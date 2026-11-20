Az amerikai tőzsdéken a pénteki nyitásban kezdetben megnyugvás látszott, a Dow index pluszba is került és Európában is mérséklődtek a mínuszok, ez azonban nem tartott sokáig. Közben ma már nagyot esett az Anthropic, közel a jegyzésáron be lehet szállni ma a sztoriba.
Már közel 5 százalékos mínuszban az OTP
A Mol már 5 százalék feletti esésnél jár, az OTP szintén közel 5 százalékot, pontosan 4,7 százalékot zuhant a mai kereskedésben.
A BUX 4 százalékos mínuszban várja a zárást.
4 százalék feletti esésben a Mol és az OTP
A BUX már 3,4 százalékos esésnél jár, a Mol és az OTP is több mint 4 százalékot esett.
Megint ütik a tőzsdéket
Ismét egyre markánsabbak az esések az amerikai tőzsdén, a Dow index még épppen hogy pluszban van, az S&P 500 már 1 százalékos, a Nasdaq pedig 2 százalékos esésnél jár.
Újra lekanyarodtak az európai indexek is, a DAX 2,2 százalékot, a Stoxx 600 pedig 1,7 százalékot esett.
Kisebb megnyugvás a tőzsdéken
Kissé visszajöttek az európai indexek, a DAX „már csak” 1,8 százalékos mínuszban áll, a Stoxx 600 1,3 százalékot esett.
Elképesztő növekedés jöhet az Anthropicnál - Kiderült, mennyit érhet a részvény
Hatalmas érdeklődés mellett kezdték meg a kereskedést az Anthropic részvényei a Nasdaqon, így rögtön az első napja után a világ 12. legértékesebb vállalata lett a cég. Az IPO-val párhuzamosan szép lassan elkezdtek befutni az első Wall Street-i elemzések is, amelyek alapján már lehet egy nagyjábóli képünk arról, mit kellene teljesítenie a vállalatnak a következő években ahhoz, hogy igazolja a jelenleg csillagászatinak tűnő árazását. Az első reakciók pozitívak, az elemzők többsége vételi ajánlással kezdte meg a cég követését, a célárak pedig érdemi felértékelődési potenciált feltételeznek.
Esik az Anthropic
A tegnapi 17 százalékos rali után ma közel 8 százalék mínuszban van az Anthropic. A részvény kibocsátási ára 83 dollár volt, és ma már ezt közelítette az árfolyam, 87 dollárig esett a jegyzés, vagyis közel jegyzésáron be lehet ma szállni az AI-sztoriba.
Kis mozgás az amerikai tőzsdéken
Valamelyest megnyugodtak a kedélyek az amerikai tőzsdén. A határidős részvényindexek még nagyobb esést vetítettek előre, ezzel szemben a Dow Jones 0,3 százalék pluszban áll, az S&P 500 pedig csak 0,3 százalékot esett.
Ütik a hazai részvényeket
A magyar mid és small capekben is van egy nagy kör lefelé. A 4iG árfolyama több mint 6 százalékot zuhant, a Masterplast 4,5-öt, a Rába 4-et, az Appeninn 3,8-at, az Állami Nyomda pedig 3-at.
Nyomás alatt a tőkepiacok
Egyre csúnyább az, amit az európai tőzsdéken látunk. Miközben az elmúlt hetekben elsősorban a mesterséges intelligencia sztorikat, chipgyártókat, adatközpontokat szoftvergyártó cégeket ütötték, ezért az európai részvénypiacok valamelyest felülteljesítettek, most már itt is nagy esést látunk. A német DAX közel 2,5, a francia CAC 2 százalékot esett. Széles körű az esés, gyakorlatilag szinte minden szektort ütnek.
A magyar tőzsde Európán belül is valamelyest felülteljesítő volt az elmúlt hetekben, most ennek is vége, ma 3,5 százalékot esett a BUX. Élen az OTP-vel, ami már 4,5 százalék mínuszban van, 39 ezer forint alá esett az árfolyam, utoljára október 9-én járt itt az OTP jegyzése.
Egyébként a magyar piaci esés érdemben nem lóg ki a régióból, az osztrák ATX index 2,6, a lengyel WIG 20 pedig 4,2 százalék mínuszban áll.
Közben gyengül a forint is, az euróval szemben már a 374-es szint közelében állnak a jegyzések.
És a nyersanyagpiacokon is nagy mozgásokat látunk. Ütik az aranyat és az ezüstöt, a dollár erősödésével párhuzamosan.
