Egészen elképesztő veszteségeket szenvedtek el a héten az amerikai részvénypiac korábbi húzópapírjai, a pénteki zuhanást követően pedig már a Nasdaq 100, az S&P 500 és a Dow Jones teljesítményét bemutató hőtérképek is szinte egybefüggő vörös tengert mutatnak.

Az eladási hullám azonban már messze túlterjedt a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvényeken, és a pénzügyi, ipari, energetikai, valamint egészségügyi szektor jelentős részét is magával rántotta.

A Nasdaq 100 index mintegy 8,8 százalékot zuhant a héten, a legnagyobb veszteségeket pedig egyértelműen a félvezetőiparban láthatjuk.

Az Nvidia részvényei egyetlen hét alatt 25,9, az AMD 25,1, a Micron 24,0, a Broadcom pedig 14,6 százalékot zuhantak. Az ASML papírjai 14,7, az ARM részvényei pedig több mint 22 százalékkal kerültek lejjebb.

A gyengélkedés ugyanakkor korántsem korlátozódott a chipgyártókra. A legnagyobb amerikai technológiai vállalatok közül az Alphabet 12,3, a Meta 10,5, az Amazon 8,3, a Microsoft 6,7, az Apple pedig 4,2 százalékot veszített értékéből a héten.

A korábbi befektetői kedvencek közül a Palantir 16,4, a Tesla 13,8, a Netflix pedig 9,7 százalékkal került lejjebb.

Az S&P 500 index mintegy 8,5 százalékot veszített értékéből a héten, ami 2025 áprilisa óta nem látott mértékű heti zuhanást jelent.

A pénzügyi szektorban különösen jelentős veszteségek alakultak ki: a JPMorgan részvényei 10,3, a Bank of America papírjai mintegy 7,4, a Berkshire Hathaway részvényei pedig 3,8 százalékot veszítettek értékükből. Eközben a Visa 5,0 százalékkal került lejjebb.

Az egészségügyi szektorban is nagy mínuszokat láthatunk. A UnitedHealth 16,7, a Merck 9,2, az Eli Lilly 5,8, a Johnson & Johnson pedig 5,1 százalékot zuhant a héten.

Hasonló folyamatok figyelhetők meg az ipari és az energetikai vállalatoknál is: a Caterpillar 16,6, az ExxonMobil 6,7 százalékot veszített értékéből.

A széles körű zuhanás közepette ugyanakkor néhány defenzívebb vállalat felülteljesítő volt. A Walmart 1, a Costco 0,9, a Procter & Gamble pedig 0,2 százalékos emelkedést tudott felmutatni.

A Dow Jones index mintegy 7,9 százalékot zuhant a héten, vagyis a technológiai részvények túlsúlyától mentesebb amerikai részvényindex sem tudott ellenállni az eladási hullámnak.

A komponensek közül a legnagyobb vesztesek között találjuk a UnitedHealth részvényeit, amelyek 16,7 százalékot zuhantak, de a Caterpillar 16,6, a Goldman Sachs 14,3, a JPMorgan pedig 10,3 százalékkal került lejjebb.

A technológiai vállalatok közül az Nvidia 25,9, az Alphabet 12,3, a Microsoft 6,7, az Apple pedig 4,2 százalékot veszített értékéből. Az American Express 5,9, a Visa 5,0, a Johnson & Johnson pedig 5,1 százalékot esett.

A kevés kivétel közé tartozott a Walmart, amely 1,0 százalékkal, valamint a Procter & Gamble, amely 0,2 százalékkal tudott emelkedni.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az S&P 500 már hét egymást követő kereskedési napot zárt veszteséggel, amire legutóbb 2020 februárjában volt példa.