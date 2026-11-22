A gyengélkedő részvényárfolyamok megtámogatására új intézkedéscsomagot jelentett be Kína három fő értéktőzsdéje. A sanghaji, a sencseni és a pekingi börze enyhíti a tőkeáttételes kereskedés feltételeit, csökkenti a tranzakciós díjakat, Sencsenben pedig árjegyzői rendszert vezetnének be a piaci likviditás és a befektetői bizalom helyreállítása érdekében.

A sanghaji, a sencseni és a pekingi tőzsde közös döntése értelmében a befektetők a jövőben ugyanakkora fedezet mellett több hitelt vehetnek fel részvényvásárlásra. A tőkeáttételes kereskedéshez szükséges minimális alapletét (margin) mértékét a korábbi 100 százalékról 80 százalékra csökkentik. A korábban bevezetett szigorítást visszavonó szabályozás november 30-án lép életbe.

A három börze azonos szövegű közleményben indokolta a lépést. Mint írták, a hitelből történő részvényvásárlási kedv jelentősen visszaesett az utóbbi időben, miközben a piaci tőkeáttétel általános szintje alacsony maradt.

A fedezeti követelmények enyhítésétől a likviditás javulását és a piac hosszú távú stabilitását várják.

A tőkeáttételes kereskedésre kihelyezett hitelek állománya a június végi 3000 milliárd jüanos csúcsról több mint 20 százalékkal, nagyjából 2200 milliárd jüanra (mintegy 329,5 milliárd dollárra) apadt.

A hitelfeltételek lazítása mellett a sanghaji és a sencseni tőzsde díjcsökkentéseket is bejelentett, hogy a kereskedési költségek mérséklésével élénkítse a forgalmat. A sencseni börze emellett közzétett egy szabálytervezetet, amely árjegyzői (market-making) mechanizmust vezetne be a főként startupokat tömörítő ChiNext platformon. A javaslat célja a szélsőséges árfolyam-ingadozások mérséklése, az árazási hatékonyság javítása és a piac ellenálló képességének növelése.

A beavatkozásra azért volt szükség, mert a kínai részvénypiac komoly nyomás alá került a lassuló belső gazdasági növekedés, a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek részvényeinek globális eladási hulláma, valamint a fokozódó geopolitikai feszültségek miatt. Az irányadó Shanghai Composite index csak a múlt héten közel 3 százalékot veszített értékéből, amivel 16 havi mélypontra esett. A technológia-túlsúlyos sanghaji STAR Market, valamint a sencseni ChiNext egyaránt több mint 40 százalékot zuhant a júniusi csúcsokhoz képest.

A pekingi vezetés már november elején is hozott részvényvásárlást ösztönző intézkedéseket, a mostani lépések pedig illeszkednek abba a régiós trendbe, amelynek keretében más ázsiai piacok – például Dél-Korea és Tajvan – is szabályozói változtatásokkal próbálják csillapítani a tőzsdei kilengéseket.

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Forrás: Reuters

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