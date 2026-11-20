Az OTP tovább növeli tulajdonrészét az üzbég Ipoteka Bankban, november 19-én megállapodott az üzbég Gazdasági és Pénzügyminisztériummal a pénzintézet részvényeinek további 17,5 százalékát kitevő csomag megvásárlásáról.
A tranzakció pénzügyi lezárása a következő hetekben várható, ezt követően az OTP részesedése a jelenlegi 72,9 százalékról 90,4 százalékra emelkedik.
A felek felülvizsgálták a 2022-ben kötött eredeti adásvételi megállapodás feltételeit is, mivel az elmúlt négy évben jelentősen megváltozott a gazdasági és pénzügyi környezet. A módosítás célja, hogy a tranzakcióhoz kapcsolódó kockázatok és előnyök kiegyensúlyozottabban oszoljanak meg a felek között.
Ennek egyszeri, 55 millió dolláros, mintegy 18 milliárd forintos negatív eredményhatása lesz az OTP 2026 negyedik negyedéves konszolidált eredményére.
A bank hangsúlyozta, hogy a megállapodás megerősíti hosszú távú elkötelezettségét az üzbég piac mellett, és továbbra is stratégiai jelentőségűnek tartja az üzbég kormánnyal kialakított együttműködést. A tranzakció lezárása után a fennmaradó 9,6 százalékos részesedés nagy része, 8,7 százalék a Világbank-csoporthoz tartozó Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) tulajdonában lesz, amely 2026 májusában egy korábban nyújtott hitel részvényekké alakításával vált tulajdonossá.
Az OTP 2022 decemberében kötött megállapodást az üzbég állammal az Ipoteka Bank többségi tulajdonrészének megvásárlásáról. A tranzakció első szakasza 2023. június 13-án zárult le, akkor az OTP 73,71 százalékos részesedést szerzett az ország akkor ötödik legnagyobb bankjában.
A felvásárlás az OTP történetének addigi legnagyobb akvizíciója volt, az első Európán kívüli ügylet, és a bankcsoport belépését jelentette a közép-ázsiai piacra.
Az Ipoteka Bank akkor 1,5 millió lakossági ügyféllel rendelkezett, mérlegfőösszeg alapján pedig 7,6 százalékos piaci részesedése volt Üzbegisztánban. A pénzintézet fő tevékenységei közé a jelzáloghitelezés, a lakossági és vállalati banki szolgáltatások tartoztak. Az OTP az akvizícióval a közel 37 millió lakosú, gyorsan növekvő üzbég bankpiacon jelent meg, ahol a banki szolgáltatások elterjedtsége viszonylag alacsony volt. Az eredeti megállapodás alapján az OTP több lépcsőben szerezte volna meg az üzbég állam közel 98 százalékos tulajdonrészét. A bank tulajdonosi szerkezete azóta több alkalommal módosult, részben tőkeemelések, részben a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) részesedésszerzése következtében.
Az Ipoteka mérlegfőösszege a legfrissebb, idei harmadik negyedéves számok alapján szeptember végén közel 1587 milliárd forint volt, 15 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A bank bruttó hitelállománya 1097 milliárd forint, ügyfélbetét-állománya 508 milliárd forint volt. Az üzbég leánybank jövedelmezősége nagyot javult az elmúlt években, idén az első 9 hónapban 49,7 milliárd forint profitot termelt, 50 százalékkal többet, mint egy éve, csak a harmadik negyedévben 15,2 milliárd forint volt a profit, 88 százalékkal több, mint tavaly.
A saját tőke arányos megtérülés 26,2 százalék, a nettó kamatmarzs egy év alatt 6,82 százalékról 8,35 százalékra emelkedett. A hitelállomány bővülését elsősorban a fogyasztási hitelezés támogatta, ebben a szegmensben az év első kilenc hónapjában 16 százalékos növekedést ért el a bank. Különösen az autóhitelezésben erősödött a piaci pozíciója, részesedése a 2025 végi 4,9 százalékról szeptember végére 9,1 százalékra emelkedett. A hitelportfólió minősége is javult, a problémás, Stage 3 besorolású hitelek aránya egy év alatt 14,2 százalékról 13,7 százalékra csökkent, bár ez továbbra is viszonylag magas. Az üzbég jegybank első féléves adatai szerint az Ipoteka Bank volt Üzbegisztán legnyereségesebb bankja a helyi számviteli szabályok alapján kimutatott eredmény szerint.
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