Egyre csúnyább az, amit az európai tőzsdéken látunk. Miközben az elmúlt hetekben elsősorban a mesterséges intelligencia sztorikat, chipgyártókat, adatközpontokat szoftvergyártó cégeket ütötték, ezért az európai részvénypiacok valamelyest felülteljesítettek, most már itt is nagy esést látunk. A német DAX közel 2,5, a francia CAC 2 százalékot esett. Széles körű az esés, gyakorlatilag szinte minden szektort ütnek.

A magyar tőzsde Európán belül is valamelyest felülteljesítő volt az elmúlt hetekben, most ennek is vége, ma 3,5 százalékot esett a BUX. Élen az OTP-vel, ami már 4,5 százalék mínuszban van, 39 ezer forint alá esett az árfolyam, utoljára október 9-én járt itt az OTP jegyzése.

Egyébként a magyar piaci esés érdemben nem lóg ki a régióból, az osztrák ATX index 2,6, a lengyel WIG 20 pedig 4,2 százalék mínuszban áll.

Közben gyengül a forint is, az euróval szemben már a 374-es szint közelében állnak a jegyzések.

És a nyersanyagpiacokon is nagy mozgásokat látunk. Ütik az aranyat és az ezüstöt, a dollár erősödésével párhuzamosan.

De a kriptopiacok is kezdenek elfáradni. Az előző napok nagy öntése után folytatódik az esés a bitcoinban és az ethereumban is.