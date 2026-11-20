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Nagy utat járt be Dario Amodei amíg a világ egyik legnagyobb tőzsdei cégének a vezetője lett. Napjaink egyik legfontosabb AI cégének, az Anthropicnak az első embere eredetileg fizikusnak készült, később pedig az emberi agy működését és a betegségek felismerésének lehetőségeit kutatta, aztán a Google-nél és az OpenAI-nál dolgozott a világ legfejlettebb mesterséges intelligencia modelljein. Dario Amodei pályafutása viszont akkor vett igazán nagy fordulatot, amikor szakmai nézeteltérések miatt otthagyta az OpenAI-t, és 2021-ben a húgával és öt korábbi kollégájával megalapította az Anthropicot. A kis startupból öt év alatt kétezer milliárd dolláros technológiai gigacég lett, aminek a Claude nevű szolgáltatása a ChatGPT egyik legnagyobb versenytársa, Amodei pedig mára a tech világ egyik legbefolyásosabb cégvezére lett. De hogyan jutott el egy biofizikus a világ egyik legértékesebb vállalatának élére? Mi kellett ahhoz, hogy öt év alatt ekkorát gurítson?

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A fizika és az emberi agy érdekelte

Dario Amodei 1983-ban született San Franciscóban, és húgával, Danielával a város Mission District nevű negyedében nőtt fel. Édesapjuk olasz származású volt, édesanyjuk amerikai. Amodei már gyerekként kiemelkedően teljesített az iskolában, nyolcadikos osztálytársai őt választották annak a diáknak, akiből szerintük a legsikeresebb felnőtt válhat. Később San Francisco egyik legjobb állami középiskolájában, a Lowell High Schoolban tanult, aztán a California Institute of Technology hallgatója lett.

A Caltechen fizikát tanult, már ekkor foglalkoztatták a tudományos fejlődés társadalmi következményei. 2003-ban, az iraki háború kezdetén egyetemi újságcikkben szólította fel diáktársait, hogy tiltakozzanak az amerikai invázió ellen. Akkor azt gondolta, hogy a tudósoknak nem szabad erkölcsi megfontolások nélkül részt venniük olyan technológiák fejlesztésében, amiket később háborús célokra használhatnak fel. Az Amodeit jól ismerők szerint ez a gondolat az Anthropic vezetőjeként is meghatározza a döntéseit.

Amodei később átjelentkezett a Stanford Egyetemre, ahol fizikából szerzett diplomát, majd a Princeton Egyetemen folytatta tanulmányait. Doktori kutatásai során a biofizika és az idegtudomány határterületével foglalkozott, elsősorban azt vizsgálta, hogyan működnek az idegsejtek hálózatai, és milyen fizikai, matematikai modellekkel lehet leírni az agy működését. Később a Stanford Egyetem orvosi karán dolgozott posztdoktori kutatóként, ahol fehérjék vizsgálatával és a daganatos betegségek felismerését segítő módszerekkel foglalkozott.

Egy családi tragédia is meghatározta a pályáját

Amodei tudományos érdeklődésének alakulásában személyes tragédia is szerepet játszott. Édesapja hepatitis C-fertőzés következtében halt meg, néhány évvel azelőtt, hogy megjelentek azok a gyógyszerek, amikkel ma már a betegek nagy része sikeresen kezelhető.

Amodei több interjúban is beszélt arról, milyen nagy hatással volt rá édesapja elvesztése, leginkább az foglalkoztatta, hogy az orvostudomány fejlődése néhány évvel később valószínűleg megmenthette volna az életét. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a tudományos kutatások felgyorsítása sok ember életét mentheti meg.

Ez az egyik oka annak, hogy később a mesterséges intelligencia fejlesztésével kezdett foglalkozni. Úgy gondolta, hogy a számítógépek segítségével sokkal gyorsabban lehetne új gyógyszereket felfedezni, megérteni a betegségek kialakulását és megoldani olyan problémákat, amihez a hagyományos kutatási módszereknek évtizedek kellenének.

A kínai Baidunál kezdődött a technológiai karrierje

Amodei 2014-ben hagyta ott a hagyományos tudományos kutatást, és a mesterséges intelligenciával kezdett foglalkozni. Első fontos munkahelye a kínai Baidu amerikai kutatóközpontja volt, ahová Andrew Ng, a gépi tanulás egyik legismertebb kutatója hívta meg.

