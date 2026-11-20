A részvényjegyzés a svéd bankcsoport vagyonkezelő részlegén, a Swedbank Roburon keresztül valósult meg. A pénzintézet tájékoztatása szerint az Anthropic-papírok hét aktívan kezelt nyugdíjalap portfóliójába kerülnek be, és az alapok részvénybefektetéseinek körülbelül 0,3 százalékát teszik majd ki. Maga a tőzsdei bevezetés gigantikus méretű volt, hiszen
az Anthropic 81,3 milliárd dollárnyi tőkét vont be 83 dolláros részvényenkénti áron,
ami nagyjából 1500 milliárd dollárra értékelte a vállalatot.
A Swedbank elsődleges piacai közé Svédország mellett Észtország, Lettország és Litvánia tartozik. Az észt nyugdíjpénztári megtakarítók helyzete különösen érdekes, mivel Észtország nem szerepelt azon államok között, ahol a lakossági befektetők közvetlenül jegyezhettek volna a részvényekből. Mivel azonban a helyi alapkezelő, a Swedbank Investeerimisfondid AS a svéd vagyonkezelő csoport része, a Swedbank Robur nemzetközi hátterén keresztül az észt ügyfelek is hozzáférést kaptak a kibocsátáshoz.
Pertti Rahnel, a Swedbank portfóliómenedzsere kiemelte, hogy bár eredetileg nagyobb tételben szerettek volna jegyezni, így is komoly eredménynek tartják a részvételt. Hangsúlyozta, hogy a befektetők eddig elsősorban a félvezetőgyártókon és az infrastrukturális hátteret biztosító cégeken keresztül profitálhattak a mesterséges intelligencia térnyeréséből. Az Anthropic tőzsdére lépése viszont lehetőséget ad arra, hogy közvetlenül egy olyan vállalatba fektessenek, amelynek megoldásai egyenesen a végfelhasználókhoz jutnak el.
A szakember szerint a technológiai vállalat az üzleti folyamatok automatizálásában betöltött erős pozíciója miatt hosszú távon is vonzó befektetés, ráadásul a kibocsátási árazást is kedvezőnek ítélték. Az Anthropic harmadik negyedéves árbevétele elérte a 17 milliárd dollárt, ami éves összevetésben több mint tízszeres növekedést jelent. A Swedbank ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy
a cég tartós sikere azon múlik, képes-e fenntartani ezt a gyors növekedési ütemet, biztosítani a működéshez szükséges számítási kapacitást, valamint növelni a nyereségességét az éles piaci versenyben.
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