Ázsiában is lefelé van az irány
Héthavi mélypontra estek az ázsiai részvénypiacok pénteken, tovább folytatódott a mesterséges intelligenciához kötődő technológiai részvények eladási hulláma. Az MSCI Japán nélküli ázsiai részvényindexe 3,5 százalékot esett, heti szinten pedig 8,6 százalékos a mínusz, ekkora esésre a koronavírus-járvány 2020-as kitörése óta nem volt példa. A legnagyobb vesztesek között Dél-Korea és Tajvan szerepelt, a Kospi 4,4, a tajvani részvényindex 5,6 százalékot zuhant. A két ország tőzsdéjét különösen érzékenyen érinti a chipgyártók esése, a Samsung Electronics és az SK Hynix is közel 6 százalékot esett, a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a TSMC pedig közel 4 százalékot veszített értékéből. A befektetők egyre inkább attól tartanak, hogy 2027-ben lassulhatnak az AI-adatközpontokba irányuló beruházások, az Egyesült Államok tovább szigorítja a fejlett chipek kínai értékesítésére vonatkozó korlátozásokat.
Az eladási hullám az ázsiai piacok többségére átterjedt. Japánban a Nikkei 225 index 4,7 százalékkal, héthavi mélypontra esett, a technológiai befektetései miatt különösen sérülékeny SoftBank részvényei pedig 15 százalékot zuhantak. A japán piacot az is nyomás alatt tartotta, hogy az októberi infláció továbbra is meghaladta a jegybank 2 százalékos célját. Hongkongban a Hang Seng 2,1 százalékot veszített értékéből, és már közel került ahhoz, hogy a januári csúcsához képest 20 százalékos eséssel medvepiacba kerüljön. A Baidu 4,6, a Tencent 1,7 százalékkal gyengült, az Alibaba viszont a vártnál jobb negyedéves bevételének köszönhetően több mint 2 százalékkal emelkedett. Az ausztrál tőzsde 1,6, a szingapúri 1,8 százalékot esett, a kínai részvényindexek is jelentős mínuszban jártak.
Nagyot ment az Anthropic
Hatalmas emelkedéssel indult, végül azonban a kezdeti nyereség jelentős részét elveszítette az Anthropic részvénye a csütörtöki tőzsdei debütálásán. A cég papírjai 111,50 dolláron kezdték a kereskedést, ami 34 százalékkal haladta meg a 83 dolláros kibocsátási árat, a nap végére azonban 97,17 dollárig estek vissza. Ez még mindig 17 százalékos emelkedést jelentett a kibocsátási árhoz képest, a nyitóárfolyamtól viszont közel 13 százalékkal maradt el. A zárás utáni kereskedésben tovább folytatódott az esés, a részvények 6,3 százalékos mínuszban, 91,05 dolláron is jártak. A vállalat teljes hígulással számított értéke a kereskedés kezdetén rövid időre meghaladta a 2000 milliárd dollárt, a záróárfolyamon viszont már 1760 milliárd dollárra csökkent.
Az Anthropic részvénykibocsátása ennek ellenére történelmi jelentőségű volt. A vállalat eredetileg 825 millió részvényt tervezett értékesíteni 70–78 dolláros ársávban, a hatalmas kereslet miatt azonban végül 980 millió papírt adott el, ráadásul az eredetileg tervezettnél magasabb, 83 dolláros áron. A nyilvános kibocsátás értéke így 81,3 milliárd dollár lett, amivel minden korábbi rekordot megdöntött. Emellett további 26 milliárd dollár értékben értékesít részvényeket egy külön tranzakció keretében, így a két ügylet összértéke eléri a 107,3 milliárd dollárt. A befektetői érdeklődés óriási volt, a részvények egy részét kisbefektetőknek tartották fenn, akik akár a teljes nyilvános kibocsátás 20 százalékához is hozzájuthattak. Az Anthropic gyors növekedése magyarázza a lelkesedést, a harmadik negyedévben közel 17 milliárd dolláros árbevételt ért el, az októberi bevételek alapján számított évesített forgalma pedig már 81 milliárd dollár körül járt. A növekedés ugyanakkor rendkívül költséges, csak az idei első kilenc hónapban közel 14 milliárd dollárt költött számítási infrastruktúrára.
A kezdeti árfolyam-ingadozás ellenére több elemzőház kifejezetten optimistán értékeli az Anthropic kilátásait. A Melius Research vételi ajánlással és 155 dolláros célárral kezdte meg a részvény követését, ami a 97,17 dolláros záróárhoz képest közel 60 százalékos emelkedési lehetőséget jelent. A Needham szintén vételre ajánlja a papírt, 150 dolláros célárral, ami több mint 54 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Utóbbi elemzőház 2027-re több mint 150 százalékos árbevétel-növekedést vár, hosszabb távon pedig 35 százalék feletti működési profitmarzsot is elképzelhetőnek tart. Az optimizmus alapja, hogy az Anthropic egyre több vállalati ügyfelet szerez, és a számítási kapacitások hatékonyabb kihasználásával jelentősen javíthatja a jövedelmezőségét.
Címlapkép forrása: tkpond via Getty Images
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