De a kriptopiacok is kezdenek elfáradni. Az előző napok nagy öntése után folytatódik az esés a bitcoinban és az ethereumban is.
Még lejjebb
Továbbra is nagyon csúnya esés van ma az európai tőzsdéken. A vezető indexek 1,8-2,2 százalék mínuszban állnak. A magyar tőzsde ma alulteljesítő az előző napok felülteljesítése után. 2,8 százalék mínuszban áll jelenleg a BUX index, amiben gyakorlatilag mind a négy hazai blue chipünk kiveszi a részét. A legnagyobb mértékben az OTP papírjai esnek 3,5 százalékkal. A bankrészvény árfolyama áttörte a 40 ezres szintet és már megközelítette a 39 ezer forintot.
Rég nem látott esés söpör végig a tőzsdéken - Most lehet nagy pénzt keresni?
Hat egymást követő kereskedési napon esett a világ egyik legfontosabb részvényindexe, az S&P 500. Ilyen hosszú eséssorozat viszonylag ritkán fordult elő az elmúlt ötven évben. A nagy kérdés most az, hogy érdemes-e kihasználni az árfolyamok visszaesését, és nagyobb tételekben részvényeket vásárolni, vagy jobb kivárni, mert még messze lehet a mélypont. Megnéztük, mi történt a korábbi hatnapos eséssorozatok után, és az eredmények kifejezetten tanulságosak.
Ütik az OTP-t
Egyre nagyobb a mínusz az európai tőzsdéken, ez pedig nyomás alatt tartja a magyar tőkepiacot is. Az OTP árfolyama már több mint 3 százalék mínuszban van, 39 500 forint alá is benézett az árfolyam. Ez egyébként nem kirívó most Európában. Az osztrák bankrészvényeket is ütik, az Erste és a Raiffeisen is több mint 3 százalékot esett ma.
Nagy tételben veszi magát az OTP
Az OTP saját részvény visszavásárlási programot hajt végre, tegnap is vették a papírjaikat. 34 817 darab saját részvényt vásárolt a bank, részvényenként 40 578 forintos átlagáron, összesen 1,41 milliárd forint értékben. A tranzakciót követően az OTP-csoport tulajdonában lévő saját részvények száma 17 286 623 darabra emelkedett, ami a bank teljes részvényállományának 6,17 százalékát teszi ki.
Háborúellenes diáklázadóból lett az AI egyik legnagyobb hatalmú embere - Ki Dario Amodei?
Nagy utat járt be Dario Amodei amíg a világ egyik legnagyobb tőzsdei cégének a vezetője lett. Napjaink egyik legfontosabb AI cégének, az Anthropicnak az első embere eredetileg fizikusnak készült, később pedig az emberi agy működését és a betegségek felismerésének lehetőségeit kutatta, aztán a Google-nél és az OpenAI-nál dolgozott a világ legfejlettebb mesterséges intelligencia modelljein. Dario Amodei pályafutása viszont akkor vett igazán nagy fordulatot, amikor szakmai nézeteltérések miatt otthagyta az OpenAI-t, és 2021-ben a húgával és öt korábbi kollégájával megalapította az Anthropicot. A kis startupból öt év alatt kétezer milliárd dolláros technológiai gigacég lett, aminek a Claude nevű szolgáltatása a ChatGPT egyik legnagyobb versenytársa, Amodei pedig mára a tech világ egyik legbefolyásosabb cégvezére lett. De hogyan jutott el egy biofizikus a világ egyik legértékesebb vállalatának élére? Mi kellett ahhoz, hogy öt év alatt ekkorát gurítson?
Lefordult az Anthropic is
Történelmi nap volt a tőzsdén, ugyanis kibocsátotta a részvényeit az Anthropic. A cég rögtön az egyik legnagyobb tőzsdei vállalat lett, és minden idők legnagyobb tőzsdei kibocsátását hajtotta végre. Az első kereskedési napon 17 százalékot emelkedett az árfolyam, úgy, hogy egyébként már közel 40 százalékban is volt. A piaczárást követő órákban viszont lefordult az árfolyam. Az Anthropic sem tudja kivonni magát az elromlott nemzetközi tőkepiaci hangulat alól, ráadásul pont a mesterséges intelligencia papírokat ütik a leginkább.
Nemesfémek is nyomás alatt
A dollár erősödésével párhuzamosan tovább ütik a nemesfémeket is, az arany és az ezüst is közel másfél százalékot veszített ma az értékéből, ezzel idén az arany árfolyama már 17, az ezüsté pedig 40 százalékkal esett.