A Baidu akkoriban hatalmas összegeket fordított a mesterséges intelligenciára, és a világ legjobb kutatóiból épített csapatot. Amodei elsősorban beszédfelismerő rendszerekkel foglalkozott. Ezeknek az volt a feladatuk, hogy a számítógépek egyre pontosabban megértsék és szöveggé alakítsák az emberi beszédet.

Az itt szerzett tudása későbbi pályafutása szempontjából meghatározó volt, korán megértette, hogy a mesterséges intelligencia teljesítménye nagyban javítható, ha nagyobb modelleket, több betanító adatot és nagyobb számítási kapacitást használnak. Ez ma már az iparág egyik alapvető felismerése, de a 2010-es évek közepén még sok kutató kételkedett abban, hogy a rendszerek méretének növelésével ilyen nagy fejlődést lehet elérni.

A Google-nél már a mesterséges intelligencia jövőjén dolgozott

A Baidu után Amodei a Google Brain kutatócsoportjához csatlakozott, ahol a neurális hálózatok fejlesztésével foglalkozott. A Google ekkor már a világ egyik vezető mesterségesintelligencia-kutató központját működtette, Amodei pedig lehetőséget kapott arra, hogy a legfejlettebb modellek működését vizsgálja.

Ebben az időszakban kezdett egyre intenzívebben foglalkozni a technológia biztonságával is. Egy 2016-ban megjelent, több kutatóval közösen írt tanulmányban öt olyan problémát azonosítottak, amik miatt a mesterséges intelligenciát használó rendszerek nem kívánt vagy veszélyes módon viselkedhetnek.

A kutatók többek között azt vizsgálták, hogyan lehet megakadályozni, hogy egy rendszer a számára kijelölt feladat teljesítése közben károkat okozzon, vagy olyan megoldásokat találjon, amik formálisan teljesítik a célját, valójában azonban ellentétesek az emberi szándékkal.

Amodei számára egyre fontosabbá vált az a kérdés, hogyan lehet biztosítani, hogy a folyamatosan fejlődő rendszerek működése hosszú távon is ellenőrizhető maradjon.

A ChatGPT elődjeinek fejlesztését irányította

2016-ban Amodei az akkor még viszonylag ismeretlen OpenAI-hoz igazolt. A vállalatot egy évvel korábban alapították, többek között Sam Altman és Elon Musk is ott volt a kezdeteknél, a cég célja az volt, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésének eredményei széles körben hasznosuljanak.

Amodei gyorsan a cég egyik legfontosabb kutatója lett, később pedig kutatási alelnökként az OpenAI fejlesztéseinek irányításában is meghatározó szerepe volt.

Vezetése alatt készült el a GPT-2 és a GPT-3, amik a később világszerte ismertté vált ChatGPT technológiai elődjei voltak. A GPT-3 2020-as bemutatása fontos mérföldkő volt, mert megmutatta, hogy a nagy méretű nyelvi modellek már összetett szövegek megértésére és előállítására, programozási feladatokra és más tevékenységekre is használhatók.

Amodei a rendszerek biztonságával kapcsolatos kutatásokat is irányította. Munkatársaival olyan módszereken dolgozott, amik segítségével az emberek visszajelzései alapján lehet javítani a modellek válaszait és viselkedését.

A technológiai sikerek ellenére viszont komoly nézeteltérések voltak az OpenAI vezetői között. Amodei és több kollégája úgy érezte, hogy a vállalat túlságosan gyorsan halad a kereskedelmi hasznosítás felé, és nem fordít elég figyelmet a biztonsági kérdésekre. A konfliktus végül 2020-ban Amodei távozásához vezetett.

A húgával együtt alapította meg az Anthropicot

2021 januárban Amodei húgával, Danielával és öt korábbi OpenAI-munkatársával megalapította az Anthropicot. A hét alapító között a mesterséges intelligencia több elismert kutatója is ott volt, például Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish és Christopher Olah.

A testvérek között egyértelmű volt a munkamegosztás, Dario a kutatásokért, a technológiai fejlesztésekért és a hosszú távú stratégiáért felelt, Daniela pedig a vállalat napi működését, szervezeti felépítését és üzleti tevékenységét irányította.

A befektetők hamar felfigyeltek a cégre, az Anthropic már 2021-ben 124 millió dollár tőkét vont be, többek között Jaan Tallinn, a Skype egyik alapítójától.

