállóan közlekedjen.

A rendszer működése közben a sofőrnek nem kell fognia a kormányt, azonban a forgalmat és az utat folyamatosan figyelemmel kell kísérnie.

Az olasz döntést megelőzően már több kisebb uniós tagállam is zöld utat adott a technológiának. Miután a rendszer áprilisban megszerezte az első engedélyt Hollandiában, később Litvánia, Észtország, Dánia és Belgium is jóváhagyta a használatát. Ez lehetővé tette a Tesla számára, hogy még az átfogó európai uniós szavazás előtt kiterjessze a szolgáltatás elérhetőségét a kontinensen.

A jóváhagyás tényét maga a Tesla is megerősítette az X-en.

Mamma, butta la pasta Now approved in Italy Rollout begins soon https://t.co/emh3YQyFAY — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) November 20, 2026

A vállalat a bejelentés mellé egy videót is mellékelt, amelyen az egyik autójuk önvezető módban közlekedik Róma utcáin.

Forrás: Reuters

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