Nyomás alatt a tőzsdék
Egyre nagyobb az esés az európai tőzsdéken, a német DAX már 1,9 százalék mínuszban áll. A nagy tech cégek részvényeit ütik Európa-szerte. A német tőzsdén nagyot esett az Infineon, a Siemens Energy és a Siemens árfolyama is, de ütik az Airbus, a Rheinmetall vagy a Commerzbank részvényét is. A magyar tőzsdén is egyre nagyobb a mínusz, ami abszolút beleillik a régiós lejtmenetbe. Az OTP részvénye már több mint 2 százalékot esett, ezzel újra 40 ezer forint alatt az árfolyam.
Napok óta esik a Magyar Telekom részvénye - Mi folyik itt?
A hét elején még történelmi csúcsot döntött a Magyar Telekom árfolyama, az elmúlt három napot azonban jelentősebb csökkenéssel zárta, és ma is esik a részvény. A rotáció kedvezett a defenzívebb részvényeknek az utóbbi időszakban a volatilisebb AI-trade ellen védelmet keresve, de a Telekom még az európai peer groupot tekintve is jól teljesített idén a stabil fundamentumoknak köszönhetően. Viszont az elmúlt napokban kicsit fordult a hangulat a Telekomnál, szemmel látható korrekciót mutattak a részvények. Megnéztük, olcsók-e még a részvények és hogy az elemzők szerint venni-kell e a papírokat.
40 ezer alatt az OTP
Az eladói nyomást nem kíméli az európai bankrészvényeket sem, a régiós bankpapírok is árfolyama is esik. Nagyot esett ma az Erste és a Raiffeisen is. Ebbe a trendbe illeszkedik bele az OTP esése is. A magyar bankrészvény jelenleg 1,7 százalék mínuszban áll, és újra 40 ezer forint alá esett, amire utoljára október végén volt példa.
Lefordulás Európában
A nyitás követően lefordultak a vezető európai részvényindexek a német DAX 1,3, a francia CAC 1 százalék mínuszban áll. Hogy mi az, amit ütnek? Elsősorban azt, ami az elmúlt években nagyot ment, a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikat, a német tőzsdén például az Infineon vagy a Siemens Energy és a Siemens esik nagyot.
Esik a BUX
A nyitást követően a kedvezőtlen nemzetközi tőkepiaci hangulatot követve a magyar tőzsde is lefordult. Mind a négy blue chip árfolyama esik, az OTP és a Magyar Telekom 1 százaléknál nagyobb mértékben, de esik az Mol és a Richter is. Ezzel a magyar tőzsde a tegnapi csúnya amerikai lefordulást és az ázsiai rossz tőkepiaci hangulatot követi.
Célárcsökkentés jött az OTP-re
Az OTP harmadik negyedéves gyorsjelentését követően egymás után módosítják a céláraikat a nagy elemzőházak, most a JP Morgan lépett, és minimálisan, de csökkentette az OTP-re vonatkozó célárát. Az ajánlás továbbra is felülsúlyozás.
Zuhan a SoftBank
Több mint két éve nem esett akkorát a japán SoftBank árfolyama, mint ma, 14,5 százalékot zuhant a tokiói tőzsdén. Az eladási hullám az Anthropic csütörtöki tőzsdei bevezetése után söpört végig az ázsiai tech szektoron, jelentős árfolyamesést okozva a japán félvezetőgyártóknál, a dél-koreai és kínai technológiai vállalatoknál is.
A SoftBank eddig összesen 64,6 milliárd dollárt fektetett a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-ba az Anthropic nagy versenytársába.
Újabb nagybevásárlás az OTP-nél, tovább növeli részesedését az üzbég bankban
Tovább növeli részesedését az OTP az üzbég Ipotekában, a magyar bank megállapodott egy újabb 17,5 százalékos részvénycsomag megvásárlásáról, ezzel tulajdonrésze 90 százalék fölé emelkedik. Az eredeti megállapodás feltételeinek módosítása viszont 18 milliárd forinttal rontja az OTP negyedik negyedéves eredményét.
Ázsiában is lefelé van az irány
Héthavi mélypontra estek az ázsiai részvénypiacok pénteken, tovább folytatódott a mesterséges intelligenciához kötődő technológiai részvények eladási hulláma. Az MSCI Japán nélküli ázsiai részvényindexe 3,5 százalékot esett, heti szinten pedig 8,6 százalékos a mínusz, ekkora esésre a koronavírus-járvány 2020-as kitörése óta nem volt példa. A legnagyobb vesztesek között Dél-Korea és Tajvan szerepelt, a Kospi 4,4, a tajvani részvényindex 5,6 százalékot zuhant. A két ország tőzsdéjét különösen érzékenyen érinti a chipgyártók esése, a Samsung Electronics és az SK Hynix is közel 6 százalékot esett, a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a TSMC pedig közel 4 százalékot veszített értékéből. A befektetők egyre inkább attól tartanak, hogy 2027-ben lassulhatnak az AI-adatközpontokba irányuló beruházások, az Egyesült Államok tovább szigorítja a fejlett chipek kínai értékesítésére vonatkozó korlátozásokat.
