A Goldman Sachs kereskedési részlegének elemzése szerint a piaci pánikot mérő mutató a tízes skálán elérte a kilences szintet, az eladási hullám pedig már a szisztematikus befektetőket is utolérte. A trendkövető alapok (CTA-k) az elmúlt hónapban 57 milliárd dollár értékben váltak meg részvényeiktől, így az amerikai piacon felvett pozícióik összességében 19 milliárd dolláros nettó short állományba fordultak át.
A bank modelljei alapján ezek az alapok a jövő héten még emelkedő piac mellett is további 28,6 milliárd dollárnyi részvényt adhatnak el.
A befektetési bank becslései szerint oldalazó árfolyamok esetén 65,8 milliárd, a lejtmenet folytatódásakor pedig akár 80,6 milliárd dollár értékű részvényt is piacra dobhatnak. Mivel ezek a stratégiák a piaci trendekhez és a volatilitáshoz igazítják a kitettségüket, az eső árfolyamok automatikusan újabb eladásokat generálnak, ami tovább rontja az amúgy is feszült piaci hangulatot.
A mostani piaci esés hátterében az áll, hogy a befektetők a technológiai szektorban már nem szívesen vásárolnak be az árfolyamesések után. Bár sokan abban bíztak, hogy az Anthropic PBC gigantikus tőzsdei bevezetése – amely a világ eddigi legnagyobb elsődleges részvénykibocsátása (IPO) volt – meghozza a kockázati étvágyat az év végére, a várt piaci lendület elmaradt.
A piaci szereplők egyre inkább megkérdőjelezik, hogy a mesterséges intelligencia infrastruktúrájára, a chipekre és a számítási kapacitásra fordított hatalmas összegek valóban kitermelik-e a szektor magas értékeltségét igazoló hozamokat. Az aggodalmakat tovább fokozta az Nvidia háza táján kialakult zűrzavar, amely végül Jensen Huang vezérigazgató leváltásához vezetett.
Az eladási hullám középpontjában álló technológiai részvények zuhanását a túlzsúfolt pozíciók is felerősítették. A Nasdaq 100 index pénteken 5,6 százalékot esett, ezzel 2020 márciusa óta a legrosszabb hetét zárta, míg a philadelphiai félvezetőipari index (SOX) 11 százalékot veszített az értékéből.
Utóbbit főként az Nvidia húzta le, amely a pénteki 14 százalékos mínuszával együtt már közel 50 százalékot zuhant az október 6-i csúcsához képest.
A tőkekivonás az intézményi portfóliókon túl a piac spekulatívabb szegmenseit is elérte, miközben jól láthatóvá vált a biztonságosabb, defenzív részvényekbe történő átrendeződés. A Goldman Sachs lakossági kedvenceket tömörítő részvénykosara 8,9 százalékkal, a bitcoin árfolyamára érzékeny papírokat követő kosara pedig 11 százalékkal került lejjebb, miközben a ciklikus és defenzív papírok arányát mérő mutató 3,2 százalékot esett.
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