Fontos bejelentést tett hétfőn az Arm Holdings: a chiptervező vállalat 2033-ig meghosszabbította Rene Haas vezérigazgató szerződését, aki december 1-jétől a japán SoftBank Group alelnöki posztját is betölti.

A bejelentés különösen érdekes időzítéssel érkezett, miután az elmúlt hetekben Haas neve az Nvidia lehetséges új vezérigazgatójaként is felmerült.

A Financial Times korábbi értesülései szerint

az Nvidia igazgatótanácsa megkereste a szakembert, miközben Jensen Huang távozása után új vezetőt keres a vállalat élére.

Haas korábban hét évet töltött az Nvidiánál, ahol alelnöki pozícióig jutott, majd 2013-ban csatlakozott az Armhoz. A brit vállalat vezérigazgatói posztját 2022 óta tölti be, irányítása alatt került sor a cég 2023-as tőzsdei bevezetésére is.

A mostani szerződéshosszabbítás ugyanakkor erősen arra utal, hogy Haas nem kíván távozni az Arm éléről.

A vezérigazgató a bejelentés kapcsán hangsúlyozta, hogy még soha nem volt ennyire magabiztos a vállalat jövőjét illetően, és hosszú távon is elkötelezett az Arm stratégiájának megvalósítása mellett.

A hírnek örülnek az Nvidia befektetői, a pénteki 14 százalékos esést követően ma 7 százalékos pluszban nyithat a részvény.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images