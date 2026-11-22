Azonnali piaci beavatkozásra készül a dél-koreai kormány, miután a szöuli tőzsde irányadó indexe tíz hónapos mélypontra zuhant a múlt héten. A pénzügyminisztérium közlése szerint készen állnak a stabilizációs alapok mozgósítására, valamint a sajátrészvény-vásárlások szabályainak átmeneti enyhítésére, ha a piaci helyzet tovább romlana. A lépésre azt követően kerül sor, hogy a technológiai szektor túlértékeltségével kapcsolatos félelmek komoly eladási hullámot indítottak el a régióban.

Vasárnap rendkívüli egyeztetést tartott I Hjongil pénzügyminiszter és több gazdaságpolitikai döntéshozó. A tanácskozás után kiadott közlemény szerint haladéktalanul megkezdik az előkészületeket, hogy a piaci folyamatok függvényében

azonnal aktiválni tudják a tőkepiaci stabilizációs alapokat.

Dél-Korea a múltban csak ritkán költött ténylegesen ezekből a forrásokból, így például a koronavírus-járvány idején is inkább a befektetői hangulat megnyugtatására használták ezt az eszközt.

A beavatkozást az váltotta ki, hogy az irányadó KOSPI index pénteken több mint 5 százalékot veszített értékéből, így január 16. óta nem látott mélyponton zárt. A zuhanás hátterében a technológiai és a mesterségesintelligencia-szektor vállalatainak értékeltségével kapcsolatos általános befektetői aggodalmak állnak, amelyeket tovább erősített az Anthropic várakozásoktól elmaradó tőzsdei debütálása.

A dél-koreai tőzsde ezzel több mint 40 százalékot esett a júniusi csúcsához képest. Az év első felében még a világ legjobb teljesítményét nyújtva a duplájára nőtt az index értéke, amit akkor a vezető chipgyártók, a Samsung Electronics és az SK Hynix szárnyalása fűtött.

A piaci kilengések mérséklése érdekében a döntéshozók további lépésekről is megállapodtak. Három hónapra ideiglenesen lazítanak a tőzsdén jegyzett vállalatok napi sajátrészvény-vásárlási korlátain. Emellett az eladási nyomás csökkentése érdekében szorosabban ellenőrzik majd a tőkeáttételes pozíciókat és a fedezetkiegészítési felszólításokat (margin call), valamint határozottan fellépnek a tiltott shortolással és más piactorzító magatartásokkal szemben.

A dél-koreai lépésekkel párhuzamosan Tajvanon is hasonló intézkedéseket vezettek be. A szigetország pénzügyi felügyelete szombaton tovább szigorította a részvények shortolására vonatkozó szabályokat, a tajvani pénzügyminisztérium pedig közölte, hogy a 15 milliárd dolláros stabilizációs alapjuk már be is avatkozott a piacon az árfolyamok megtámasztása érdekében.

Forrás: Reuters

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