Az eladási hullám az ázsiai piacok többségére átterjedt. Japánban a Nikkei 225 index 4,7 százalékkal, héthavi mélypontra esett, a technológiai befektetései miatt különösen sérülékeny SoftBank részvényei pedig 15 százalékot zuhantak. A japán piacot az is nyomás alatt tartotta, hogy az októberi infláció továbbra is meghaladta a jegybank 2 százalékos célját. Hongkongban a Hang Seng 2,1 százalékot veszített értékéből, és már közel került ahhoz, hogy a januári csúcsához képest 20 százalékos eséssel medvepiacba kerüljön. A Baidu 4,6, a Tencent 1,7 százalékkal gyengült, az Alibaba viszont a vártnál jobb negyedéves bevételének köszönhetően több mint 2 százalékkal emelkedett. Az ausztrál tőzsde 1,6, a szingapúri 1,8 százalékot esett, a kínai részvényindexek is jelentős mínuszban jártak.
Nagyot ment az Anthropic
Hatalmas emelkedéssel indult, végül azonban a kezdeti nyereség jelentős részét elveszítette az Anthropic részvénye a csütörtöki tőzsdei debütálásán. A cég papírjai 111,50 dolláron kezdték a kereskedést, ami 34 százalékkal haladta meg a 83 dolláros kibocsátási árat, a nap végére azonban 97,17 dollárig estek vissza. Ez még mindig 17 százalékos emelkedést jelentett a kibocsátási árhoz képest, a nyitóárfolyamtól viszont közel 13 százalékkal maradt el. A zárás utáni kereskedésben tovább folytatódott az esés, a részvények 6,3 százalékos mínuszban, 91,05 dolláron is jártak. A vállalat teljes hígulással számított értéke a kereskedés kezdetén rövid időre meghaladta a 2000 milliárd dollárt, a záróárfolyamon viszont már 1760 milliárd dollárra csökkent.
Az Anthropic részvénykibocsátása ennek ellenére történelmi jelentőségű volt. A vállalat eredetileg 825 millió részvényt tervezett értékesíteni 70–78 dolláros ársávban, a hatalmas kereslet miatt azonban végül 980 millió papírt adott el, ráadásul az eredetileg tervezettnél magasabb, 83 dolláros áron. A nyilvános kibocsátás értéke így 81,3 milliárd dollár lett, amivel minden korábbi rekordot megdöntött. Emellett további 26 milliárd dollár értékben értékesít részvényeket egy külön tranzakció keretében, így a két ügylet összértéke eléri a 107,3 milliárd dollárt. A befektetői érdeklődés óriási volt, a részvények egy részét kisbefektetőknek tartották fenn, akik akár a teljes nyilvános kibocsátás 20 százalékához is hozzájuthattak. Az Anthropic gyors növekedése magyarázza a lelkesedést, a harmadik negyedévben közel 17 milliárd dolláros árbevételt ért el, az októberi bevételek alapján számított évesített forgalma pedig már 81 milliárd dollár körül járt. A növekedés ugyanakkor rendkívül költséges, csak az idei első kilenc hónapban közel 14 milliárd dollárt költött számítási infrastruktúrára.
A kezdeti árfolyam-ingadozás ellenére több elemzőház kifejezetten optimistán értékeli az Anthropic kilátásait. A Melius Research vételi ajánlással és 155 dolláros célárral kezdte meg a részvény követését, ami a 97,17 dolláros záróárhoz képest közel 60 százalékos emelkedési lehetőséget jelent. A Needham szintén vételre ajánlja a papírt, 150 dolláros célárral, ami több mint 54 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Utóbbi elemzőház 2027-re több mint 150 százalékos árbevétel-növekedést vár, hosszabb távon pedig 35 százalék feletti működési profitmarzsot is elképzelhetőnek tart. Az optimizmus alapja, hogy az Anthropic egyre több vállalati ügyfelet szerez, és a számítási kapacitások hatékonyabb kihasználásával jelentősen javíthatja a jövedelmezőségét.
Címlapkép forrása: tkpond via Getty Images
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