A cég egy érdekes vállalati formában működik, az Anthropic egy public benefit corporation, vagyis olyan társaság, aminek a vezetése a tulajdonosok pénzügyi érdekei mellett meghatározott társadalmi célokat is köteles figyelembe venni.

Amodei ezzel azt akarta elérni, hogy a vállalat akkor is kitartson a biztonsági alapelvei mellett, ha azok időnként csökkentik a profitot (a cég egyébként még mindig veszteséges) vagy lassítják a fejlesztéseket.

A Claude hozta meg az áttörést

Az Anthropic első igazán nagy sikere a Claude volt, ami 2023 márciusában lett széles körben elérhető. Az AI a ChatGPT versenytársa, de az Anthropic-nál a kezdetektől a vállalati ügyfeleken van a fókusz.

A később megjelent Claude Code nagy siker volt a tech cégeknél, a szolgáltatás segítségével a fejlesztők egyre összetettebb programozási feladatokat bízhattak a mesterséges intelligenciára, az AI kódokat ír, hibákat keres és tesztel is.

Az Anthropic gyorsan nőtt emiatt a legnagyobb tech cégeknek is érdekes lett, az Amazon és a Google is nagy pénzt tett a cégbe, és számítási kapacitást is nyújtottak neki, de a Microsoft és más technológiai vállalatok is fontos partnerek lettek.

A vállalat bevételei olyan brutális mértékben nőttek, amire a tech szektor történetében is kevés példa van. Tavaly a bevétel 4,6 milliárd dollár volt, idén csak a harmadik negyedévben 17 milliárd dollár volt, az októberi bevétel alapján az évesített árbevétel már 81 milliárd dollár.

Szembement a Pentagonnal

A méretnek és a tudásnak van hátulütője is, idén azért már volt egy nagyobb csörte az amerikai kormánnyal. A Pentagon szerette volna használni az Anthropic technológiáját, a vállalat viszont ragaszkodott ahhoz, hogy a Claude-ot ne lehessen amerikai állampolgárok tömeges megfigyelésére vagy teljesen önállóan működő fegyverrendszerek irányítására használni.

Amodei személyesen tárgyalt Pete Hegseth védelmi miniszterrel, de nem tudtak megállapodni, az amerikai kormány tiltólistára tette az Anthropic-ot, ezt a cég bíróságon támadta meg.

Ez fontos esemény, a kormányzati megrendelések elvesztése és a politikai nyomás azért komoly üzleti kockázat, Amodei viszont ragaszkodott az elveihez.

Öt év alatt a világ egyik legértékesebb vállalatát építette fel

A tegnapi nap pedig már történelem, az Anthropic minden idők legnagyobb tőzsdei részvénykibocsátását hajtotta végre, 81,3 milliárd dollár értékben értékesítettek részvényeket, a párhuzamos zártkörű tőkebevonással együtt pedig a tranzakció összértéke elérte a 107,3 milliárd dollárt.

A 83 dolláros kibocsátási ár alapján a vállalat teljes hígulással számított értéke 1500 milliárd dollár volt. A részvények 111,50 dolláron kezdték a kereskedést, aztán 115 dollárig emelkedtek, amivel az Anthropic értéke rövid időre meghaladta a 2000 milliárd dollárt.

A csúcson a világ hatodik legértékesebb tőzsdei cége volt az Anthropic.

A tőzsdei bevezetés nyilván Amodei személyes vagyonát is alaposan megnövelte, tegnap nap közben a 27 milliárd dollárt is meghaladta.

A tőzsdei jelenlét viszont Amodeinek is hoz egy új ellentmondást, a részvényesek nyilvánvalóan folyamatos növekedést és egyre magasabb profitot várnak, a vezérigazgató viszont továbbra is fenntartja, hogy a technológia fejlesztését szükség esetén lassítani kell, ha a biztonsági kockázatok túl nagyra nőnek.

Ez az ellentmondás gyakorlatilag Amodei egész pályafutását végig kíséri. A 2003-ban a háború ellen tiltakozó fizikushallgató ma már olyan technológiák fejlesztését irányítja, amiknek a társadalmi és gazdasági következményei túlmutatnak az Anthropic működésén.

Címlapkép forrása: Jason Henry/Bloomberg via Getty Images